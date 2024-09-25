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بث مباشر... انعقاد اليوم الثاني من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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من الملعب
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09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
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خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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29 د
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05:00 GMT
183 د
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
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الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
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مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
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خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
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"أنصار الله" تدعو مجددا السعودية إلى إنهاء عمليات "التحالف العربي" ومعالجة القضايا الإنسانية
"أنصار الله" تدعو مجددا السعودية إلى إنهاء عمليات "التحالف العربي" ومعالجة القضايا الإنسانية
سبوتنيك عربي
جددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، دعوتها للمملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن، إلى إنهاء عملياته العسكرية، وجبر الضرر... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T19:50+0000
2024-09-25T19:51+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله"، مهدي المشاط: "ننصح النظام السعودي بتسريع خطوات إنهاء العدوان، وإنهاء حالة اللاسلم واللاحرب، ورفع الحصار كلياً، وجبر الضرر، ومعالجة القضايا الإنسانية لما فيه من مصلحة له ولليمن ولكل المنطقة"، على حد تعبيره.وأدان المشاط: "الجرائم البشعة والشنيعة التي يقترفها الكيان الصهيوني المؤقت بحق أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني وكل شعوب المنطقة بدعم أمريكي وغربي غير مسبوق". وأكد المشاط "استمرار الموقف المبدئي والديني والإنساني في نصرة شعوب الأمة، في مواجهة قوى الإجرام والغطرسة، واستمرار أنشطة التعبئة العامة والخروج الجماهيري المليوني الكبير، نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم والمحاصر"، على حد تعبيره.وتشن جماعة "أنصار الله" منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا أو المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، إسناداً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدةً إرتفاع عدد السفن المستهدفة حتى 22 آب/ أغسطس الماضي، إلى 182 سفينة.ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
https://sarabic.ae/20240924/لماذا-أعلنت-أنصار-الله-رفضها-لـ-ستار-لينك-وحذرت-المواطنين-اليمنيين-منه؟-1093072430.html
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أخبار اليمن الأن, العالم العربي, السعودية
أخبار اليمن الأن, العالم العربي, السعودية

"أنصار الله" تدعو مجددا السعودية إلى إنهاء عمليات "التحالف العربي" ومعالجة القضايا الإنسانية

19:50 GMT 25.09.2024 (تم التحديث: 19:51 GMT 25.09.2024)
© AP Photoجماعة أنصار الله اليمنية
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
جددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، دعوتها للمملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن، إلى إنهاء عملياته العسكرية، وجبر الضرر الناجم عنها، ومعالجة القضايا الإنسانية لتحقيق السلام وإنهاء الصراع في اليمن الذي يدخل عامه العاشر.
القاهرة- سبوتنيك. وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله"، مهدي المشاط: "ننصح النظام السعودي بتسريع خطوات إنهاء العدوان، وإنهاء حالة اللاسلم واللاحرب، ورفع الحصار كلياً، وجبر الضرر، ومعالجة القضايا الإنسانية لما فيه من مصلحة له ولليمن ولكل المنطقة"، على حد تعبيره.

ونصح المشاط، السعودية بـ"الخروج من عباءة الإملاءات الأمريكية، وحالة التردد والمماطلة"، على حد قوله.

وأدان المشاط: "الجرائم البشعة والشنيعة التي يقترفها الكيان الصهيوني المؤقت بحق أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني وكل شعوب المنطقة بدعم أمريكي وغربي غير مسبوق".
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وأكد المشاط "استمرار الموقف المبدئي والديني والإنساني في نصرة شعوب الأمة، في مواجهة قوى الإجرام والغطرسة، واستمرار أنشطة التعبئة العامة والخروج الجماهيري المليوني الكبير، نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم والمحاصر"، على حد تعبيره.

وتأتي دعوة القيادي في "أنصار الله" بعد أيام من إعلان وزير الخارجية في حكومة الجماعة، جمال عامر، يوم الاثنين الماضي، رفض ربط جهود التسوية السياسية في اليمن، بالهجمات البحرية التي تشنها الجماعة وتبررها بأنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها دعماً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

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وتشن جماعة "أنصار الله" منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا أو المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، إسناداً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدةً إرتفاع عدد السفن المستهدفة حتى 22 آب/ أغسطس الماضي، إلى 182 سفينة.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
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