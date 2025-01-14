https://sarabic.ae/20250114/المبعوث-الأممي-إلى-اليمن-يطلب-وساطة-إيران-للإفراج-عن-أمميين-محتجزين-لدى-أنصار-الله-1096770253.html
المبعوث الأممي إلى اليمن يطلب وساطة إيران للإفراج عن أمميين محتجزين لدى "أنصار الله"
المبعوث الأممي إلى اليمن يطلب وساطة إيران للإفراج عن أمميين محتجزين لدى "أنصار الله"
سبوتنيك عربي
أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، على أهمية توفير مساحة كافية للمضي في خارطة السلام باليمن. 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T08:08+0000
2025-01-14T08:08+0000
2025-01-14T08:08+0000
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وذكر مكتب المبعوث الأممي، في بيان له، أن "غروندبرغ، اختتم أمس الاثنين، زيارة إلى طهران، ركّزت على استئناف العملية السياسية في اليمن، تحت رعاية الأمم المتحدة"، موضحًا أنه التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ومجموعة من كبار المسؤولين الإيرانيين.وفي اجتماعات طهران، أكد المبعوث الأممس إلى اليمن على "الحاجة إلى توفير مساحة سياسية كافية للمضي قدما في خارطة الطريق لتحقيق السلام في اليمن"، معربًا عن قلقه الشديد إزاء التصعيد الإقليمي على النطاق الأوسع، الذي يشمل اليمن وتأثيره السلبي على مساحة الوساطة.وطالب المبعوث الأممي إلى اليمن، إيران بدعم جهود الأمم المتحدة للإفراج عن العشرات من موظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية، وأعضاء البعثات الدبلوماسية، المحتجزين لدى جماعة "أنصار الله"، منذ يونيو/ حزيران 2024.كما أكد غروندبرغ على أهمية خفض التصعيد الفوري لصالح اليمنيين، مشيرًا إلى أنه "من الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى، توفير الدعم الإقليمي والدولي المتضافر والموحد لليمن، لتجاوز الديناميكيات الإقليمية المعقدة، واغتنام فرص السلام واستئناف الحوار البناء، الذي يمكن أن يؤدي إلى حل سياسي مستدام للنزاع".ويعاني اليمن للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240925/أنصار-الله-تدعو-مجددا-السعودية-إلى-إنهاء-عمليات-التحالف-العربي-ومعالجة-القضايا-الإنسانية-1093107819.html
https://sarabic.ae/20250112/وزير-الخارجية-الإيراني-يستقبل-المبعوث-الأممي-إلى-اليمن-ويندد-بالهجوم-المتكرر-على-أنصار-الله-1096730759.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
المبعوث الأممي إلى اليمن يطلب وساطة إيران للإفراج عن أمميين محتجزين لدى "أنصار الله"
أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، على أهمية توفير مساحة كافية للمضي في خارطة السلام باليمن.
وذكر مكتب المبعوث الأممي، في بيان له، أن "غروندبرغ، اختتم أمس الاثنين، زيارة إلى طهران، ركّزت على استئناف العملية السياسية في اليمن، تحت رعاية الأمم المتحدة"، موضحًا أنه التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
، ومجموعة من كبار المسؤولين الإيرانيين.
وفي اجتماعات طهران، أكد المبعوث الأممس إلى اليمن على "الحاجة إلى توفير مساحة سياسية كافية للمضي قدما في خارطة الطريق لتحقيق السلام في اليمن"، معربًا عن قلقه الشديد إزاء التصعيد الإقليمي على النطاق الأوسع، الذي يشمل اليمن وتأثيره السلبي على مساحة الوساطة.
25 سبتمبر 2024, 19:50 GMT
وطالب المبعوث الأممي إلى اليمن، إيران بدعم جهود الأمم المتحدة
للإفراج عن العشرات من موظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية، وأعضاء البعثات الدبلوماسية، المحتجزين لدى جماعة "أنصار الله"، منذ يونيو/ حزيران 2024.
كما أكد غروندبرغ على أهمية خفض التصعيد الفوري لصالح اليمنيين، مشيرًا إلى أنه "من الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى، توفير الدعم الإقليمي والدولي المتضافر والموحد لليمن، لتجاوز الديناميكيات الإقليمية المعقدة، واغتنام فرص السلام واستئناف الحوار البناء، الذي يمكن أن يؤدي إلى حل سياسي مستدام للنزاع".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني اليمن للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة
المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.