https://sarabic.ae/20250409/رئيس-الوزراء-المصري-الدولة-قادرة-على-تدبير-احتياجاتها-من-الدولار-1099389503.html
رئيس الوزراء المصري: الدولة قادرة على تدبير احتياجاتها من الدولار
رئيس الوزراء المصري: الدولة قادرة على تدبير احتياجاتها من الدولار
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن ما تشهده الساحة الاقتصادية العالمية حالياً يمثل حرباً تجارية واقتصادية وليس عسكرية، مشيراً إلى أن كل دولة تسعى... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
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ونقل موقع "اليوم السابع" عن مدبولي قوله بأن الثقة في استقرار الاقتصاد المصري تظل العامل الأهم، مؤكداً قدرة الدولة على تدبير احتياجاتها من الدولار الذي وصفه بأنه "موجود ومتاح".وأشار مدبولي إلى أن المصانع المصرية تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وأن أي تذبذبات طفيفة في سعر الصرف ستكون مؤقتة ولن تؤثر على استقرار المنظومة الاقتصادية.في سياق متصل، كشف رئيس الوزراء عن توجه مصر لاتباع سياسة نقدية مرنة لسعر الدولار لضمان الاستقرار الاقتصادي، معتبراً أن ما تشهده الساحة الدولية حالياً يمثل جزءاً من التنافس الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، حيث تسعى كل دولة لحماية مصالحها واستقرار أوضاعها الاقتصادية.وأكد مدبولي أن استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين يظل الهدف الأساسي للحكومة، مشيراً إلى أن المواطن المصري قد لمس هذا الاستقرار خلال الفترة الماضية، خاصة في شهر رمضان الذي شهد استقراراً ملحوظاً في الأسعار مقارنة بالسنوات السابقة.واختتم رئيس الحكومة المصرية تصريحه بتأكيد حرص حكومته على حماية المواطنين من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من الصين إلى 125% على الفور، نظرا إلى "عدم احترامها الأسواق العالمية".وكتب ترامب على صفحته الشخصية على موقع "تروث سوشيال": "نظرا لعدم احترام الصين للأسواق العالمية، أرفع بموجب هذا التعريفة الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين إلى 125%، اعتبارا من الآن".وأضاف: "نأمل أن تدرك الصين في أقرب وقت أن أيام استغلال الولايات المتحدة الأمريكية، وبلدان أخرى، ولّت ولم تعد مقبولة".وتابع ترامب: "سمحت بوقف مؤقت للرسوم الجمركية لـ90 يوما على الدول التي لم تقم بأي رد انتقامي ضدنا بأي شكل من الأشكال، وأن أكثر من 75 دولة تواصلت معنا للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية".
https://sarabic.ae/20250408/تقرير-دعوة-ترامب-لنتنياهو-في-واشنطن-تركزت-على-الملف-الإيراني-وليس-الرسوم-الجمركية-1099356168.html
https://sarabic.ae/20250409/خبير-الرسوم-الجمركية-على-الصين-ستكون-صعبة-جدا-ما-سيدفعها-للتفاوض-مع-أمريكا-1099388683.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
رئيس الوزراء المصري: الدولة قادرة على تدبير احتياجاتها من الدولار
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن ما تشهده الساحة الاقتصادية العالمية حالياً يمثل حرباً تجارية واقتصادية وليس عسكرية، مشيراً إلى أن كل دولة تسعى حالياً لضمان صمودها وتحقيق مصلحتها الوطنية في مواجهة هذه التحديات.
ونقل موقع
"اليوم السابع" عن مدبولي قوله بأن الثقة في استقرار الاقتصاد المصري تظل العامل الأهم، مؤكداً قدرة الدولة على تدبير احتياجاتها من الدولار الذي وصفه بأنه "موجود ومتاح".
وأشار مدبولي إلى أن المصانع المصرية تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وأن أي تذبذبات طفيفة في سعر الصرف ستكون مؤقتة ولن تؤثر على استقرار المنظومة الاقتصادية.
في سياق متصل، كشف رئيس الوزراء عن توجه مصر لاتباع سياسة نقدية مرنة لسعر الدولار لضمان الاستقرار الاقتصادي، معتبراً أن ما تشهده الساحة الدولية حالياً يمثل جزءاً من التنافس الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، حيث تسعى كل دولة لحماية مصالحها واستقرار أوضاعها الاقتصادية.
وأكد مدبولي أن استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين يظل الهدف الأساسي للحكومة، مشيراً إلى أن المواطن المصري قد لمس هذا الاستقرار خلال الفترة الماضية، خاصة في شهر رمضان الذي شهد استقراراً ملحوظاً في الأسعار مقارنة بالسنوات السابقة.
واختتم رئيس الحكومة المصرية تصريحه بتأكيد حرص حكومته على حماية المواطنين من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع الرسوم الجمركية
على البضائع القادمة من الصين إلى 125% على الفور، نظرا إلى "عدم احترامها الأسواق العالمية".
وكتب ترامب على صفحته الشخصية على موقع "تروث سوشيال": "نظرا لعدم احترام الصين للأسواق العالمية، أرفع بموجب هذا التعريفة الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين إلى 125%، اعتبارا من الآن".
وأضاف: "نأمل أن تدرك الصين في أقرب وقت أن أيام استغلال الولايات المتحدة الأمريكية، وبلدان أخرى، ولّت ولم تعد مقبولة".
وتابع ترامب: "سمحت بوقف مؤقت للرسوم الجمركية لـ90 يوما على الدول التي لم تقم بأي رد انتقامي ضدنا بأي شكل من الأشكال، وأن أكثر من 75 دولة تواصلت معنا للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية".