https://sarabic.ae/20250707/تصويت-هل-إعلان-ترامب-فرض-رسوم-على-الدول-الداعمة-لـبريكس-يؤكد-صعود-نفوذ-المجموعة-عالميا؟-1102439175.html
تصويت.. هل إعلان ترامب فرض رسوم على الدول الداعمة لـ"بريكس" يؤكد صعود نفوذ المجموعة عالميا؟
تصويت.. هل إعلان ترامب فرض رسوم على الدول الداعمة لـ"بريكس" يؤكد صعود نفوذ المجموعة عالميا؟
سبوتنيك عربي
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، على الدول التي تدعم، بحسب وصفه، "سياسات مجموعة بريكس المناهضة لأمريكا". 07.07.2025, سبوتنيك عربي
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وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أي دولة تتبنى سياسات مجموعة "بريكس" المناهضة لأمريكا، ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، ولن تكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة".وفي السياق ذاته، ردت الصين، على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي، إن "مجموعة "بريكس" منصة مهمة للتعاون بين الأسواق الناشئة والدول النامية، فهي تدعو إلى الانفتاح والشمولية والتعاون المربح للجميع، ولا تستهدف أي دولة".برأيك.. هل إعلان ترامب فرض رسوم على الدول الداعمة لـ"بريكس" يؤكد صعود نفوذ المجموعة عالميا؟بعد توسع "بريكس".. هل تؤيد انضمام بلدك للتحالف على غرار مصر والإمارات؟تصويت.. برأيك هل تجري رياح المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" بما تشتهيه سفن ترامب؟
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استطلاعات الرأي, العالم, أخبار العالم الآن, опросы, قمة بريكس في البرازيل 2025, مجموعة بريكس
استطلاعات الرأي, العالم, أخبار العالم الآن, опросы, قمة بريكس في البرازيل 2025, مجموعة بريكس
تصويت.. هل إعلان ترامب فرض رسوم على الدول الداعمة لـ"بريكس" يؤكد صعود نفوذ المجموعة عالميا؟
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، على الدول التي تدعم، بحسب وصفه، "سياسات مجموعة بريكس المناهضة لأمريكا".
وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أي دولة تتبنى سياسات مجموعة "بريكس" المناهضة لأمريكا، ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، ولن تكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة".
وفي منشور آخر، قال ترامب إن "الولايات المتحدة ستبدأ بإبلاغ الدول الأخرى، بشأن الرسوم الجمركية أو الصفقات التجارية، التي يتم فرضها ضدها، ابتداء من 7 يوليو (تموز الجاري)".
وفي السياق ذاته، ردت الصين، على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي، إن "مجموعة "بريكس" منصة مهمة للتعاون بين الأسواق الناشئة والدول النامية
، فهي تدعو إلى الانفتاح والشمولية والتعاون المربح للجميع، ولا تستهدف أي دولة".
برأيك.. هل إعلان ترامب فرض رسوم على الدول الداعمة لـ"بريكس" يؤكد صعود نفوذ المجموعة عالميا؟