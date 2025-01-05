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كيف تسبب صواريخ "أنصار الله" إزعاجا كبيرا لإسرائيل حتى وإن تم اعتراضها؟
كيف تسبب صواريخ "أنصار الله" إزعاجا كبيرا لإسرائيل حتى وإن تم اعتراضها؟
سبوتنيك عربي
أثبت استمرار جماعة أنصار الله اليمنية في إطلاق النار باتجاه إسرائيل أنهم خصم عنيد رغم بعد المسافة بين صواريخهم وأهدافها في إسرائيل، فحتى وإن لم تصب الصواريخ... 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T08:57+0000
2025-01-05T08:57+0000
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وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الهجمات التي يشنها "أنصار الله" تدفع مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى البحث عن ملاجئ في منتصف الليل، كما تخيف شركات الطيران الأجنبية، لتظل بذلك الجبهة الأخيرة في حروب الشرق الأوسط مشتعلة بعد تغير المشهد في غزة ولبنان.وشنت إسرائيل قصفا متكررا للموانئ والبنية التحتية النفطية والمطار في صنعاء، العاصمة التي يسيطر عليها "أنصار الله"، على بعد حوالي 2000 كيلومتر (1200 ميل)، كما هدد القادة الإسرائيليون بقتل شخصيات حوثية مركزية وحاولوا حشد العالم ضدهم.ولم يغير الموقف الإسرائيلي من شراسة الهجمات الحوثية، ففي الأسابيع الأخيرة، ضربت الصواريخ والطائرات بدون طيار من اليمن إسرائيل بشكل شبه يومي، بما في ذلك في الساعات الأولى من صباح الجمعة، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في مناطق واسعة من إسرائيل.في بعض الحالات، اخترقت القذائف نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي المتطور، وأحدثت مؤخرًا دمارًا في مدرسة وحطمت نوافذ شقق بالقرب من ملعب فارغ سقط فيه أحد الصواريخ.نظرًا لاعتراض معظم الصواريخ ولأن إطلاق النار عادة ما يكون صاروخًا واحدًا في كل مرة، لم تتسبب الضربات في أضرار مادية كبيرة، إلا أن إطلاق الصواريخ يشكل تهديدًا للاقتصاد الإسرائيلي، ما يجعل العديد من شركات الطيران الأجنبية تتجنب المطارات الإسرائيلية ويمنع البلاد من إعادة تنشيط صناعة السياحة المتضررة بشدة بفعل الحرب.وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، مهاجمة محطة كهرباء في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، ضمن هجمات الجماعة التي تشنها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي.وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية، استهدفت محطةَ الكهرباء "أوروت رابين" التابعةَ للعدوّ الإسرائيلي جنوبي منطقة حيفا المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع " فلسطين 2".وأشار إلى أن "العملية قد حققتِ هدفَها بنجاح"، مؤكدا أن "اليمن قيادة وشعبا وجيشا مستمرون في تأدية واجباتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعبِ الفلسطيني المظلوم وإن العمليات العسكرية الإسنادية للمجاهدين في غزةَ سوفَ تستمر".وأشار المتحدق إلى أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية، لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن، بعد وقت قصير من انطلاق صفارات الإنذار في مناطق من البلاد.وقال الجيش في بيان: "بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في تلمي أليعازر، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن دخولة إلى المناطق الإسرائيلية".وذكرت مصادر إسرائيلية إن دوي انفجار سمع في محيط مدينة الخضيرة جنوب حيفا بعد تفعيل صفارات الإنذار، كما كان الجيش الإسرائيلي قد أفاد يوم الجمعة عن إسقاط طائرة مسيَّرة أطلقت من اليمن بعد دخولها الأجواء الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20250103/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-هدف-عسكري-إسرائيلي-في-تل-أبيب-بطائرة-مسيرة-من-طراز-يافا-1096450317.html
https://sarabic.ae/20241231/بعد-نفي-إسرائيل-الدولة-التي-أغارت-على-مواقع-عسكرية-في-اليمن-تكشف-عن-نفسها-1096364768.html
https://sarabic.ae/20250101/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-إسقاط-طائرة-أمريكية-جديدة-بصاروخ-أرض-جو-1096376831.html
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العالم, العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

كيف تسبب صواريخ "أنصار الله" إزعاجا كبيرا لإسرائيل حتى وإن تم اعتراضها؟

08:57 GMT 05.01.2025
© AP Photoآثار قصف الصواريخ الإيرانية في تل أبيب
آثار قصف الصواريخ الإيرانية في تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
© AP Photo
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أثبت استمرار جماعة أنصار الله اليمنية في إطلاق النار باتجاه إسرائيل أنهم خصم عنيد رغم بعد المسافة بين صواريخهم وأهدافها في إسرائيل، فحتى وإن لم تصب الصواريخ أهدافها إلا أن أثرها على إسرائيل ليس هينا.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الهجمات التي يشنها "أنصار الله" تدفع مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى البحث عن ملاجئ في منتصف الليل، كما تخيف شركات الطيران الأجنبية، لتظل بذلك الجبهة الأخيرة في حروب الشرق الأوسط مشتعلة بعد تغير المشهد في غزة ولبنان.
