https://sarabic.ae/20250225/هل-فشل-الانتقالي-والشرعية-اليمنية-في-حل-الأزمات-الاقتصادية-بالبلاد-رغم-الدعم-الإقليمي-والدولي-1098176916.html

هل فشل "الانتقالي" و"الشرعية اليمنية" في حل الأزمات الاقتصادية رغم الدعم الإقليمي والدولي؟

هل فشل "الانتقالي" و"الشرعية اليمنية" في حل الأزمات الاقتصادية رغم الدعم الإقليمي والدولي؟

سبوتنيك عربي

تعيش المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي حالة من التدهور والانهيار الاقتصادي المتوالي والذي أثر بشكل كبير على الحياة... 25.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-25T19:39+0000

2025-02-25T19:39+0000

2025-02-25T19:39+0000

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ما العقبات التي حالت دون حدوث تنمية في مناطق الشرعية والانتقالي رغم الدعم الدولي والخليجي، ولماذا وصلت الأمور إلى تلك المرحلة المتدنية في كل الخدمات وخاصة الكهرباء والمحروقات.. هل يقف وراء ذلك سوء الإدارة أم الفساد أم عدم الثقة بين الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي؟بداية يقول الباحث والمحلل الاقتصادي اليمني، وحيد الفودعي: "التحديات والعراقيل كبيرة أمام الحكومة الشرعية، وإنها تعمل في بيئة معقدة ومليئة بالتحديات الداخلية والخارجية وهذا أمر صحيح، لكن لا يمكن إغفال أن أحد المعوقات الرئيسة هى الحكومة نفسها، كان من المفترض أن تتجاوز هذه العقبات، وأن تتعامل معها بمسؤولية وشفافية، وأن تكف عن التذرع بالعراقيل لتبرير ضعف الأداء".حقيقة الأوضاعوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أن الحكومة لا تحتاج لمزيد من الأعذار، بل تحتاج إلى إرادة حقيقية للتغيير والإصلاح، وعليها أن تمتلك الشجاعة لمواجهة الواقع، وإما أن تكاشف شعبها بحقيقة الأوضاع وما يعترض طريقها من تحديات، أو تتحلى بالنزاهة والشجاعة الكافية لتقديم استقالتها وفتح المجال لقيادة قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة".وتابع الفودعي: "هل هناك صعوبة في إعداد برنامج اقتصادي شامل للدولة وهل توجد عراقيل حقيقية تمنع ذلك، وإذا كانت المعوقات والعراقيل موجودة، فلماذا لا يتم الإفصاح عنها بوضوح..وماذا عن السياسة الاقتصادية الكلية، والموازنة العامة للدولة التي تعد الوجه الآخر للسياسة المالية. وما الذي يعيق إعدادها وإعلانها للمواطنين".وأكد الباحث الاقتصادي "أن التحديات والصعوبات، مهما كانت معقدة، لا يمكن أن تكون عائقا أمام إعداد السياسات الاقتصادية والخطط التنموية، كل الدول تواجه صعوبات، لكن الحكومات الفاعلة هي تلك التي تتجاوز العقبات بإرادة صلبة ورؤية واضحة"، مشيرا إلى "ضرورة إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي وإعادة النظر في تركيبته ومهامه ليكون أكثر فعالية في رسم السياسات الاقتصادية وإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار المستمر، حيث تحتاج البلاد أيضا إلى غرفة عمليات اقتصادية تضم مختلف جهات الاختصاص وتمتلك القدرة على التحليل والتخطيط السريع واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب".مواجهة الأزماتوأوضح الفودعي، "أن التساؤلات التي نطرحها حول الوضع الاقتصادي والأزمات في البلاد ليست للتشكيك أو الانتقاد، ولكنها دعوة للتفكير العميق والمساءلة البناءة، لا أرغب في الاستمرار في دائرة الانتقاد، بل أتطلع بصدق لدعم الحكومة، للكتابة عن إنجازاتها ومحاولاتها الصادقة في معالجة الأوضاع الاقتصادية، أرغب في تسليط الضوء على الجهود التي تُبذل لمواجهة الأزمات، وعلى الخطوات الإيجابية التي تحققت، وأتمنى وبشدة أن أرى حكومة قادرة على اتخاذ القرارات الصائبة، حكومة تتحمل مسؤولياتها بكل شجاعة، حكومة تُعيد للمواطن الثقة، وتضع الاقتصاد على طريق التعافي والنمو".