https://sarabic.ae/20250424/دولة-عربية-تطلب-تمويلا-طارئا-من-صندوق-النقد-الدولي-1099861287.html

دولة عربية تطلب تمويلا طارئا من صندوق النقد الدولي

دولة عربية تطلب تمويلا طارئا من صندوق النقد الدولي

سبوتنيك عربي

يواجه اليمن صعوبات مالية جعلته غير قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، خاصة فيما يتعلق برواتب الموظفين العموميين. 24.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-24T14:47+0000

2025-04-24T14:47+0000

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ولهذا السبب كثفت الحكومة اليمنية محادثاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل طارئ يمكنه من مواجهة هذه الأزمة المالية، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نقلا عن مصادر حكومية، اليوم الخميس.ولفتت الصحيفة إلى أن توقف تصدير النفط نتيجة هجمات "أنصار الله" أحد أسباب الأزمة المالية التي تواجهها الحكومية الشرعية، حسب المصادر.وتابعت: "يجري الوفد المشارك في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، محادثات مكثفة مع المسؤولين في الصندوق"، مشيرة إلى أن الهدف منها هو الحصول على تمويل طارئ أسوة بالدول التي تمر بظروف مشابهة.وبحسب المصادر اليمنية، فإن العديد من الدول التي لها تأثير داخل الصندوق تدعم هذا الطلب، الذي يتطلب استكماله المزيد من المحادثات".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء منذ 2015، فيما تتخذ الحكومة المعترف بها دوليا من عدن مقر لها، وتواجه صعوبات اقتصادية كبيرة بسبب تبعات الحرب التي أدت إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم في الوقت الحالي.

https://sarabic.ae/20250422/مع-التدهور-المستمر-في-كافة-الخدمات-الأساسيةمن-ينقذ-اليمن-من-كارثة-اقتصادية-وإنسانية-قادمة؟-1099807315.html

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