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"أنصار الله" تعلن مهاجمة هدف عسكري إسرائيلي في تل أبيب بطائرة مسيرة من طراز "يافا"
"أنصار الله" تعلن مهاجمة هدف عسكري إسرائيلي في تل أبيب بطائرة مسيرة من طراز "يافا"
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، مهاجمة محطة كهرباء وهدف عسكري في إسرائيل بالصواريخ والطائرات المُسيرة، ضمن هجمات الجماعة التي تشنها منذ تشرين... 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T13:47+0000
2025-01-03T13:47+0000
العالم العربي
أنصار الله
غزة
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وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان خلال مسيرة حاشدة دعت إليها الجماعة في ميدان السبعين الأكبر في صنعاء، وفقا لتلفزيون "المسيرة": "القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليتين عسكريتين على هدفين للعدو الإسرائيلي في منطقة (يافا) المحتلة".وأضاف: "العملية الثانية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع (يافا) وحققت هدفها بنجاح".وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "سماع دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق وسط وجنوب إسرائيل بسبب سقوط قذيفة أطلقت من اليمن".وتنفذ جماعة "أنصار الله" اليمنية هجمات متكررة على إسرائيل دعما للفلسطينيين في قطاع غزة، وشمل ذلك استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.وأشار إلى أن "العملية الأخرى استهدفت محطة الكهرباء جنوبي القدس المحتلة بصاروخ باليستي نوع "ذو الفقار"، موضحا أن "العملية حققت أهدافها بنجاح".
https://sarabic.ae/20250103/مذيعة-مصرية-توبخ-ضيفها-الأمريكي-لتصرفه-عند-حديثها-عن-معاناة-أطفال-غزة-فيديو--1096442224.html
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العالم العربي, أنصار الله, غزة
العالم العربي, أنصار الله, غزة

"أنصار الله" تعلن مهاجمة هدف عسكري إسرائيلي في تل أبيب بطائرة مسيرة من طراز "يافا"

13:47 GMT 03.01.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanجماعة أنصار الله في اليمن
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، مهاجمة محطة كهرباء وهدف عسكري في إسرائيل بالصواريخ والطائرات المُسيرة، ضمن هجمات الجماعة التي تشنها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي.
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان خلال مسيرة حاشدة دعت إليها الجماعة في ميدان السبعين الأكبر في صنعاء، وفقا لتلفزيون "المسيرة": "القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليتين عسكريتين على هدفين للعدو الإسرائيلي في منطقة (يافا) المحتلة".
وأوضح أن "العملية الأولى استهدفت محطة الكهرباء التابعة للعدو الإسرائيلي شرقي منطقة يافا المحتلة (تل أبيب)، ونفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين2) أصاب هدفه بدقة".
وأضاف: "العملية الثانية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع (يافا) وحققت هدفها بنجاح".
المجاعة في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
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11:37 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن صفارات الإنذار تدوي في وسط وجنوب البلاد بعد إطلاق صاروخ من اليمن.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "سماع دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق وسط وجنوب إسرائيل بسبب سقوط قذيفة أطلقت من اليمن".
وتنفذ جماعة "أنصار الله" اليمنية هجمات متكررة على إسرائيل دعما للفلسطينيين في قطاع غزة، وشمل ذلك استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.
وقبل أيام، قال المتحدث العسكري باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية، عمليتين عسكريتين نوعيتين، الأولى استهدفت مطار بن غوريون التابع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".
وأشار إلى أن "العملية الأخرى استهدفت محطة الكهرباء جنوبي القدس المحتلة بصاروخ باليستي نوع "ذو الفقار"، موضحا أن "العملية حققت أهدافها بنجاح".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:08 GMT
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