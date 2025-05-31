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https://sarabic.ae/20250531/بينها-روسيا-والسعودية-8-دول-في-أوبك-تقرر-زيادة-إنتاجها-النفطي-1101164376.html
بينها روسيا والسعودية... 8 دول في "أوبك+" تقرر زيادة إنتاجها النفطي
بينها روسيا والسعودية... 8 دول في "أوبك+" تقرر زيادة إنتاجها النفطي
سبوتنيك عربي
أعلن تحالف "أوبك +"، اليوم السبت، أن 8 دول من أعضاء التحالف، ممن تعهدوا بتخفيضات طوعية، سترفع سقف إنتاجها النفطي في يوليو/ تموز المقبل، بمقدار 411 ألف برميل... 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T12:56+0000
2025-05-31T12:56+0000
العالم
اقتصاد
أوبك
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وأضاف التحالف، في بيان، أن "هذه الدول هي روسيا والمملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان".والتزمت هذه الدول الثماني طواعية بقوانين إضافية لخفض إمدادات النفط في السوق العالمية، وتسري قيود الإنتاج البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا حتى نهاية عام 2026. ويجري رفع القيود التي فُرضت بعد ذلك بقليل، أي 2.2 مليون برميل أخرى، تدريجيًا ابتداء من أبريل/ نيسان الماضي.ومع ذلك، يتعين على دول "أوبك +" أيضًا، الالتزام بالخطة لتعويض فائض إنتاج النفط المسموح به سابقًا، ولذلك، ارتفع الحد الأقصى المسموح به للإنتاج في أبريل الماضي بمقدار 115 ألف برميل، وفي مايو الجاري، بمقدار 253 ألف برميل، وفي يونيو المقبل بمقدار 359 ألف برميل.
https://sarabic.ae/20250531/مصر-تقترب-من-صرف-شريحة-جديدة-من-قرض-صندوق-النقد-الدولي-1101155763.html
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العالم, اقتصاد, أوبك
العالم, اقتصاد, أوبك

بينها روسيا والسعودية... 8 دول في "أوبك+" تقرر زيادة إنتاجها النفطي

12:56 GMT 31.05.2025
© AP Photo / Martin Meissnerحقل نفط في السعودية
حقل نفط في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Martin Meissner
تابعنا عبر
أعلن تحالف "أوبك +"، اليوم السبت، أن 8 دول من أعضاء التحالف، ممن تعهدوا بتخفيضات طوعية، سترفع سقف إنتاجها النفطي في يوليو/ تموز المقبل، بمقدار 411 ألف برميل يوميًا إضافيًا مقارنة، بشهر يونيو/ حزيران المقبل، وذلك في ظل استقرار التوقعات الاقتصادية العالمية وحالة السوق النفطية الجيدة حاليًا.
وأضاف التحالف، في بيان، أن "هذه الدول هي روسيا والمملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان".

وذكر البيان أنه "في ضوء استقرار التوقعات الاقتصادية العالمية وعوامل السوق الجيدة الحالية، كما يتضح من انخفاض مخزونات النفط... ستُجري الدول الثماني المشاركة تعديلًا في إنتاجها قدره 411 ألف برميل يوميًا في يوليو 2025، مقارنة بهدف الإنتاج في يونيو (المقبل)".

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والتزمت هذه الدول الثماني طواعية بقوانين إضافية لخفض إمدادات النفط في السوق العالمية، وتسري قيود الإنتاج البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا حتى نهاية عام 2026. ويجري رفع القيود التي فُرضت بعد ذلك بقليل، أي 2.2 مليون برميل أخرى، تدريجيًا ابتداء من أبريل/ نيسان الماضي.

وفي أوائل أبريل الماضي، اتفقت دول "أوبك +" الثماني على تسريع رفع القيود، فمنذ مايو/ أيار الجاري، زاد إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل يوميًا عن أبريل الماضي، كما سيزيد الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل في يونيو المقبل.

ومع ذلك، يتعين على دول "أوبك +" أيضًا، الالتزام بالخطة لتعويض فائض إنتاج النفط المسموح به سابقًا، ولذلك، ارتفع الحد الأقصى المسموح به للإنتاج في أبريل الماضي بمقدار 115 ألف برميل، وفي مايو الجاري، بمقدار 253 ألف برميل، وفي يونيو المقبل بمقدار 359 ألف برميل.
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