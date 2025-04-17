https://sarabic.ae/20250417/واشنطن-تفرض-عقوبات-على-بنك-اليمن-الدولي-وتأمر-بإنهاء-العمليات-معه--1099647014.html
واشنطن تفرض عقوبات على بنك "اليمن" الدولي وتأمر بإنهاء العمليات معه
واشنطن تفرض عقوبات على بنك "اليمن" الدولي وتأمر بإنهاء العمليات معه
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على البنك الدولي لليمن، وأمرت بإنهاء العمليات معه. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T14:59+0000
2025-04-17T14:59+0000
2025-04-17T14:59+0000
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وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على البنك الدولي لليمن، وأصدرت ترخيص عام مؤقت يتيح إتمام العمليات المالية المتعلقة به، حتى 17 مايو/ أيار.وجاء في البيان الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أنه "تم إصدار الترخيص العام رقم 33، والذي يجيز إتمام المعاملات التي يشارك فيها البنك الدولي اليمني، وكذلك الشركات التي يمتلك فيها البنك بشكل مباشر أو غير مباشر حصة لا تقل عن 50 بالمئة".وفي الوقت ذاته، قام مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع للوزارة بتحديث قائمة الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات، مضيفًا "بنك اليمن الدولي، ومواطنين يمنيين مرتبطين به، وهم: كمال حسين الجبري، أحمد ثابت العبسي، وعبد القادر علي بازار، إلى القائمة".ويشهد القطاع المصرفي في اليمن انقسامًا حادًا، منذ قرار الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، في سبتمبر/أيلول 2016.بعد العقوبات الأمريكية على "أنصار الله".. ما تأثير نقل مقرات البنوك من صنعاء إلى عدن على الجانبين؟هل فشل "الانتقالي" و"الشرعية اليمنية" في حل الأزمات الاقتصادية رغم الدعم الإقليمي والدولي؟
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واشنطن تفرض عقوبات على بنك "اليمن" الدولي وتأمر بإنهاء العمليات معه
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على البنك الدولي لليمن، وأمرت بإنهاء العمليات معه.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على البنك الدولي لليمن، وأصدرت ترخيص عام مؤقت يتيح إتمام العمليات المالية المتعلقة به، حتى 17 مايو/ أيار.
وجاء في البيان الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أنه "تم إصدار الترخيص العام رقم 33، والذي يجيز إتمام المعاملات التي يشارك فيها البنك الدولي اليمني، وكذلك الشركات التي يمتلك فيها البنك بشكل مباشر أو غير مباشر حصة لا تقل عن 50 بالمئة".
وبحسب البيان: "تسمح العمليات حتى صباح 17 مايو، وفق التوقيت الشرقي للولايات المتحدة، مع التأكيد أن أي مدفوعات موجهة إلى جهات خاضعة للعقوبات يجب أن تحوّل إلى حسابات مجمدة، وفقاً لنظام العقوبات المعمول به".
وفي الوقت ذاته، قام مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع للوزارة بتحديث قائمة الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات، مضيفًا "بنك اليمن الدولي، ومواطنين يمنيين مرتبطين به،
وهم: كمال حسين الجبري، أحمد ثابت العبسي، وعبد القادر علي بازار، إلى القائمة".
ويشهد القطاع المصرفي في اليمن انقسامًا حادًا، منذ قرار الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، نقل مقر البنك المركزي من صنعاء
إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، في سبتمبر/أيلول 2016.