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https://sarabic.ae/20250707/الصين-ترد-على-تهديدات-ترامب-بفرض-رسوم-إضافية-على-الدول-الداعمة-لـبريكس-1102430738.html
الصين ترد على تهديدات ترامب بفرض رسوم إضافية على الدول الداعمة لـ"بريكس"
الصين ترد على تهديدات ترامب بفرض رسوم إضافية على الدول الداعمة لـ"بريكس"
سبوتنيك عربي
ردت الصين، اليوم الاثنين، على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الدول التي تتبنى "سياسات مجموعة بريكس المناهضة... 07.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-07T08:31+0000
2025-07-07T08:36+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
مجموعة بريكس
العالم
دونالد ترامب
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وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي، بأن "مجموعة "بريكس" منصة مهمة للتعاون بين الأسواق الناشئة والدول النامية، فهي تدعو إلى الانفتاح والشمولية والتعاون المربح للجميع، ولا تستهدف أي دولة".وأضافت: "فيما يتعلق بفرض الرسوم الجمركية، فقد أكدت الصين، مرارا وتكرارا، موقفها بأن الحروب التجارية وحروب الرسوم الجمركية لا رابح فيها، وأن الحمائية لا تقدم أي سبيل للمضي قدما"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وهدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، على الدول التي تدعم، بحسب وصفه، "سياسات مجموعة بريكس المناهضة لأمريكا".يأتي ذلك بعدما انتقد قادة مجموعة "بريكس"، في البيان الختامي لقمة ريو دي جانيرو، الزيادة العشوائية في التعريفات الجمركية والتدابير الحمائية، ما يهدد بتقليص إضافي للتجارة العالمية، ويعطل سلاسل التوريد العالمية ويضفي حالة من عدم اليقين على الأنشطة الاقتصادية والتجارية الدولية.وتعقد قمة "بريكس" الـ17، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.جدير بالذكر أن "بريكس" هي مجموعة حكومية دولية تم تأسيسها عام 2006، من قِبل البرازيل وروسيا والهند والصين. ولاحقا انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2011. وانضمت إليها منذ بداية عام 2024 كل من ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة، وانضمت إليها إندونيسيا، في بداية العام 2025.ومنذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، أصبح شركاء مجموعة "بريكس" هم بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وماليزيا وتايلاند وأوغندا وبوليفيا والجزائر وفيتنام وكوبا ونيجيريا وتركيا.
https://sarabic.ae/20250511/التجارة-الصينية-بيان-التعريفات-الجمركية-بين-واشنطن-وبكين-سيكون-خبرا-سارا-للعالم-أجمع-1100414016.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, مجموعة بريكس, العالم, دونالد ترامب
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, مجموعة بريكس, العالم, دونالد ترامب

الصين ترد على تهديدات ترامب بفرض رسوم إضافية على الدول الداعمة لـ"بريكس"

08:31 GMT 07.07.2025 (تم التحديث: 08:36 GMT 07.07.2025)
© AP Photo / Liu Zhengالمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Liu Zheng
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ردت الصين، اليوم الاثنين، على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الدول التي تتبنى "سياسات مجموعة بريكس المناهضة لأمريكا"، على حد قوله.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي، بأن "مجموعة "بريكس" منصة مهمة للتعاون بين الأسواق الناشئة والدول النامية، فهي تدعو إلى الانفتاح والشمولية والتعاون المربح للجميع، ولا تستهدف أي دولة".
وأضافت: "فيما يتعلق بفرض الرسوم الجمركية، فقد أكدت الصين، مرارا وتكرارا، موقفها بأن الحروب التجارية وحروب الرسوم الجمركية لا رابح فيها، وأن الحمائية لا تقدم أي سبيل للمضي قدما"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وهدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، على الدول التي تدعم، بحسب وصفه، "سياسات مجموعة بريكس المناهضة لأمريكا".

وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أي دولة تتبنى سياسات مجموعة "بريكس" المناهضة لأمريكا، ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، ولن تكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة".

يأتي ذلك بعدما انتقد قادة مجموعة "بريكس"، في البيان الختامي لقمة ريو دي جانيرو، الزيادة العشوائية في التعريفات الجمركية والتدابير الحمائية، ما يهدد بتقليص إضافي للتجارة العالمية، ويعطل سلاسل التوريد العالمية ويضفي حالة من عدم اليقين على الأنشطة الاقتصادية والتجارية الدولية.
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وتعقد قمة "بريكس" الـ17، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.
جدير بالذكر أن "بريكس" هي مجموعة حكومية دولية تم تأسيسها عام 2006، من قِبل البرازيل وروسيا والهند والصين. ولاحقا انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2011. وانضمت إليها منذ بداية عام 2024 كل من ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة، وانضمت إليها إندونيسيا، في بداية العام 2025.
ومنذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، أصبح شركاء مجموعة "بريكس" هم بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وماليزيا وتايلاند وأوغندا وبوليفيا والجزائر وفيتنام وكوبا ونيجيريا وتركيا.
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