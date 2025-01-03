مذيعة مصرية توبخ ضيفها الأمريكي لتصرفه عند حديثها عن معاناة أطفال غزة... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:33 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:33 GMT
27 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
13:11 GMT
26 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
17:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250103/مذيعة-مصرية-توبخ-ضيفها-الأمريكي-لتصرفه-عند-حديثها-عن-معاناة-أطفال-غزة-فيديو--1096442224.html
مذيعة مصرية توبخ ضيفها الأمريكي لتصرفه عند حديثها عن معاناة أطفال غزة... فيديو
مذيعة مصرية توبخ ضيفها الأمريكي لتصرفه عند حديثها عن معاناة أطفال غزة... فيديو
سبوتنيك عربي
تصدرت الإعلامية المصرية فيروز مكي، المذيعة في قناة "القاهرة" الإخبارية، محركات البحث بعد مواجهتها الحادة مع ليف لارسون، مستشار الحزب الجمهوري الأمريكي، بسبب... 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T11:37+0000
2025-01-03T11:37+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
مصر
أخبار مصر الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/16/1095084668_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_130b7bcb6df136bae020ab415c3acd3b.jpg
وعندما ابتسم لارسون خلال الحديث عن هذه الأحداث، عبّرت مكي عن غضبها قائلةً: "سيد ليف، أنت تبتسم كلما تحدثت عن أطفال ونساء غزة، وأتمنى منك ألا تفعل ذلك".وتابعت فيروز مكي: "أنت بالتأكيد لن تبتسم عندما أتحدث عن يوم من الأيام السوداء في تاريخ أمريكا أو عندما يموت أطفالكم"، وأكدت أن المصريين لن يقبلوا رؤية أي شخص يبتسم عند الحديث عن مأساة أطفالهم، وأن الشعبين المصري والعربي يعيشان مأساة حقيقية بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة والمجازر التي ترتكب بحق الأطفال هناك. جاء ذلك خلال استضافة لارسون في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة "القاهرة" الإخبارية، حيث طرح لارسون سؤالاً حول مواقع إطلاق الصواريخ من غزة، متسائلاً عما إذا كانت تطلق من قواعد عسكرية أم من مناطق مدنية. من جانبها ردت مكي بالتأكيد على أنه حتى لو كانت إسرائيل تستهدف منشآت مدنية كالمستشفيات، فإن قناة "سي إن إن" الأمريكية، التي يعتبرها لارسون مرجعاً، قد قدمت تقريراً عن مستشفى كمال عدوان في غزة، يوضح أن الأنفاق الموجودة أسفل المستشفى كانت تستخدم لنقل الأسلحة، مع الإشارة إلى وجود تلاعب في مواقع هذه الأسلحة.وأضافت الإعلامية المصرية أن القناة الأمريكية ذاتها اعترفت بخطئها السابق في اتهام حركة "حماس" بقتل وذبح الأطفال، كما أوضحت أن التقارير تشير إلى مقتل أكثر من نصف الأسرى المحتجزين لدى الفصائل المسلحة، ولكن ليس داخل منشآت مدنية أو مستشفيات، ما يدحض ادعاءات لارسون.يذكر أن الإعلامية المصرية فيروز مكي كانت قد درست الطب البشري في جامعة العرب في ليبيا، ثم اتجهت لدراسة الإعلام في جامعة القاهرة، وبدأت مسيرتها كمراسلة حربية في ليبيا، وعملت مع عدة قنوات عربية.شغلت فيروز كذلك منصب منتجة إعلامية لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية في ليبيا، وعملت مع شبكة RAI الإيطالية في مكتب القاهرة، وقدمت نشرات إخبارية وبرامج في قنوات مختلفة.
https://sarabic.ae/20250102/مسؤول-الأمم-المتحدة-تستعد-لإنهاء-عمل-أونروا-في-غزة-والضفة-الغربية-1096427429.html
غزة
قطاع غزة
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/16/1095084668_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_db5ad6476b19d389fc6243c32c969431.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مذيعة مصرية توبخ ضيفها الأمريكي لتصرفه عند حديثها عن معاناة أطفال غزة... فيديو

11:37 GMT 03.01.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaالمجاعة في قطاع غزة
المجاعة في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
تصدرت الإعلامية المصرية فيروز مكي، المذيعة في قناة "القاهرة" الإخبارية، محركات البحث بعد مواجهتها الحادة مع ليف لارسون، مستشار الحزب الجمهوري الأمريكي، بسبب تبريره لعمليات الجيش الإسرائيلي تحت مسمى "الدفاع عن النفس"، حيث وبخته لتبسمه عند حديثها عن معاناة أطفال ونساء غزة بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وعندما ابتسم لارسون خلال الحديث عن هذه الأحداث، عبّرت مكي عن غضبها قائلةً: "سيد ليف، أنت تبتسم كلما تحدثت عن أطفال ونساء غزة، وأتمنى منك ألا تفعل ذلك".
وتابعت فيروز مكي: "أنت بالتأكيد لن تبتسم عندما أتحدث عن يوم من الأيام السوداء في تاريخ أمريكا أو عندما يموت أطفالكم"، وأكدت أن المصريين لن يقبلوا رؤية أي شخص يبتسم عند الحديث عن مأساة أطفالهم، وأن الشعبين المصري والعربي يعيشان مأساة حقيقية بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة والمجازر التي ترتكب بحق الأطفال هناك.
جاء ذلك خلال استضافة لارسون في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة "القاهرة" الإخبارية، حيث طرح لارسون سؤالاً حول مواقع إطلاق الصواريخ من غزة، متسائلاً عما إذا كانت تطلق من قواعد عسكرية أم من مناطق مدنية.
من جانبها ردت مكي بالتأكيد على أنه حتى لو كانت إسرائيل تستهدف منشآت مدنية كالمستشفيات، فإن قناة "سي إن إن" الأمريكية، التي يعتبرها لارسون مرجعاً، قد قدمت تقريراً عن مستشفى كمال عدوان في غزة، يوضح أن الأنفاق الموجودة أسفل المستشفى كانت تستخدم لنقل الأسلحة، مع الإشارة إلى وجود تلاعب في مواقع هذه الأسلحة.
مساعدات الأونروا في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
مسؤول: الأمم المتحدة تستعد لإنهاء عمل "أونروا" في غزة والضفة الغربية
أمس, 17:05 GMT
وأضافت الإعلامية المصرية أن القناة الأمريكية ذاتها اعترفت بخطئها السابق في اتهام حركة "حماس" بقتل وذبح الأطفال، كما أوضحت أن التقارير تشير إلى مقتل أكثر من نصف الأسرى المحتجزين لدى الفصائل المسلحة، ولكن ليس داخل منشآت مدنية أو مستشفيات، ما يدحض ادعاءات لارسون.
يذكر أن الإعلامية المصرية فيروز مكي كانت قد درست الطب البشري في جامعة العرب في ليبيا، ثم اتجهت لدراسة الإعلام في جامعة القاهرة، وبدأت مسيرتها كمراسلة حربية في ليبيا، وعملت مع عدة قنوات عربية.
شغلت فيروز كذلك منصب منتجة إعلامية لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية في ليبيا، وعملت مع شبكة RAI الإيطالية في مكتب القاهرة، وقدمت نشرات إخبارية وبرامج في قنوات مختلفة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала