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دولة عربية تطلب تمويلا طارئا من صندوق النقد الدولي
دولة عربية تطلب تمويلا طارئا من صندوق النقد الدولي
سبوتنيك عربي
يواجه اليمن صعوبات مالية جعلته غير قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، خاصة فيما يتعلق برواتب الموظفين العموميين. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T14:47+0000
2025-04-24T14:47+0000
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ولهذا السبب كثفت الحكومة اليمنية محادثاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل طارئ يمكنه من مواجهة هذه الأزمة المالية، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نقلا عن مصادر حكومية، اليوم الخميس.ولفتت الصحيفة إلى أن توقف تصدير النفط نتيجة هجمات "أنصار الله" أحد أسباب الأزمة المالية التي تواجهها الحكومية الشرعية، حسب المصادر.وتابعت: "يجري الوفد المشارك في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، محادثات مكثفة مع المسؤولين في الصندوق"، مشيرة إلى أن الهدف منها هو الحصول على تمويل طارئ أسوة بالدول التي تمر بظروف مشابهة.وبحسب المصادر اليمنية، فإن العديد من الدول التي لها تأثير داخل الصندوق تدعم هذا الطلب، الذي يتطلب استكماله المزيد من المحادثات".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء منذ 2015، فيما تتخذ الحكومة المعترف بها دوليا من عدن مقر لها، وتواجه صعوبات اقتصادية كبيرة بسبب تبعات الحرب التي أدت إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم في الوقت الحالي.
https://sarabic.ae/20250422/مع-التدهور-المستمر-في-كافة-الخدمات-الأساسيةمن-ينقذ-اليمن-من-كارثة-اقتصادية-وإنسانية-قادمة؟-1099807315.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار

دولة عربية تطلب تمويلا طارئا من صندوق النقد الدولي

14:47 GMT 24.04.2025
© AP Photo / Andrew Harnikمباني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الاثنين 5 أبريل 2021، في واشنطن
مباني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الاثنين 5 أبريل 2021، في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبر
يواجه اليمن صعوبات مالية جعلته غير قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، خاصة فيما يتعلق برواتب الموظفين العموميين.
ولهذا السبب كثفت الحكومة اليمنية محادثاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل طارئ يمكنه من مواجهة هذه الأزمة المالية، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نقلا عن مصادر حكومية، اليوم الخميس.
ولفتت الصحيفة إلى أن توقف تصدير النفط نتيجة هجمات "أنصار الله" أحد أسباب الأزمة المالية التي تواجهها الحكومية الشرعية، حسب المصادر.
جنوب اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
مع التدهور المستمر في كافة الخدمات الأساسية..من ينقذ اليمن من كارثة اقتصادية وإنسانية قادمة؟
22 أبريل, 18:19 GMT
وتابعت: "يجري الوفد المشارك في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، محادثات مكثفة مع المسؤولين في الصندوق"، مشيرة إلى أن الهدف منها هو الحصول على تمويل طارئ أسوة بالدول التي تمر بظروف مشابهة.
وبحسب المصادر اليمنية، فإن العديد من الدول التي لها تأثير داخل الصندوق تدعم هذا الطلب، الذي يتطلب استكماله المزيد من المحادثات".
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء منذ 2015، فيما تتخذ الحكومة المعترف بها دوليا من عدن مقر لها، وتواجه صعوبات اقتصادية كبيرة بسبب تبعات الحرب التي أدت إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم في الوقت الحالي.
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