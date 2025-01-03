https://sarabic.ae/20250103/مذيعة-مصرية-توبخ-ضيفها-الأمريكي-لتصرفه-عند-حديثها-عن-معاناة-أطفال-غزة-فيديو--1096442224.html

مذيعة مصرية توبخ ضيفها الأمريكي لتصرفه عند حديثها عن معاناة أطفال غزة... فيديو

مذيعة مصرية توبخ ضيفها الأمريكي لتصرفه عند حديثها عن معاناة أطفال غزة... فيديو

سبوتنيك عربي

تصدرت الإعلامية المصرية فيروز مكي، المذيعة في قناة "القاهرة" الإخبارية، محركات البحث بعد مواجهتها الحادة مع ليف لارسون، مستشار الحزب الجمهوري الأمريكي، بسبب... 03.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-03T11:37+0000

2025-01-03T11:37+0000

2025-01-03T11:37+0000

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وعندما ابتسم لارسون خلال الحديث عن هذه الأحداث، عبّرت مكي عن غضبها قائلةً: "سيد ليف، أنت تبتسم كلما تحدثت عن أطفال ونساء غزة، وأتمنى منك ألا تفعل ذلك".وتابعت فيروز مكي: "أنت بالتأكيد لن تبتسم عندما أتحدث عن يوم من الأيام السوداء في تاريخ أمريكا أو عندما يموت أطفالكم"، وأكدت أن المصريين لن يقبلوا رؤية أي شخص يبتسم عند الحديث عن مأساة أطفالهم، وأن الشعبين المصري والعربي يعيشان مأساة حقيقية بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة والمجازر التي ترتكب بحق الأطفال هناك. جاء ذلك خلال استضافة لارسون في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة "القاهرة" الإخبارية، حيث طرح لارسون سؤالاً حول مواقع إطلاق الصواريخ من غزة، متسائلاً عما إذا كانت تطلق من قواعد عسكرية أم من مناطق مدنية. من جانبها ردت مكي بالتأكيد على أنه حتى لو كانت إسرائيل تستهدف منشآت مدنية كالمستشفيات، فإن قناة "سي إن إن" الأمريكية، التي يعتبرها لارسون مرجعاً، قد قدمت تقريراً عن مستشفى كمال عدوان في غزة، يوضح أن الأنفاق الموجودة أسفل المستشفى كانت تستخدم لنقل الأسلحة، مع الإشارة إلى وجود تلاعب في مواقع هذه الأسلحة.وأضافت الإعلامية المصرية أن القناة الأمريكية ذاتها اعترفت بخطئها السابق في اتهام حركة "حماس" بقتل وذبح الأطفال، كما أوضحت أن التقارير تشير إلى مقتل أكثر من نصف الأسرى المحتجزين لدى الفصائل المسلحة، ولكن ليس داخل منشآت مدنية أو مستشفيات، ما يدحض ادعاءات لارسون.يذكر أن الإعلامية المصرية فيروز مكي كانت قد درست الطب البشري في جامعة العرب في ليبيا، ثم اتجهت لدراسة الإعلام في جامعة القاهرة، وبدأت مسيرتها كمراسلة حربية في ليبيا، وعملت مع عدة قنوات عربية.شغلت فيروز كذلك منصب منتجة إعلامية لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية في ليبيا، وعملت مع شبكة RAI الإيطالية في مكتب القاهرة، وقدمت نشرات إخبارية وبرامج في قنوات مختلفة.

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