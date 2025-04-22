https://sarabic.ae/20250422/مع-التدهور-المستمر-في-كافة-الخدمات-الأساسيةمن-ينقذ-اليمن-من-كارثة-اقتصادية-وإنسانية-قادمة؟-1099807315.html

مع التدهور المستمر في كافة الخدمات الأساسية..من ينقذ اليمن من كارثة اقتصادية وإنسانية قادمة؟

مع التدهور المستمر في كافة الخدمات الأساسية..من ينقذ اليمن من كارثة اقتصادية وإنسانية قادمة؟

سبوتنيك عربي

مع مرور الوقت تزداد حدة الأزمة الاقتصادية في مناطق الشرعية باليمن ،تنوعت الأزمات بين الرواتب والخدمات الأساسية وبين الماء والكهرباء والوقود ومستلزمات الحياة،... 22.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-22T18:19+0000

2025-04-22T18:19+0000

2025-04-22T18:19+0000

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حالة التدهور والانهيار الاقتصادي المتوالي، والذي أثر بشكل كبير على الحياة اليومية وتدني الخدمات وانهيار العمل وارتفاع الأسعار لكافة السلع والخدمات بصورة غير مسبوقة، أصبح يمثل تهديدا للحياة السياسية وهيكل الدولة بشكل عام.ففي ظل التضخم الكبير والأزمة الاقتصادية الخانقة..كيف تعيش المناطق التي تسيطر عليها الشرعية اليمنية؟بداية يقول المحلل السياسي اليمني الجنوبي، أنور التميمي: "إن سيطرة الحوثيين على موارد الدولة بعد أن وضع يده على البنك المركزي في صنعاء ، وعلى المؤسسات الإيرادية وحالة الحرب المستمرة، كل هذه الأسباب أدت إلى أزمة اقتصادية خانقة تعيشها كل مناطق الجمهورية اليمنية، سواء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (أنصار الله) أو الخاضعة لسيطرة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا".أزمة خانقةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "لقد ظلت مناطق سيطرة الشرعية تعيش ظروفا اقتصادية أفضل مقارنة بالمناطق الخاضعة للحوثيين بفضل تصدير كميات محدودة من النفط الخام من حضرموت وشبوة، وهو الأمر الذي كان يسهم في توفير موارد لبعض المشاريع الخدمية البسيطة، ويسهم في توفير جزء من بند المرتبات للجهاز الإداري الحكومي، لكن حتى هذا المورد توقف بسبب قصف الحوثيين لمنشآت التصدير في حضرموت".وتابع التميمي: "في الوقت الحالي تعيش مناطق سيطرة الشرعية أوضاعا اقتصادية صعبة جدا، لكنها تُشكل حالة أفضل من مناطق سيطرة الحوثيين، المناطق المحررة رغم هذه الظروف ما زالت جاذبة لملايين المواطنين من الشمال، حيث بلغ عدد النازحين والباحثين عن فرص عمل وحياة أفضل من مناطق الشمال إلى مناطق سيطرة الشرعية أكثر من 4 ملايين نازح وباحث عن العمل، الاستقرار الأمني النسبي وحرية التنقل والسفر في مناطق سيطرة الشرعية، وكذا الدعم والإسناد الخليجي، هذه العوامل مجتمعة خففت من حدة الأزمة الاقتصادية، وبدونها الأوضاع مرشحة للوصول إلى المجاعة الحقيقية".ناقوس الخطرمن جانبه يقول الباحث والمحلل الاقتصادي اليمني، وحيد الفودعي: "إن وقف تصدير النفط للعام الثالث على التوالي، نتيجة الهجمات الحوثية التي استهدفت البنية التحتية والمنشآت الحيوية، يمثّل السبب الجوهري للأزمة التمويلية الراهنة، لكن المعضلة الحقيقية تكمن في عجز الحكومة عن إيجاد بدائل استراتيجية، أو حتى إدارة الأزمة بما يحافظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، لا يوجد اقتصاد في العالم يمكنه الصمود أمام انقطاع مصدر تمويله الرئيسي دون خطة طوارئ، دون ترشيد الإنفاق، دون إعادة هيكلة للموارد، ودون مواجهة حقيقية للفجوات المؤسسية والفساد البنيوي، ما حدث ويحدث هو العكس تمامًا".وأشار في حديثه لـ"سبوتنيك": "أن الوضع بلغ مستويات كارثية لا تسمح بمزيد من الوقت الضائع، الرواتب متوقفة في معظم القطاعات، والتضخم آخذ في الاتساع، والعملة المحلية تواصل انهيارها أمام الدولار، وسط فقدان تام للثقة في قدرة الحكومة على ضبط السوق أو توفير أبسط الاحتياجات الأساسية، الاحتياطي الأجنبي في تراجع، و مخزون الغذاء والدواء في المناطق الحكومية يواجه تحديات استيرادية كبيرة".وتابع الفودعي، "أضف إلى ما سبق توقف المشاريع التنموية وتآكل البنية التحتية التي لم تعرف الصيانة منذ سنوات، كل ذلك يجري في ظل حكومة لا تمتلك موارد سيادية مستدامة، وتعتمد بشكل شبه كامل على المنح والمساعدات التي باتت مشروطة ومحدودة، أو على الودائع الخليجية التي تقتصر على تغطية الواردات الأساسية دون أن تنعكس على الشارع اليمني".