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تقرير: دعوة ترامب لنتنياهو في واشنطن تركزت على الملف الإيراني وليس الرسوم الجمركية
تقرير: دعوة ترامب لنتنياهو في واشنطن تركزت على الملف الإيراني وليس الرسوم الجمركية
سبوتنيك عربي
ذكرت قناة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في واشنطن، تركزت على إيران وليس الرسوم الجمركية. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T18:57+0000
2025-04-08T18:57+0000
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وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن السبب وراء دعوة الرئيس ترامب لنتنياهو هو إطلاع رئيس الوزراء الإسرائيلي على المحادثات الجارية مع إيران.وأكد تامير موراغ، المحلل السياسي للقناة 14 الإسرائيلية، أن "السبب الذي دفع ترامب لدعوة نتنياهو هو إطلاع رئيس الوزراء الإسرائيلي على المحادثات مع الإيرانيين وليس الرسوم الجمركية التي اعتبرها غطاء لهذا الأمر".وفي السياق ذاته، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باللجوء إلى الخيار العسكري لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، في حال طالت مفاوضات الأطراف المعنية مع طهران أكثر من اللازم.وقال نتنياهو على منصة "إكس" في ختام زيارته إلى الولايات المتحدة: "نحن (إسرائيل وأمريكا) متفقان أن إيران لن تحصل على سلاح نووي".وتابع: "عازمون على القضاء على حماس وفي الوقت نفسه إعادة جميع المحتجزين، ونحن على اتصال مع دول مستعدة لاستيعاب سكان غزة".وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
https://sarabic.ae/20250408/إيران-تكشف-ما-يهمها-من-المفاوضات-مع-أمريكا-وتنفي-تبادل-رسالة-أخرى-بعد-ردها-على-ترامب-1099329766.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب

تقرير: دعوة ترامب لنتنياهو في واشنطن تركزت على الملف الإيراني وليس الرسوم الجمركية

18:57 GMT 08.04.2025
© Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
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ذكرت قناة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في واشنطن، تركزت على إيران وليس الرسوم الجمركية.
وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن السبب وراء دعوة الرئيس ترامب لنتنياهو هو إطلاع رئيس الوزراء الإسرائيلي على المحادثات الجارية مع إيران.
وأكد تامير موراغ، المحلل السياسي للقناة 14 الإسرائيلية، أن "السبب الذي دفع ترامب لدعوة نتنياهو هو إطلاع رئيس الوزراء الإسرائيلي على المحادثات مع الإيرانيين وليس الرسوم الجمركية التي اعتبرها غطاء لهذا الأمر".
العلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
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09:52 GMT
وفي السياق ذاته، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باللجوء إلى الخيار العسكري لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، في حال طالت مفاوضات الأطراف المعنية مع طهران أكثر من اللازم.
وقال نتنياهو على منصة "إكس" في ختام زيارته إلى الولايات المتحدة: "نحن (إسرائيل وأمريكا) متفقان أن إيران لن تحصل على سلاح نووي".
وأضاف: "هذا يمكن أن يتم عن طريق اتفاق ولكن على أن يكون شبيهًا باتفاق ليبيا، حيث يتم دخول المنشآت النووية وتفكيكها بإشراف وتنفيذ أمريكيين، أما الخيار الثاني فهو إذا طال أمد المفاوضات أكثر من اللازم فسيكون الحل عسكريًا".
وتابع: "عازمون على القضاء على حماس وفي الوقت نفسه إعادة جميع المحتجزين، ونحن على اتصال مع دول مستعدة لاستيعاب سكان غزة".
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت، في 30 مارس/ آذار الماضي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
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