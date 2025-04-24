https://sarabic.ae/20250424/دولة-عربية-تطلب-تمويلا-طارئا-من-صندوق-النقد-الدولي-1099861287.html
دولة عربية تطلب تمويلا طارئا من صندوق النقد الدولي
دولة عربية تطلب تمويلا طارئا من صندوق النقد الدولي
سبوتنيك عربي
يواجه اليمن صعوبات مالية جعلته غير قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، خاصة فيما يتعلق برواتب الموظفين العموميين. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T14:47+0000
2025-04-24T14:47+0000
2025-04-24T14:47+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/19/1094143706_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_fe5630c1356712edee21de2273ce8144.jpg
ولهذا السبب كثفت الحكومة اليمنية محادثاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل طارئ يمكنه من مواجهة هذه الأزمة المالية، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نقلا عن مصادر حكومية، اليوم الخميس.ولفتت الصحيفة إلى أن توقف تصدير النفط نتيجة هجمات "أنصار الله" أحد أسباب الأزمة المالية التي تواجهها الحكومية الشرعية، حسب المصادر.وتابعت: "يجري الوفد المشارك في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، محادثات مكثفة مع المسؤولين في الصندوق"، مشيرة إلى أن الهدف منها هو الحصول على تمويل طارئ أسوة بالدول التي تمر بظروف مشابهة.وبحسب المصادر اليمنية، فإن العديد من الدول التي لها تأثير داخل الصندوق تدعم هذا الطلب، الذي يتطلب استكماله المزيد من المحادثات".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء منذ 2015، فيما تتخذ الحكومة المعترف بها دوليا من عدن مقر لها، وتواجه صعوبات اقتصادية كبيرة بسبب تبعات الحرب التي أدت إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم في الوقت الحالي.
https://sarabic.ae/20250422/مع-التدهور-المستمر-في-كافة-الخدمات-الأساسيةمن-ينقذ-اليمن-من-كارثة-اقتصادية-وإنسانية-قادمة؟-1099807315.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/19/1094143706_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_108f87731efd2be42973f3a2cb515b2e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار
دولة عربية تطلب تمويلا طارئا من صندوق النقد الدولي
يواجه اليمن صعوبات مالية جعلته غير قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، خاصة فيما يتعلق برواتب الموظفين العموميين.
ولهذا السبب كثفت الحكومة اليمنية
محادثاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل طارئ يمكنه من مواجهة هذه الأزمة المالية، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نقلا عن مصادر حكومية، اليوم الخميس.
ولفتت الصحيفة إلى أن توقف تصدير النفط نتيجة هجمات "أنصار الله" أحد أسباب الأزمة المالية التي تواجهها الحكومية الشرعية، حسب المصادر.
وتابعت: "يجري الوفد المشارك في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، محادثات مكثفة مع المسؤولين في الصندوق"، مشيرة إلى أن الهدف منها هو الحصول على تمويل طارئ
أسوة بالدول التي تمر بظروف مشابهة.
وبحسب المصادر اليمنية، فإن العديد من الدول التي لها تأثير داخل الصندوق تدعم هذا الطلب، الذي يتطلب استكماله المزيد من المحادثات".
وتسيطر جماعة "أنصار الله
" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء منذ 2015، فيما تتخذ الحكومة المعترف بها دوليا من عدن مقر لها، وتواجه صعوبات اقتصادية كبيرة بسبب تبعات الحرب التي أدت إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم في الوقت الحالي.