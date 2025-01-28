https://sarabic.ae/20250128/ما-التداعيات-الاقتصادية-على-اليمن-بعد-القرار-الأمريكي-بتصنيف-أنصار-الله-جماعة-إرهابية؟-1097251192.html

ما التداعيات الاقتصادية على اليمن بعد القرار الأمريكي بتصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية؟

ما التداعيات الاقتصادية على اليمن بعد القرار الأمريكي بتصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية؟

سبوتنيك عربي

لا يزال الحديث عن تداعيات قرار الخزانة الأمريكية بتصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية مستمرا، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والخدمي ومدى تأثر المواطن وسعر صرف... 28.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-28T18:32+0000

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2025-01-28T18:32+0000

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ما هي التداعيات الاقتصادية لتصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية.. ومدى مساهمة دول التحالف العربي في دعم الوضع الخدمي المُنهار في البلاد؟بداية، يقول الدكتور محمد جمال الشعيبي، أستاذ اقتصاد سياسي بجامعة عدن،إن "تصنيف الحوثيين (أنصار الله) كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية يعني حصار اقتصادي مطبق يشمل جميع المناحي الاقتصادية والتجارية والمالية على المستوى الرسمي والشخصي من أفراد وكيانات تعمل لصالح أو مع الجماعة، ويشمل التصنيف بمفهومه العام تجميد جميع الأصول والأموال والأنشطة التي تعمل لصالح الجماعة إلى جانب التعاملات المالية، وهذا الأمر يعني تجريم جميع أنواع التعاملات المالية معهم من خلال المؤسسات المالية والمصرفية سواء الرسمية أو الشخصية".فرص ضائعةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "هذا القرار الأمريكي يعزز موقف البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن ويمثل فرصة أمام حكومة الشرعية وقيادة البنك المركزي يمكن استغلالها لإعادة تطبيق القرارات التي كان البنك المركزي أصدرها في العام الماضي والتي نصت على إعطاء البنوك التجارية مهلة لنقل مراكزها الرئيسة إلى العاصمة عدن والمناطق المحررة ووقف التعامل مع البنك المركزي الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي (أنصار الله)، والتي تراجع البنك المركزي عن تطبيقها بعد وساطة أممية".وتابع الأكاديمي اليمني: "القرار الأمريكي يمثل فرصة للضغط على الحوثيين من الداخل بفرض عقوبات على أي قوى أو مكونات أو شخصيات تتعامل معه سواء داخليا أو خارجيا، وهذا الأمر يعني أن التجار وملاك الأموال في القطاع الخاص مجبرين على إبعاد شبح الاتهام عنهم، وليس أمامه غير التوجه نحو المناطق المحررة والامتثال لقرارات الحكومة الشرعية، وهذا الأمر سوف يساهم في تقليص نفوذ الجماعة وتجفيف مصادر تمويلها من ضرائب وجمارك وأتاوات تفرضها على التجارة في مناطق سيطرتها".القطاع الخدميمن جانبه، يقول المحلل السياسي اليمني الجنوبي، أنور التميمي: "إن الاقتصاد في مناطق الشرعية تعرض لهزات عنيفة وندرة في تقديم الخدمات خلال الفترة الماضية وخاصة المتعلقة بالطاقة، خاصة بعد توقف الصادرات النفطية التي كانت تمثل أحد الدعائم الرئيسية لدعم الاقتصاد وتوفير الحد الأدنى من الخدمات، وما ساهم في استمرار الخدمات ولو بشكل جزئي هو الدعم المقدم من الأشقاء في التحالف العربي".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "على سبيل المثال فيما يتعلق بقطاع الكهرباء لولا المحطة التي تعمل بالطاقة الشمسية (120 ميجا) والتي تُعد أكبر منشأة كهرباء بالطاقة النظيفة المهداة من دولة الإمارات العربية المتحدة لمدينة عدن، لانقطعت خدمة الكهرباء نهائيا عن المدينة، حيث تواجه المحطات التي تعمل بالوقود توقف شبه دائم لأسباب تتعلق بتوقف إنتاج النفط ونقله بسبب التخريب الحوثي".وأشار التميمي، إلى أن "تصنيف الحوثي جماعة إرهابية إجراء تأخر كثيرا، ولو تم من وقت مبكر لما وصلت الأوضاع الاقتصادية لهذا المستوى الكارثي من الانهيار، الحوثي هو المتسبب الرئيسي في الانهيارات الاقتصادية في مناطق سيطرته وفي مناطق سيطرة الشرعية ، فهو المتسبب في ايقاف تصدير النفط بعد استهدافه لموانئ التصدير وسفن النقل بالطيران المسير، وفي القطاع المصرفي يسيطر على معظم البنوك التجارية، وقد مكنه ذلك من سحب العملات الصعبة من مناطق الشرعية ما أدى إلى انهيار قيمة العملة الوطنية، كا أدى تراخي المجتمع الدولي وعدم اتخاذ إجراءات رادعة إلى تمادي الحوثي في سياساته التدميرية".