واختتم الفودعي: "كم كنت أتمنى أن أكرس جل اهتمامي بتحليل الإجراءات والتدابير الاقتصادية الحكومية التي خُططت لها وشرعت بتنفيذها، ودراسة أثرها على الاقتصاد والعملة الوطنية سلباً أو إيجاباً، بدلاً من الانشغال بالنقد المستمر للأداء الركيك وغير المرضي، لقد كان الأمل معقوداً على رؤية خطوات عملية تُحدث فرقاً ملموساً في الواقع الاقتصادي، وتساهم في تحسين معيشة المواطن الذي أنهكته الأزمات المتتالية".خطوة استباقيةمن جانبه يقول الخبير الاقتصادي اليمني، الدكتور شلال العفيف: "في أعقاب توجيهات البنك المركزي اليمني في عدن بوقف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية عبر شركات الصرافة والشبكة الموحدة للأموال قبل أيام، لُوحظ أن الإجراء لم يُحدث تحسُّنًا ملحوظًا في أسعار الصرف المحلية، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن القرار رغم كونه خطوة استباقية لاحتواء الانهيار النقدي- لم يُحدِث التأثير المطلوب بسبب تفعيل قنوات موازية غير خاضعة للرقابة".وفي حديثه لـ"سبوتنيك": "عدد الخبير الاقتصادي الأسباب الهيكلية لفشل السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار، منها ظهور السوق غير الرسمية للعملات، وتحوَّل نشاط الصرافة إلى القطاع غير الرسمي، حيث انخرطت منشآت تجارية كبيره وصغيرة (مثل البقالات والمتاجر) في عمليات المضاربة بالعملات الأجنبية، مما أدى إلى استمرار ضغط الطلب على العملات الصعبة، في ظل غياب آليات رقابية فعَّالة تشمل جميع الفاعلين الاقتصاديين، لا سيما في ظل تشظي السلطات الرسمية".وتابع العفيف: "قرارات البنك المركزي تفتقر إلى دعم سياسات مالية وتجارية متوازية، مثل ضبط الواردات أو تعزيز الإنتاج المحلي، مما يحد من فعالية الإجراءات النقدية الانفرادية، حيث تشير نظرية "الفاعلين العقلانيين" في الاقتصاد إلى أن أي تدخل جزئي سيُحفز سلوكيات تحايلية ما لم تُسد الثغرات النظامية".تكثيف الجهودوشدد العفيف على "ضرورة تضافر جهود البنك المركزي مع وزارات التجارة والداخلية والجهات الرقابية لمراقبة جميع القنوات النقدية (الرسمية وغير الرسمية)، وتفعيل عقوبات رادعة ضد المخالفين، بما يشمل سحب التراخيص أو فرض غرامات مالية، ودعم قرارات البنك المركزي بإصلاحات هيكلية، مثل تحفيز التحويلات المصرفية الرسمية، وتشجيع استخدام العملة المحلية في المعاملات الداخلية، وتطوير منصات رقمية خاضعة للرقابة لتسهيل تبادل العملات، مما يقلل الاعتماد على السوق السوداء".وأوضح العفيف "أنه لا يُمكن تحقيق استقرار سعر الصرف عبر إجراءات جزئية، بل يتطلب الأمر تبني استراتيجية متعددة الأبعاد تُعالج الأسباب الجذرية لاختلالات السوق، مع ضمان التكامل بين السياسات النقدية والمالية والرقابية، فالفعالية الحقيقية للبنك المركزي تكمن في قيادة تحالف مؤسسي يضمن التطبيق الشامل للقرارات، ويُغلِّق جميع القنوات البديلة التي تُهدد النظام الاقتصادي".تخفيف حدة الأزمةوحول الأزمات الداخلية وخاصة في مجال نقص الطاقة وكيف تم تخفيفها أو الحد من الأزمة في بعض المحافظات يقول غانم سعيد، أحد شيوخ قبائل سقطرى، إن الأزمة التي يعاني منها الجنوب كبيرة جدا خاصة في متطلبات الحياة اليومية، لكن الدعم من الأشقاء في الخليج أسهم في تخفيف حدة الأزمة في العديد من المناطق، حيث قدمت الإمارات العربية الكثير إلى أرخبيل سقطرى في العديد من المجالات الإنسانية والخدمية".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أزمة الاقتصاد في اليمن ليست أزمة موارد، إنما سوء إدارة وتنظيم ورؤية مستقبلية وهو الذي أوصلنا لما تعانيه غالبية المحافظات المحررة في الجنوب من تدهور في كافة مناحي الحياة سواء كانت الإنسانية أو الخدمية، لكن الأمر ربما يختلف بعض الشيء في محافظة أرخبيل سقطرى والذي شهد نقلة نوعية بعد تقديم أبو ظبي الكثير من الحلول للأزمات المتنوعة وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية، وأنشأت أكثر من 6 محطات لتوليد الكهرباء علاوة على محطة كبيرة تعمل بالطاقة الشمسية وجميعها بالمجان لأهالي الأرخبيل".