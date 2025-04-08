https://sarabic.ae/20250408/تقرير-دعوة-ترامب-لنتنياهو-في-واشنطن-تركزت-على-الملف-الإيراني-وليس-الرسوم-الجمركية-1099356168.html
تقرير: دعوة ترامب لنتنياهو في واشنطن تركزت على الملف الإيراني وليس الرسوم الجمركية
تقرير: دعوة ترامب لنتنياهو في واشنطن تركزت على الملف الإيراني وليس الرسوم الجمركية
سبوتنيك عربي
ذكرت قناة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في واشنطن، تركزت على إيران وليس الرسوم الجمركية. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T18:57+0000
2025-04-08T18:57+0000
2025-04-08T18:57+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099316844_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_338d354fc5541d2217207e1a080ae487.jpg
وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن السبب وراء دعوة الرئيس ترامب لنتنياهو هو إطلاع رئيس الوزراء الإسرائيلي على المحادثات الجارية مع إيران.وأكد تامير موراغ، المحلل السياسي للقناة 14 الإسرائيلية، أن "السبب الذي دفع ترامب لدعوة نتنياهو هو إطلاع رئيس الوزراء الإسرائيلي على المحادثات مع الإيرانيين وليس الرسوم الجمركية التي اعتبرها غطاء لهذا الأمر".وفي السياق ذاته، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باللجوء إلى الخيار العسكري لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، في حال طالت مفاوضات الأطراف المعنية مع طهران أكثر من اللازم.وقال نتنياهو على منصة "إكس" في ختام زيارته إلى الولايات المتحدة: "نحن (إسرائيل وأمريكا) متفقان أن إيران لن تحصل على سلاح نووي".وتابع: "عازمون على القضاء على حماس وفي الوقت نفسه إعادة جميع المحتجزين، ونحن على اتصال مع دول مستعدة لاستيعاب سكان غزة".وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
https://sarabic.ae/20250408/إيران-تكشف-ما-يهمها-من-المفاوضات-مع-أمريكا-وتنفي-تبادل-رسالة-أخرى-بعد-ردها-على-ترامب-1099329766.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099316844_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_d74da23f19a4e764bf13ec3da26a8b12.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب
تقرير: دعوة ترامب لنتنياهو في واشنطن تركزت على الملف الإيراني وليس الرسوم الجمركية
ذكرت قناة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في واشنطن، تركزت على إيران وليس الرسوم الجمركية.
وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن السبب وراء دعوة الرئيس ترامب لنتنياهو هو إطلاع رئيس الوزراء الإسرائيلي على المحادثات الجارية مع إيران.
وأكد تامير موراغ، المحلل السياسي للقناة 14 الإسرائيلية، أن "السبب الذي دفع ترامب لدعوة نتنياهو هو إطلاع رئيس الوزراء الإسرائيلي على المحادثات مع الإيرانيين وليس الرسوم الجمركية التي اعتبرها غطاء لهذا الأمر".
وفي السياق ذاته، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باللجوء إلى الخيار العسكري لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، في حال طالت مفاوضات الأطراف المعنية مع طهران أكثر من اللازم.
وقال نتنياهو على منصة "إكس" في ختام زيارته إلى الولايات المتحدة: "نحن (إسرائيل وأمريكا
) متفقان أن إيران لن تحصل على سلاح نووي".
وأضاف: "هذا يمكن أن يتم عن طريق اتفاق ولكن على أن يكون شبيهًا باتفاق ليبيا، حيث يتم دخول المنشآت النووية وتفكيكها بإشراف وتنفيذ أمريكيين، أما الخيار الثاني فهو إذا طال أمد المفاوضات أكثر من اللازم فسيكون الحل عسكريًا".
وتابع: "عازمون على القضاء على حماس وفي الوقت نفسه إعادة جميع المحتجزين، ونحن على اتصال مع دول مستعدة لاستيعاب سكان غزة".
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت، في 30 مارس/ آذار الماضي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.