المبعوث الأممي إلى اليمن يطلب وساطة إيران للإفراج عن أمميين محتجزين لدى "أنصار الله"

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بث مباشر... لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2024
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البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
تقرير جولة قبل الظهر من الاستشارات
13:16 GMT
4 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع ترامب وبوتين مهم لحل الملفات العربية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
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https://sarabic.ae/20250114/المبعوث-الأممي-إلى-اليمن-يطلب-وساطة-إيران-للإفراج-عن-أمميين-محتجزين-لدى-أنصار-الله-1096770253.html
المبعوث الأممي إلى اليمن يطلب وساطة إيران للإفراج عن أمميين محتجزين لدى "أنصار الله"
المبعوث الأممي إلى اليمن يطلب وساطة إيران للإفراج عن أمميين محتجزين لدى "أنصار الله"
سبوتنيك عربي
أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، على أهمية توفير مساحة كافية للمضي في خارطة السلام باليمن. 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T08:08+0000
2025-01-14T08:08+0000
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وذكر مكتب المبعوث الأممي، في بيان له، أن "غروندبرغ، اختتم أمس الاثنين، زيارة إلى طهران، ركّزت على استئناف العملية السياسية في اليمن، تحت رعاية الأمم المتحدة"، موضحًا أنه التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ومجموعة من كبار المسؤولين الإيرانيين.وفي اجتماعات طهران، أكد المبعوث الأممس إلى اليمن على "الحاجة إلى توفير مساحة سياسية كافية للمضي قدما في خارطة الطريق لتحقيق السلام في اليمن"، معربًا عن قلقه الشديد إزاء التصعيد الإقليمي على النطاق الأوسع، الذي يشمل اليمن وتأثيره السلبي على مساحة الوساطة.وطالب المبعوث الأممي إلى اليمن، إيران بدعم جهود الأمم المتحدة للإفراج عن العشرات من موظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية، وأعضاء البعثات الدبلوماسية، المحتجزين لدى جماعة "أنصار الله"، منذ يونيو/ حزيران 2024.كما أكد غروندبرغ على أهمية خفض التصعيد الفوري لصالح اليمنيين، مشيرًا إلى أنه "من الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى، توفير الدعم الإقليمي والدولي المتضافر والموحد لليمن، لتجاوز الديناميكيات الإقليمية المعقدة، واغتنام فرص السلام واستئناف الحوار البناء، الذي يمكن أن يؤدي إلى حل سياسي مستدام للنزاع".ويعاني اليمن للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240925/أنصار-الله-تدعو-مجددا-السعودية-إلى-إنهاء-عمليات-التحالف-العربي-ومعالجة-القضايا-الإنسانية-1093107819.html
https://sarabic.ae/20250112/وزير-الخارجية-الإيراني-يستقبل-المبعوث-الأممي-إلى-اليمن-ويندد-بالهجوم-المتكرر-على-أنصار-الله-1096730759.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

المبعوث الأممي إلى اليمن يطلب وساطة إيران للإفراج عن أمميين محتجزين لدى "أنصار الله"

08:08 GMT 14.01.2025
© Getty Images / Mohammed Hamoudالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال زيارته إلى العاصمة اليمنية صنعاء
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال زيارته إلى العاصمة اليمنية صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© Getty Images / Mohammed Hamoud
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أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، على أهمية توفير مساحة كافية للمضي في خارطة السلام باليمن.
وذكر مكتب المبعوث الأممي، في بيان له، أن "غروندبرغ، اختتم أمس الاثنين، زيارة إلى طهران، ركّزت على استئناف العملية السياسية في اليمن، تحت رعاية الأمم المتحدة"، موضحًا أنه التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ومجموعة من كبار المسؤولين الإيرانيين.
وفي اجتماعات طهران، أكد المبعوث الأممس إلى اليمن على "الحاجة إلى توفير مساحة سياسية كافية للمضي قدما في خارطة الطريق لتحقيق السلام في اليمن"، معربًا عن قلقه الشديد إزاء التصعيد الإقليمي على النطاق الأوسع، الذي يشمل اليمن وتأثيره السلبي على مساحة الوساطة.
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"أنصار الله" تدعو مجددا السعودية إلى إنهاء عمليات "التحالف العربي" ومعالجة القضايا الإنسانية
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وطالب المبعوث الأممي إلى اليمن، إيران بدعم جهود الأمم المتحدة للإفراج عن العشرات من موظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية، وأعضاء البعثات الدبلوماسية، المحتجزين لدى جماعة "أنصار الله"، منذ يونيو/ حزيران 2024.
كما أكد غروندبرغ على أهمية خفض التصعيد الفوري لصالح اليمنيين، مشيرًا إلى أنه "من الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى، توفير الدعم الإقليمي والدولي المتضافر والموحد لليمن، لتجاوز الديناميكيات الإقليمية المعقدة، واغتنام فرص السلام واستئناف الحوار البناء، الذي يمكن أن يؤدي إلى حل سياسي مستدام للنزاع".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني اليمن للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
وزير الخارجية الإيراني يستقبل المبعوث الأممي إلى اليمن ويندد بالهجوم المتكرر على "أنصار الله"
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وتسيطر "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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