مفترق طرقوأضاف الباحث الاقتصادي، "المطلوب اليوم تحرك جاد لمعالجة جذرية للسبب الرئيسي للأزمة وهو توقف تصدير النفط، وإذا كانت الحكومة عاجزة عن تأمين المنشآت النفطية أو استئناف التصدير من الحقول الشرقية، فعليها التفكير في حلول بديلة وطارئة تعيد للدولة جزءًا من قدرتها التمويلية، كما ينبغي الاتجاه نحو تحسين التحصيل المحلي، وتقليص فاتورة النفقات التشغيلية غير الضرورية، وترشيد التوظيف الإداري السياسي، وتفعيل دور البنك المركزي بما يتجاوز دوره الشكلي في الرقابة على السوق المصرفية".وأوضح الفودعي، "أن اليمن اليوم على مفترق طرق خطير، ولم يعد في مقدور الحكومة تبرير العجز والجمود بذرائع الحصار أو العدوان الحوثي أو الوضع الإنساني، لقد استنزف الداخل وتآكلت الثقة، وأي تأخير في تبني حل مستدام قد يفضي إلى انهيار كلي يضع نهاية لمفهوم الدولة والمؤسسة بشكل لا رجعة فيه، الواقع يفرض على القيادة السياسية أن تغادر مربع التطمينات النظرية والتحركات البروتوكولية، وأن تتجه فورًا إلى إدارة الأزمة بعقل الدولة لا بمنطق الرحلات، فالتاريخ لا يرحم، والشارع لا ينسى، والاقتصاد لا ينتظر".الدعم الإماراتيبدوره يقول الإعلامي الجنوبي، سعيد بن ماجد: "إن الوضع الاقتصادي صعب بسبب تدهور العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية، ولولا الدعم الخارجي وخاصة من دولة الإمارات لوصلت الأمور إلى مراحل أكثر خطورة، فقد ساهمت أبو ظبي في إعادة تأهيل المدارس والكهرباء والموانئ والمطارات والمستشفيات والمراكز الصحية و ساهمت في توفير المياه الصالحة للشرب، علاوة على تأهيل وتدريب الكادر الشبابي في كل القطاعات الخدمية".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "تنوعت المساعدات الخارجية التي ساهمت في عدم الانهيار الكلي للاقتصاد ما بين منح بإنشاء مطارات داخلية تستقبل الرحلات من الداخل والخارج كما في أرخبيل سقطرى، إضافة إلى محطات تحلية المياه وتوفير المساكن ودعم القطاع التعليمي بها من الجانب الإماراتي، عبر إنشاء جامعة ومعهد مهني ومنح دراسية للخارج وإعادة تأهيل المدارس والمعاهد التعليمية في الجزيرة، بجانب تطوير قطاع الصيد والزراعة وتمويل مشاريع للأسر المنتجة والكهرباء والمشتقات النفطية".الحياة اليوميةأما الشيخ غانم سعيد،أحد وجهاء القبائل في الجنوب، يقول: "إن الأزمة التي يعاني منها الجنوب كبيرة جدا خاصة في متطلبات الحياة اليومية، لكن الدعم من الأشقاء في الخليج أسهم في تخفيف حدة الأزمة في العديد من المناطق، حيث قدمت الإمارات العربية الكثير في العديد من المجالات الإنسانية والخدمية في عدد من محافظات الجنوب".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أزمة الاقتصاد في اليمن ليست أزمة موارد، إنما سوء إدارة وتنظيم ورؤية مستقبلية وهو الذي أوصلنا لما تعانيه غالبية المحافظات المحررة في الجنوب من تدهور في كافة مناحي الحياة سواء كانت الإنسانية أو الخدمية، وشهد جزر أرخبيل سقطرى على سبيل المثال نقلة نوعية بعد تقديم أبو ظبي الكثير من الحلول للأزمات المتنوعة وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية، وأنشأت أكثر من 6 محطات لتوليد الكهرباء علاوة على محطة كبيرة تعمل بالطاقة الشمسية وجميعها بالمجان لأهالي الأرخبيل".وأشار سعيد، إلى أن"الأزمة الحقيقية في الإدارة والتخبط وعدم الوعي والخوف على مستقبل البلاد، علاوة على أن المناطق التي يتم إدارتها بصورة جيدة لا نقول انتهت المعاناة منها بشكل كامل، إنما تقل كثيرا عن باقي المناطق رغم أنها منعزلة عن اليابسة وتفصلها مئات الكيلومترات عن العاصمة المؤقتة عدن".وفي يناير/ كانون الثاني 2024، أعلنت واشنطن إعادة تصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية للمرة الثانية، غير أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أجل الموعد المحدد لبدء سريان القرار، قبل ساعات قليلة من موعد تنفيذه الذي كان من المقرر أن يبدأ يوم 16 فبراير/ شباط 2024.وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

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حصري, الحرب على اليمن, المبعوث الأممي إلى اليمن, أخبار اليمن الأن, أطفال اليمن, أنصار الله, عبد الملك الحوثي, الحكومة اليمنية, العالم, العالم العربي, حول العالم, أخبار العالم الآن