وشنت إسرائيل قصفا متكررا للموانئ والبنية التحتية النفطية والمطار في صنعاء، العاصمة التي يسيطر عليها "أنصار الله"، على بعد حوالي 2000 كيلومتر (1200 ميل)، كما هدد القادة الإسرائيليون بقتل شخصيات حوثية مركزية وحاولوا حشد العالم ضدهم.
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
"أنصار الله" تعلن مهاجمة هدف عسكري إسرائيلي في تل أبيب بطائرة مسيرة من طراز "يافا"
3 يناير, 13:47 GMT
ولم يغير الموقف الإسرائيلي من شراسة الهجمات الحوثية، ففي الأسابيع الأخيرة، ضربت الصواريخ والطائرات بدون طيار من اليمن إسرائيل بشكل شبه يومي، بما في ذلك في الساعات الأولى من صباح الجمعة، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في مناطق واسعة من إسرائيل.
في بعض الحالات، اخترقت القذائف نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي المتطور، وأحدثت مؤخرًا دمارًا في مدرسة وحطمت نوافذ شقق بالقرب من ملعب فارغ سقط فيه أحد الصواريخ.
نظرًا لاعتراض معظم الصواريخ ولأن إطلاق النار عادة ما يكون صاروخًا واحدًا في كل مرة، لم تتسبب الضربات في أضرار مادية كبيرة، إلا أن إطلاق الصواريخ يشكل تهديدًا للاقتصاد الإسرائيلي، ما يجعل العديد من شركات الطيران الأجنبية تتجنب المطارات الإسرائيلية ويمنع البلاد من إعادة تنشيط صناعة السياحة المتضررة بشدة بفعل الحرب.
صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
بعد نفي إسرائيل.. الدولة التي أغارت على مواقع عسكرية في اليمن تكشف عن نفسها
31 ديسمبر 2024, 14:39 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، مهاجمة محطة كهرباء في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، ضمن هجمات الجماعة التي تشنها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي.
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية، استهدفت محطةَ الكهرباء "أوروت رابين" التابعةَ للعدوّ الإسرائيلي جنوبي منطقة حيفا المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع " فلسطين 2".
وأشار إلى أن "العملية قد حققتِ هدفَها بنجاح"، مؤكدا أن "اليمن قيادة وشعبا وجيشا مستمرون في تأدية واجباتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعبِ الفلسطيني المظلوم وإن العمليات العسكرية الإسنادية للمجاهدين في غزةَ سوفَ تستمر".
طائرة بريداتور بدون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
"أنصار الله" اليمنية تعلن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة جديدة بصاروخ "أرض جو"... فيديو
1 يناير, 06:33 GMT
وأشار المتحدق إلى أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية، لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن، بعد وقت قصير من انطلاق صفارات الإنذار في مناطق من البلاد.
وقال الجيش في بيان: "بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في تلمي أليعازر، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن دخولة إلى المناطق الإسرائيلية".
وذكرت مصادر إسرائيلية إن دوي انفجار سمع في محيط مدينة الخضيرة جنوب حيفا بعد تفعيل صفارات الإنذار، كما كان الجيش الإسرائيلي قد أفاد يوم الجمعة عن إسقاط طائرة مسيَّرة أطلقت من اليمن بعد دخولها الأجواء الإسرائيلية.
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