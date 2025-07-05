https://sarabic.ae/20250705/تصويت-برأيك-هل-تجري-رياح-المفاوضات-بين-إسرائيل-وحماس-بما-تشتهيه-سفن-ترامب؟-1102375472.html
تصويت.. برأيك هل تجري رياح المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" بما تشتهيه سفن ترامب؟
تصويت.. برأيك هل تجري رياح المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" بما تشتهيه سفن ترامب؟
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن "هناك فرصة واقعية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال الأسبوع المقبل"، مشيرًا إلى أن حركة... 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T08:33+0000
2025-07-05T08:33+0000
2025-07-05T08:33+0000
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وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، قال ترامب: "هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بحلول الأسبوع المقبل".في السياق، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ستجري مناقشات مكثفة يومي السبت والأحد (اليوم والغد)، حول رد حركة حماس الأخير، وبشأن مصير الحرب والمفاوضات.برأيك.. هل تجري رياح المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" بما تشتهيه سفن ترامب؟
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استطلاعات الرأي, حركة حماس, واشنطن, ترامب, إسرائيل, опросы
استطلاعات الرأي, حركة حماس, واشنطن, ترامب, إسرائيل, опросы
تصويت.. برأيك هل تجري رياح المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" بما تشتهيه سفن ترامب؟
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن "هناك فرصة واقعية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال الأسبوع المقبل"، مشيرًا إلى أن حركة حماس الفلسطينية، أبدت موقفًا إيجابيًا تجاه المقترحات الأمريكية.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، قال ترامب: "هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بحلول الأسبوع المقبل".
وأوضح أن الرد الذي تلقته واشنطن من حركة حماس على مقترح الهدنة كان "بروح إيجابية"، في إشارة إلى المبادرة التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء القتال في القطاع.
في السياق، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ستجري مناقشات مكثفة يومي السبت والأحد (اليوم والغد)، حول رد حركة حماس الأخير
، وبشأن مصير الحرب والمفاوضات.
برأيك.. هل تجري رياح المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" بما تشتهيه سفن ترامب؟