وأشار سعيد، إلى أن"الأزمة الحقيقية في الإدارة والتخبط وعدم الوعي والخوف على مستقبل البلاد، علاوة على أن المناطق التي يتم إدارتها بصورة جيدة لا نقول انتهت المعاناة منها بشكل كامل، إنما تقل كثيرا عن باقي المناطق رغم أنها منعزلة عن اليابسة وتفصلها مئات الكيلومترات عن العاصمة المؤقتة عدن".تدهور كامل للخدماتكان القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، منصور صالح، قد أكد أن "العاصمة عدن تمر بوضعٍ كارثي غير مسبوق بسبب انهيار منظومة الكهرباء، والتدهور الشامل لكل ما يرتبط بها من خدمات، الماء والصرف الصحي والصحة، في ظل صمت مخزٍ ومريب من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وكأنهم غير معنيين بما يجري".وقال صالح، في حديث سابق لـ"سبوتنيك": "إن محطات إنتاج الطاقة الكهربائية قد توقفت بشكل كامل، ودخلت المدينة في ظلام دامس، بالتزامن مع انقطاع خدمة المياه لما يزيد عن 24 ساعة، في سابقة لم تعهدها المدينة التي عرفت الكهرباء قبل نحو قرن من الزمن، وقبل أن تعرفها كل دول المنطقة".وحذّر صالح من أن "معاناة المواطنين وصلت إلى مرحلة بالغة الخطورة يصعب تحملها، ماقد ينذر بغضب شعبي عارم قد يطال الجميع وتخرج معه الأمور عن السيطرة، في ظل صمت وتخاذل رسمي واضح ومبارك لما يحدث، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلا من الأشقاء في التحالف العربي لإيقاف التدهور المريع في الخدمات، ومعالجة الوضع المعيشي والاقتصادي وإنقاذ المواطن الجنوبي من كارثة إنسانية مفتعلة ولأهداف سياسية مكشوفة".أزمات طاحنةوانتقد القيادي الجنوبي "الغياب الكامل لدور مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في معالجة الأزمات الطاحنة، التي تسببت في إلحاق أذى كبير بالمواطن وأوصلته إلى ما دون خط الفقر، مع انعدام شبه كلي لمختلف الخدمات الضرورية"، منوهاً إلى أن "ما يجري يتجاوز الفشل إلى الفعل المقصود لخدمة أجندات سياسية".وأِوضح صالح أن "ما تشهده عدن من تدهور اقتصادي وانهيار لمنظومة الخدمات وأهمها الكهرباء، عملية متعمدة وتوظيف سياسي لخدمة أهداف سياسية على حساب كرامة وحياة المواطن الجنوبي، وهو ما ينبغي أن يواجه بقوة وصرامة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، ومن خلفه شعب الجنوب، فحياة الناس وكرامتهم ليست ورقة سياسية توظف في إطار الصراع القائم بين شركاء العملية السياسية".وشهدت مناطق عدة من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، الأيام الماضية، تظاهرات شعبية، تنديداً بالانقطاع الكلي لخدمة الكهرباء عن المدينة، وعمد المتظاهرون إلى قطع الطرق وإحراق إطارات السيارات، منددين بالأداء الحكومي وعجز الدولة عن توفير الخدمات وأهمها الكهرباء.في السياق، أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء بعدن، أن "المدينة شهدت انطفاءً كليًا لمنظومة الكهرباء في أحد الأيام، لأول مرة في تاريخها، وذلك بعد نفاد آخر كمية من الوقود المتوفرة في محطة "بترو مسيلة"، التي تُعد المصدر الرئيس للطاقة في المدينة"، فيما حذّرت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في عدن، من توقف خدمات المياه والصرف الصحي بشكل كلي نتيجة قرب نفاد الكمية المتبقية من الوقود الاحتياطي، مناشدة الرئاسة والحكومة اليمنية بالتدخل العاجل وتوفير كميات كافية من الوقود لضمان استمرار عملها.

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