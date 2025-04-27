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الرئيس المصري يوافق على قرض جديد بنصف مليار دولار من البنك الدولي
الرئيس المصري يوافق على قرض جديد بنصف مليار دولار من البنك الدولي
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارا بالموافقة على قرض جديد من البنك الدولي. 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T09:36+0000
2025-04-27T09:36+0000
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ووافق السيسي على اتفاق قرض برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر" بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أكد مؤخرا أن ما تشهده الساحة الاقتصادية العالمية حاليا يمثل حربا تجارية واقتصادية وليس عسكرية، مشيرا إلى أن كل دولة تسعى حاليا لضمان صمودها وتحقيق مصلحتها الوطنية في مواجهة هذه التحديات.وأضاف مدبولي أن الثقة في استقرار الاقتصاد المصري تظل العامل الأهم، مؤكدا قدرة الدولة على تدبير احتياجاتها من الدولار الذي وصفه بأنه "موجود ومتاح".يشار إلى أنه منذ تعويم الجنيه، تبنّت مصر سياسة تستهدف زيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية والتي شهدت ارتفاعا بأكثر من 10 مليارات دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.وتأتي الزيادات رغم سداد مصر مبالغ ضخمة من ديونها المستحقة، والإفراج عن بضائع في الجمارك بقيمة تتخطى 17 مليار دولار، فضلاً عن إعادة بناء الاحتياطي من النقد الأجنبي.كما ساعدت وفرة التدفقات القادمة من صفقة رأس الحكمة وقرض صندوق النقد الدولي، والاتفاقات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على عودة التوازن وتحول العجز في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي من سالب 29 مليار دولار إلى فائض 14.3 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20250424/دولة-عربية-تطلب-تمويلا-طارئا-من-صندوق-النقد-الدولي-1099861287.html
https://sarabic.ae/20250407/ما-هى-الأسباب-الحقيقية-لارتفاع-سعر-صرف-الدولار-مجددا-أمام-الجنيه-المصري-1099308889.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الرئيس المصري يوافق على قرض جديد بنصف مليار دولار من البنك الدولي

09:36 GMT 27.04.2025
© AP Photo / Vasily Fedosenkoالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Vasily Fedosenko
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارا بالموافقة على قرض جديد من البنك الدولي.
ووافق السيسي على اتفاق قرض برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر" بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أكد مؤخرا أن ما تشهده الساحة الاقتصادية العالمية حاليا يمثل حربا تجارية واقتصادية وليس عسكرية، مشيرا إلى أن كل دولة تسعى حاليا لضمان صمودها وتحقيق مصلحتها الوطنية في مواجهة هذه التحديات.
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وأضاف مدبولي أن الثقة في استقرار الاقتصاد المصري تظل العامل الأهم، مؤكدا قدرة الدولة على تدبير احتياجاتها من الدولار الذي وصفه بأنه "موجود ومتاح".
يشار إلى أنه منذ تعويم الجنيه، تبنّت مصر سياسة تستهدف زيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية والتي شهدت ارتفاعا بأكثر من 10 مليارات دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
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وتأتي الزيادات رغم سداد مصر مبالغ ضخمة من ديونها المستحقة، والإفراج عن بضائع في الجمارك بقيمة تتخطى 17 مليار دولار، فضلاً عن إعادة بناء الاحتياطي من النقد الأجنبي.
كما ساعدت وفرة التدفقات القادمة من صفقة رأس الحكمة وقرض صندوق النقد الدولي، والاتفاقات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على عودة التوازن وتحول العجز في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي من سالب 29 مليار دولار إلى فائض 14.3 مليار دولار.
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