https://sarabic.ae/20250531/مصر-تقترب-من-صرف-شريحة-جديدة-من-قرض-صندوق-النقد-الدولي-1101155763.html

مصر تقترب من صرف شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي

مصر تقترب من صرف شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي

سبوتنيك عربي

كشف صندوق النقد الدولي أنه أحرز تقدمًا جيدًا في تقييم الأداء الاقتصادي وتنفيذ الالتزامات السياسية، خلال الفترة التي قضتها بعثة الصندوق في مصر، هذا الشهر. 31.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-31T07:47+0000

2025-05-31T07:47+0000

2025-05-31T07:47+0000

مصر

أخبار مصر الآن

صندوق النقد الدولي

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103522/69/1035226939_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d156118f2c366737b965eec620ddd2b.jpg

وزار فريق من صندوق النقد الدولي، العاصمة المصرية القاهرة في وقت سابق من هذا الشهر، للقاء مسؤولين من البنك المركزي المصري ووزارات المالية والاستثمار والتعاون الدولي، لإجراء المراجعة الخامسة الخاصة باتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، والبالغة قيمته 8 مليارات دولار، وعقد الجانبان مناقشات مثمرة حول السياسات الاقتصادية والمالية، التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة.وتتوقع الحكومة المصرية، صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قيمة قرض الصندوق، في يونيو/ حزيران المقبل، عقب إتمام المراجعة، وتتوقع الحكومة المصرية أيضًا، جمع ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار من خلال بيع حصص في 11 شركة مملوكة للدولة خلال العام المالي 2025 - 2026، في إطار برنامج الطروحات الحكومية.وقال بيان صندوق النقد الدولي إن "الحكومة المصرية تمضي قدمًا في الطريق الصحيح"، مشيرًا إلى "زيادة ملحوظة على أساس سنوي في حصة استثمارات القطاع الخاص، التي بلغت 60 في المئة، في النصف الأول من العام المالي الحالي، شهدت ارتفاعًا من 38.5 في المئة خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي".وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أكد في الآونة الأخيرة، أن ما تشهده الساحة الاقتصادية العالمية حاليًا يمثل حربا تجارية واقتصادية وليس عسكرية، مشيرًا إلى أن كل دولة تسعى حاليًا لضمان صمودها وتحقيق مصلحتها الوطنية في مواجهة هذه التحديات.وأضاف مدبولي أن "الثقة في استقرار الاقتصاد المصري تظل العامل الأهم"، مؤكدًا قدرة الدولة على تدبير احتياجاتها من الدولار، الذي وصفه بأنه "موجود ومتاح".ويشار إلى أنه منذ تعويم الجنيه، تبنّت مصر سياسة تستهدف زيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية، والتي شهدت ارتفاعا بأكثر من 10 مليارات دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.كما ساعدت وفرة التدفقات القادمة من صفقة "رأس الحكمة" وقرض صندوق النقد الدولي، والاتفاقات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، على عودة التوازن وتحول العجز في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي من سالب 29 مليار دولار إلى فائض 14.3 مليار دولار.

https://sarabic.ae/20250427/الرئيس-المصري-يوافق-على-قرض-جديد-بنصف-مليار-دولار-من-البنك-الدولي-1099931349.html

https://sarabic.ae/20240307/لماذا-تصر-مصر-على-قرض-صندوق-النقد-رغم-مليارات-صفقة-رأس-الحكمة--1086759121.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, صندوق النقد الدولي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, اقتصاد