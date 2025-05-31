مصر تقترب من صرف شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:28 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
10:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
11:30 GMT
29 د
بيارق النصر
نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة... هل تقدم واشنطن ضمانات لحماس خلال أي اتفاق لوقف إطلاق النار
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
16:03 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:23 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:36 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
نتانياهو: إسرائيل وافقت على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
09:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:40 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250531/مصر-تقترب-من-صرف-شريحة-جديدة-من-قرض-صندوق-النقد-الدولي-1101155763.html
مصر تقترب من صرف شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي
مصر تقترب من صرف شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي
سبوتنيك عربي
كشف صندوق النقد الدولي أنه أحرز تقدمًا جيدًا في تقييم الأداء الاقتصادي وتنفيذ الالتزامات السياسية، خلال الفترة التي قضتها بعثة الصندوق في مصر، هذا الشهر. 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T07:47+0000
2025-05-31T07:47+0000
مصر
أخبار مصر الآن
صندوق النقد الدولي
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103522/69/1035226939_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d156118f2c366737b965eec620ddd2b.jpg
وزار فريق من صندوق النقد الدولي، العاصمة المصرية القاهرة في وقت سابق من هذا الشهر، للقاء مسؤولين من البنك المركزي المصري ووزارات المالية والاستثمار والتعاون الدولي، لإجراء المراجعة الخامسة الخاصة باتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، والبالغة قيمته 8 مليارات دولار، وعقد الجانبان مناقشات مثمرة حول السياسات الاقتصادية والمالية، التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة.وتتوقع الحكومة المصرية، صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قيمة قرض الصندوق، في يونيو/ حزيران المقبل، عقب إتمام المراجعة، وتتوقع الحكومة المصرية أيضًا، جمع ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار من خلال بيع حصص في 11 شركة مملوكة للدولة خلال العام المالي 2025 - 2026، في إطار برنامج الطروحات الحكومية.وقال بيان صندوق النقد الدولي إن "الحكومة المصرية تمضي قدمًا في الطريق الصحيح"، مشيرًا إلى "زيادة ملحوظة على أساس سنوي في حصة استثمارات القطاع الخاص، التي بلغت 60 في المئة، في النصف الأول من العام المالي الحالي، شهدت ارتفاعًا من 38.5 في المئة خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي".وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أكد في الآونة الأخيرة، أن ما تشهده الساحة الاقتصادية العالمية حاليًا يمثل حربا تجارية واقتصادية وليس عسكرية، مشيرًا إلى أن كل دولة تسعى حاليًا لضمان صمودها وتحقيق مصلحتها الوطنية في مواجهة هذه التحديات.وأضاف مدبولي أن "الثقة في استقرار الاقتصاد المصري تظل العامل الأهم"، مؤكدًا قدرة الدولة على تدبير احتياجاتها من الدولار، الذي وصفه بأنه "موجود ومتاح".ويشار إلى أنه منذ تعويم الجنيه، تبنّت مصر سياسة تستهدف زيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية، والتي شهدت ارتفاعا بأكثر من 10 مليارات دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.كما ساعدت وفرة التدفقات القادمة من صفقة "رأس الحكمة" وقرض صندوق النقد الدولي، والاتفاقات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، على عودة التوازن وتحول العجز في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي من سالب 29 مليار دولار إلى فائض 14.3 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20250427/الرئيس-المصري-يوافق-على-قرض-جديد-بنصف-مليار-دولار-من-البنك-الدولي-1099931349.html
https://sarabic.ae/20240307/لماذا-تصر-مصر-على-قرض-صندوق-النقد-رغم-مليارات-صفقة-رأس-الحكمة--1086759121.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103522/69/1035226939_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_b4f90ff791f1cbc1f52b9dbb755c0adc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, صندوق النقد الدولي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, اقتصاد
مصر, أخبار مصر الآن, صندوق النقد الدولي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, اقتصاد

مصر تقترب من صرف شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي

07:47 GMT 31.05.2025
© Sputnik . Mihail Kutusov / الانتقال إلى بنك الصوردولارات أمريكية
دولارات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
© Sputnik . Mihail Kutusov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف صندوق النقد الدولي أنه أحرز تقدمًا جيدًا في تقييم الأداء الاقتصادي وتنفيذ الالتزامات السياسية، خلال الفترة التي قضتها بعثة الصندوق في مصر، هذا الشهر.
وزار فريق من صندوق النقد الدولي، العاصمة المصرية القاهرة في وقت سابق من هذا الشهر، للقاء مسؤولين من البنك المركزي المصري ووزارات المالية والاستثمار والتعاون الدولي، لإجراء المراجعة الخامسة الخاصة باتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، والبالغة قيمته 8 مليارات دولار، وعقد الجانبان مناقشات مثمرة حول السياسات الاقتصادية والمالية، التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة.
وتتوقع الحكومة المصرية، صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قيمة قرض الصندوق، في يونيو/ حزيران المقبل، عقب إتمام المراجعة، وتتوقع الحكومة المصرية أيضًا، جمع ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار من خلال بيع حصص في 11 شركة مملوكة للدولة خلال العام المالي 2025 - 2026، في إطار برنامج الطروحات الحكومية.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
الرئيس المصري يوافق على قرض جديد بنصف مليار دولار من البنك الدولي
27 أبريل, 09:36 GMT
وقال بيان صندوق النقد الدولي إن "الحكومة المصرية تمضي قدمًا في الطريق الصحيح"، مشيرًا إلى "زيادة ملحوظة على أساس سنوي في حصة استثمارات القطاع الخاص، التي بلغت 60 في المئة، في النصف الأول من العام المالي الحالي، شهدت ارتفاعًا من 38.5 في المئة خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي".

وحثّ الصندوق على "حشد مزيد من الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية لدعم قدرة الحكومة على تعزيز الإنفاق على الحاجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية"، مشيدًا بالجهود المبذولة لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، قائلًا إنها "بدأت تحقق نتائج إيجابية".

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أكد في الآونة الأخيرة، أن ما تشهده الساحة الاقتصادية العالمية حاليًا يمثل حربا تجارية واقتصادية وليس عسكرية، مشيرًا إلى أن كل دولة تسعى حاليًا لضمان صمودها وتحقيق مصلحتها الوطنية في مواجهة هذه التحديات.
وأضاف مدبولي أن "الثقة في استقرار الاقتصاد المصري تظل العامل الأهم"، مؤكدًا قدرة الدولة على تدبير احتياجاتها من الدولار، الذي وصفه بأنه "موجود ومتاح".
الجنيه المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
لماذا تصر مصر على قرض صندوق النقد الدولي رغم مليارات صفقة "رأس الحكمة"؟
7 مارس 2024, 11:46 GMT
ويشار إلى أنه منذ تعويم الجنيه، تبنّت مصر سياسة تستهدف زيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية، والتي شهدت ارتفاعا بأكثر من 10 مليارات دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتأتي الزيادات رغم سداد مصر مبالغ ضخمة من ديونها المستحقة، والإفراج عن بضائع لدى الجمارك بقيمة تتخطى 17 مليار دولار، فضلًا عن إعادة بناء الاحتياطي من النقد الأجنبي.

كما ساعدت وفرة التدفقات القادمة من صفقة "رأس الحكمة" وقرض صندوق النقد الدولي، والاتفاقات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، على عودة التوازن وتحول العجز في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي من سالب 29 مليار دولار إلى فائض 14.3 مليار دولار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала