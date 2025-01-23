https://sarabic.ae/20250123/بعد-تصنيفهم-كمنظمة-إرهابية--هل-ترضخ-أنصار-الله-للضغوط-الأمريكية-وتتراجع-عن-مواقفها؟--1097085574.html

بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية .. هل ترضخ "أنصار الله" للضغوط الأمريكية وتتراجع عن مواقفها؟

بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية .. هل ترضخ "أنصار الله" للضغوط الأمريكية وتتراجع عن مواقفها؟

سبوتنيك عربي

في ظل الحديث عن السلام والتسويات في اليمن والتهدئة في المنطقة، يأتي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوضع أنصار الله على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية... 23.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-23T17:27+0000

2025-01-23T17:27+0000

2025-01-23T17:27+0000

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ما الهدف من القرار الأمريكي وهل يعني التصعيد أم الضغط على أنصار الله لوقف عملياتهم ضد السفن في البحر الأحمر وإسرائيل..وتأثير ذلك على أنصار الله؟بداية يقول اللواء عبد الله الجفري، الخبير العسكري والإستراتيجي من العاصمة اليمنية صنعاء، "إن قرار الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بتصنيف أنصار الله منظمة إرهابية، الهدف الأساسي منه تعطيل مسار الاتفاق السياسي الموقع في الفترة الماضية بين صنعاء والمملكة العربية السعودية، لذا يريد ترامب تعقيد الأوضاع بسبب الموقف الثابت لليمن مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة".الأوضاع تغيرتوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أن ترامب شخصية غير سوية ولا نعول عليها، ومن يكون هو عندما يصنف من أسماهم بحركة أنصار الله بأنهم إرهابيين، الإرهاب اليوم هم من يمارسه ويصنعوه ومن يخالفهم ويواجه حليفهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتهموه بالإرهاب، تلك حجتهم الوحيدة لتبرير أفعالهم الإجرامية، وهذا الأمر ليس بجديد فقد صنفت إدارة ترامب قبل ذلك أنصار الله بأنهم إرهابيين وتراجعت إدارة بايدن عن هذا القرار، وهذا يؤكد أن تلك القرارات تصدر حسب المزاج والهوى والأطماع ولكي تؤكد اليوم بأنها من تسيطر على العالم".وتابع الجفري: "أمريكا تعيش في الماضي ولا تدرك أن الأوضاع تغيرت وأن اليمن اليوم أصبحت دولة محورية وبإمكانها مواجهة أي دولة في العالم بما تمتلكه من قدرات وإمكانيات عسكرية وقوات مسلحة، فأمريكا تريد من وراء هذا التصنيف تشكيل حلف يكون بجانبها في أي عمليات عسكرية قادمة كما فعلت ذلك من قبل عندما شكلت التحالف في البحر الأحمر، ومع ذلك فشلت فشل ذريع". انتصارات سياسيةوأشار الخبير العسكري، إلى أن "الولايات المتحدة اليوم بقيادة ترامب تريد صنع انتصارات سياسية من خلال دعايته الانتخابية، والحقيقة أنه رجل فاشل في كل إدارته السابقة وأيضا سوف يفشل في إدارته الحالية، وعليه أن يعلم أن مثل هذا التصنيف لا يخيفنا ولا يرهبنا ولا نفكر به أصلا ولا يعنينا، نحن صامدون صمود الجبال الرواسي ولن نتخلى عن غزة ما بقي فينا فرد واحد من أبناء الشعب اليمني، هذا موقف مبدئي وثابت وإنساني وديني ولن تغيره قرارات ترامب".وحول إمكانية أن يساهم قرار ترامب في إشعال الجبهات الداخلية في اليمن يقول الجفري، " لا نستبعد ذلك والجميع يعرف الألاعيب الأمريكية التي تعتمد على الخونة والمرتزقة والعملاء من الداخل، وبالفعل قد وجدنا بعض التحركات مما يسمى بالمجلس الرئاسي في عدن على الجبهات ويصرحون بذلك في وسائل الإعلام ويطالبون أمريكا والتحالف العربي بواجهة من يسمونهم (الحوثيين) وأنهم أصبحوا يشكلون مصدر قلق على الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، في الوقت الذي أكدنا فيه مرارا وتكرارا وعبر كل وسائل الإعلام بأن الممرات الملاحية في البحر الأحمر آمنة بالنسبة للعالم إلا على إسرائيل وبريطانيا وأمريكا الذين يقفون بجانب قوة الاحتلال".الملاحة الدوليةواستطرد: "نحن من يتحمل مسؤولية تأمين هذا الممر الملاحي الدولي ومضيق باب المندب وهو في سياق أمننا القومي، وعليهم أن يدركوا أن أمن اليمن من أمن المنطقة وإذا ما فكروا في إشعال أي حرب أخرى فإن لدينا من الخيارات ما لا يتوقعونها ولدينا بنك من الأهداف في الخليج وغيرها وهى تحت مرمى نيراننا، علاوة على الممرات الملاحية الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وقناة السويس، فسوف نحول المنطقة إلى مصيدة وإلى براكين من نار، وقد جربوا معنا في البحر الأحمر عبر إجبار حاملات طائراتهم على الانسحاب من المياه الإقليمية اليمنية لأكثر من ألف كيلو متر".أوراق ضغطفي المقابل يقول الدكتور عبد الستار الشميري، رئيس مركز جهود للدراسات باليمن، "إن قرار تصنيف الحوثيين(أنصار الله) كمنظمة إرهابية، هو في صلب نظرية الإدارة الجمهورية الأمريكية بقيادة ترامب فقد اتخذ ترامب هذا القرار في نهاية إدارته السابقة وتم العدول عنه من جانب إدارة بايدن". وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": " أعتقد أنه فيما يتعلق بالملفات السياسية والاقتصادية هناك حدة من جانب إدارة ترامب في التعامل مع الحوثيين وسائر الجماعات المتعلقة بإيران".وأشار الشميري، إلى أن "هذا القرار قد يكون أداة للضغط على إيران قبل أن يكون ضغط على الحوثيين لإجبارها على تقديم تنازلات، وأيضا محاولة لاستخدام كل الأوراق لأن ترامب من وجهه نظري لا ينوي استخدام الخيارات العسكرية، فهو ينوي استخدام كل الخيارات السياسية والعسكرية في حدها الأعلى".أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، إدراج جماعة "أنصار الله" اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في بيان نشره البيت الأبيض: "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانون الهجرة والجنسية يُؤمر بموجب هذا على النحو التالي: يضع هذا الأمر موضع التنفيذ عملية يتم بموجبها النظر في تصنيف أنصار الله، والمعروفين أيضًا باسم الحوثيين، كمنظمة إرهابية أجنبية، بما يتفق مع القسم 219 من قانون الهجرة والجنسية".وأضاف: "أطلق الحوثيون النار على السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية عشرات المرات منذ عام 2023، مما يعرض الرجال والنساء الأمريكيين في الزي الرسمي للخطر".وتابع البيان: "شن الحوثيون هجمات عديدة على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الهجمات المتكررة على المطارات المدنية في السعودية، و الهجمات المميتة في يناير/ كانون الثاني 2022 على الإمارات، وأكثر من 300 قذيفة أطلقت على إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 منذ استيلائهم على معظم المراكز السكانية في اليمن بالقوة من الحكومة اليمنية الشرعية خلال عامي 2014-2015".وأوضح أن "الحوثيين هاجموا السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب أكثر من 100 مرة، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة بحارة مدنيين وإجبار بعض حركة التجارة البحرية في البحر الأحمر على تغيير مسارها، مما ساهم في التضخم العالمي".وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتم فيها تصنيف "أنصار الله" على هذا النحو، بعد أن عكست إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن القرار الذي اتخذ خلال ولاية ترامب الأولى. وفي يناير/ كانون الثاني 2024، أعلنت واشنطن إعادة تصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية، غير أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أجل الموعد المحدد لبدء سريان القرار، قبل ساعات قليلة من موعد تنفيذه الذي كان من المقرر أن يبدأ يوم 16 فبراير/ شباط 2024.وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها. ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

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