https://sarabic.ae/20250409/خبير-الرسوم-الجمركية-على-الصين-ستكون-صعبة-جدا-ما-سيدفعها-للتفاوض-مع-أمريكا-1099388683.html

خبير: الرسوم الجمركية على الصين ستكون صعبة جدا ما سيدفعها للتفاوض مع أمريكا

خبير: الرسوم الجمركية على الصين ستكون صعبة جدا ما سيدفعها للتفاوض مع أمريكا

سبوتنيك عربي

تطرّق الخبير في الاقتصاد الدولي، الدكتور كريم العمدة، إلى تأثير دخول الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ خاصة على الصين التي فرضت عليها الولايات المتحدة... 09.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-09T17:34+0000

2025-04-09T17:34+0000

2025-04-09T17:34+0000

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وأوضح العمدة في تصريح لإذاعة "سبوتنيك" أنه "بموجب هذا القرار ستتوقف التجارة تماماً بين الولايات المتحدة والصين ما سيدفع الأخيرة للتفاوض مع الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن "هبوط العملة الصينية جاء بشكل متعمد من الحكومة الصينية بهدف تحسين تنافسية بضائعها"، واعتبر أن تأثير ذلك سيكون محدودا.وتوقع العمدة أن "تتعامل الصين مع الولايات المتحدة وتدخل في مفاوضات وتتوصل الى صفقات معها"، وحتى ذلك الوقت فإن الاقتصاد العالمي سيتعرض لأضرار كبيرة. واعتبر الخبير الاقتصادي المصري أن "من شأن القرارات التي يتخذها ترامب إضعاف الثقة في الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية".وفي السياق ذاته، أوضح العمدة أن "الولايات المتحدة تعاقب أصدقائها قبل أعدائها ومنافسيها، إذ أنها تستخدم قوة عملتها لتستفيد، أولاً، من رفع الرسوم الجمركية، ثانياً، تحاول أن تعاقب العالم كون عملتها المحلية هي من عملات التداول في التجارة الدولية".وعن احتمال إقامة تحالف اقتصادي بين الصين وأوروبا لمواجهة رسوم ترامب، قال العمدة: "أعتقد أن الاتحاد الأوروبي والصين هما من أكبر المصدرين للولايات المتحدة، وهما سيحاولان إيجاد أسواق بديلة"، مؤكداً أن "الرد الأوروبي على العقوبات الأمريكية سيكون بشكل جماعي".بكين تدعو واشنطن إلى تصحيح أخطائها والتخلي عن ممارسة التهديد والابتزاز والترهيب الاقتصاديالصين تتقدم بطلب تسوية منازعات أمام منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية

https://sarabic.ae/20250409/الخارجية-الروسية-تعلق-على-حرب-الرسوم-الجمركية-بين-أمريكا-والصين-1099373147.html

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