حجج ومبرراتفي المقابل، يقول اللواء عبد الله الجفري، الخبير العسكري والاستراتيجي من العاصمة اليمنية صنعاء: "إن الهدف الأساسي من القرار الأمريكي بتصنيف أنصار الله منظمة إرهابية،هو لتعطيل مسار الاتفاق السياسي الموقع في الفترة الماضية بين صنعاء والمملكة العربية السعودية، ويرغب ترامب تعقيد الأوضاع بسبب الموقف الثابت لليمن مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أمريكا وأعوانها اليوم هي من تمارس الإرهاب وتصنعه ومن يخالفهم ويواجه حليفهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتهموه بالإرهاب، تلك حجتهم الوحيدة لتبرير أفعالهم الإجرامية، وهذا الأمر ليس بجديد علينا فالقرارات تصدر في واشنطن حسب المصالح والهوى والأطماع ومحاولة فرض السيطرة على العالم".ألاعيب أمريكيةوأكد الجفري، أن "الأوضاع تغيرت وأن اليمن اليوم أصبحت دولة محورية وبإمكانها مواجهة أي دولة في العالم بما تمتلكه من قدرات وإمكانيات عسكرية وقوات مسلحة، لكن أمريكا لا تزال تعيش في الماضي ولا تدرك ما يحدث، لذا فإن قرار التصنيف الأخير سوف يضاف إلى قائمة لفشل الأمريكية في المنطقة، واشنطن اليوم تريد صنع انتصارات سياسية من خلال دعايته الانتخابية، والحقيقة أنه رجل فاشل في كل إدارته السابقة وأيضا سوف يفشل في إدارته الحالية".وأشار الخبير العسكري، إلى أن "الجميع يعرف الألاعيب الأمريكية التي تعتمد على الخونة والمرتزقة والعملاء من الداخل، وبالفعل قد وجدنا بعض التحركات مما يسمى بالمجلس الرئاسي في عدن على الجبهات ويصرحون بذلك في وسائل الإعلام ويطالبون أمريكا والتحالف العربي بمواجهة من يسمونهم (الحوثيون) وأنهم أصبحوا يشكلون مصدر قلق على الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب".الصعوبات المعيشيةبدوره، يرى صلاح بن لغبر، المحلل السياسي اليمني، أن "قرار تصنيف أنصار الله كمنظمة إرهابية من قبل الخزانة الأمريكية له ايجابيات سياسية، لكن له تبعات سلبية على الاقتصاد وسعر صرف الريال اليمني المنهار منذ عدة سنوات في مناطق سيطرة الشرعية، لذا فإن القرار سوف يزيد من الصعوبات المعيشية وعلى تدفق العملات والاستثمارات الأجنبية".وأضاف بن لغبر في حديثه لـ"سبوتنيك": "مشكلة الشرعية أنها تركت المؤسسات الكبرى حتى الآن بيد الحوثيين (أنصار الله)، مثل الاتصالات والطيران والموانئ، علاوة على أن بعض موارد الدولة تذهب للحوثيين مباشرة، لذا فإن القرار له سلبيات اقتصادية كبيرة، لكن تبعاته السياسية ستكون الحد من تمويل الحوثيين وقدرتهم على تصنيع واستلام السلاح وتمويل هجماتهم على المناطق المحررة وحتى على الدول الأخرى خارج اليمن".وأشار المحلل السياسي، إلى "فشل الشرعية في استغلال أي من الفرص التي تأتي إليها، الأمر الذي أدى إلى أزمة كبيرة في الخدمات والمرافق وخاصة مرافق الطاقة، ولم يبق في ظل هذا الإخفاق للمواطن اليمني سوى الدعم الإماراتي بالكثير من المناطق عن طريق إقامة المشاريع الخدمية الكبرى في الساحل الغربي وسقطرى وحضرموت، فهناك الكثير من مشاريع الطاقة وتمويل المستشفيات وغيرها من عمليات إعادة الإعمار التي تتم من جانب التحالف العربي".أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، إدراج جماعة "أنصار الله" اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في بيان نشره البيت الأبيض: "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانون الهجرة والجنسية يُؤمر بموجب هذا على النحو التالي: يضع هذا الأمر موضع التنفيذ عملية يتم بموجبها النظر في تصنيف أنصار الله، والمعروفين أيضًا باسم الحوثيين، كمنظمة إرهابية أجنبية، بما يتفق مع القسم 219 من قانون الهجرة والجنسية".وتابع البيان: "شن الحوثيون هجمات عديدة على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الهجمات المتكررة على المطارات المدنية في السعودية، و الهجمات المميتة في يناير/ كانون الثاني 2022 على الإمارات، وأكثر من 300 قذيفة أطلقت على إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 منذ استيلائهم على معظم المراكز السكانية في اليمن بالقوة من الحكومة اليمنية الشرعية خلال عامي 2014-2015".وأوضح أن "الحوثيين هاجموا السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب أكثر من 100 مرة، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة بحارة مدنيين وإجبار بعض حركة التجارة البحرية في البحر الأحمر على تغيير مسارها، مما ساهم في التضخم العالمي".وأشار البيان إلى أن "سياسة الولايات المتحدة هي التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات أنصار الله، وحرمانها من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتها على الموظفين والمدنيين الأمريكيين، والشركاء الأمريكيين، والشحن البحري في البحر الأحمر".وفي يناير/ كانون الثاني 2024، أعلنت واشنطن إعادة تصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية للمرة الثانية، غير أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أجل الموعد المحدد لبدء سريان القرار، قبل ساعات قليلة من موعد تنفيذه الذي كان من المقرر أن يبدأ يوم 16 فبراير/ شباط 2024.وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

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