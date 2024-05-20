أزمة سيولة وانهيار كبير في سعر صرف الريال أمام الدولار... إلى أين يتجه الاقتصاد اليمني؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:17 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تتحدى التقلبات الكمومية نظريات الموصلية الفائقة
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
خلاف حاد بين نتنياهو وغانتس الذي يهدد بالاستقالة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:28 GMT
26 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
09:54 GMT
6 د
ملفات ساخنة
هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240520/أزمة-سيولة-وانهيار-كبير-في-سعر-صرف-الريال-أمام-الدولار-إلى-أين-يتجه-الاقتصاد-اليمني؟-1089026692.html
أزمة سيولة وانهيار كبير في سعر صرف الريال أمام الدولار... إلى أين يتجه الاقتصاد اليمني؟
أزمة سيولة وانهيار كبير في سعر صرف الريال أمام الدولار... إلى أين يتجه الاقتصاد اليمني؟
سبوتنيك عربي
أزمات متوالية يعيشها الشعب اليمني منذ ما يقارب السنوات العشر، لكن ازدادت حدتها في السنوات الأخيرة نظرا لانهيار سعر صرف الريال مقابل الدولار بشكل كبير في مناطق... 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T12:11+0000
2024-05-20T12:11+0000
حصري
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104269/82/1042698218_0:196:1001:759_1920x0_80_0_0_39d816287f5ab88d27fe8c5ea5873174.jpg
ما الأسباب التي أدت إلى تلك الحالة المخيفة التي يعيشها اليمن، وهل الانقسامات النقدية والحرب هي من أوصلت البلاد إلى تلك الحالة، أم أن هناك عوامل أخرى تكمن خلف الكواليس؟بداية، يقول الدكتور محمد جمال الشعيبي، أستاذ المالية العامة والاقتصاد السياسي في جامعة عدن:، إن ما يحدث اليوم هو تفاقم وتيرة تداعيات الانقسام النقدي بين الجنوب والشمال والذي تم وفق إجراءات فرضها الحوثي (أنصار الله)، لكن في الفترة الأخيرة زادت قساوة وحدة تلك التداعيات وظهرت بشكل خطير من خلال الانهيار المتسارع في أسعار الصرف للريال اليمني أمام الدولار.انهيار متسارعوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "إن تداعيات الانقسام النقدي ظاهرة للعلن اليوم وما يحدث اليوم هو زيادة في حدتها وتأثيراتها على الساحة، فمنذ فرض جماعة الحوثي قرار منع تداول الطبعات الصغيرة من العملة المحلية نهاية 2019، وقبلها منع توريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي في المركز الرئيسي بعدن بعد قرار نقل البنك من صنعاء في سبتمبر/أيلول 2016".وتابع الشعيبي: "ما يحدث اليوم هو تفاقم وتيرة تلك التداعيات وزيادة قساوتها من خلال الانهيار المتسارع في أسعار الصرف للريال اليمني أمام الدولار، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد أكثر من 1725 ريال يمني في المناطق المحررة وأكثر من 531 ريال في المناطق الواقعة تحت سلطة جماعة الحوثي، رغم فرض الجماعة سياسة مالية ونقدية مغلقة، إلا أن الأسعار هناك تنهار بشكل متتالي".مهلة البنك المركزيوأشار الشعيبي إلى أن هذا الانقسام يتفاقم في الآونة الأخيرة مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها البنك المركزي في عدن للبنوك التجارية لنقل مراكزها من المحافظات الشمالية الواقعة تحت سيطرة الحوثي إلى العاصمة عدن، والامتثال لقرارات ولوائح وتوجيهات البنك المركزي في عدن المعترف به دوليا إلا أن المؤشرات والدلالات تشير إلى احتمال تعثر عمليات النقل وعدم امتثال البنوك التجارية لهذا التوجيه خصوصا في ظل طرح جماعة الحوثي شرط تسليم هذه البنوك كافة الودائع لديها الخاصة بالعملاء في المناطق الشمالية والبالغة قرابة 4.5 مليار دولار".وأكد الشعيبي "أن اشتراطات الحوثيين على البنوك تعجيزية ويصعب تنفيذها، خاصة وأن هذه البنوك لا تملك القدرة على دفع هذه الأموال، حيث أن سياسة استثمار ودائع العملاء في البنوك قبل اندلاع الحرب كانت تتم من خلال استثمارات في أذونات الخزانة (دين عام)، ما يعني أن هذه البنوك لا تمتلك القدرة على استعادتها أو سحبها من المقترضين، علاوة على عجز السيولة في المناطق المحررة وعدم قدرة البنك المركزي في عدن على سداد ديون هذه البنوك حتى تتمكن من النقل".ولفت الشعيبي إلى أن كل التداعيات السابقة تزيد من أزمة السيولة وتسارع انهيار أسعار الصرف في ظل توقف صادرات النفط منذ منتصف العام 2022، وتراجع حجم الدعم الخارجي.أزمة السيولةمن جانبه يقول الباحث والمحلل الاقتصادي اليمني، وحيد الفودعي: "بدأت أزمة السيولة وانهيار سعر صرف الريال اليمني تظهر للعلن من وقت مبكر، بمجرد ما انتقل البنك المركزي إلى عدن واحتفظ الحوثيين ببنك في صنعاء موازي كبنك مركزي لهم، هنا بدأ الانقسام النقدي يظهر للعلم في عام 2016، واستمر هذا الانقسام من خلال الممارسات، بمعنى أن البنك المركزي في عدن يتخذ إجراء أو أدوات خاصة بالسياسة النقدية،في المقابل يتخذ المركزي في صنعاء أدوات مضادة لما قام به مركزي عدن التابع للشرعية".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "شهد العام 2019 أقوى مراحل الانقسام عندما قام الحوثيين بإصدار قرار بمنع تداول الطبعة الحديثة من الأوراق النقدية التي أصدرها البنك المركزي في عدن في مناطق سيطرته، تلك كانت القشة التي قسمت ظهر البعير، وهنا بدأ الانقسام النقدي يظهر بشكل خطير جدا وأثر بشكل جوهري على كثير من المؤشرات الاقتصادية وعلى أهم مؤشر اقتصادي وهو سعر الصرف".الكتلة النقديةويكمل الفودعي: "بعد الطبعة الحديثة من الريال اليمني التي أصدرتها حكومة الشرعية في العام 2019 ومنعها الحوثيين، هنا بدأ التباين يظهر في سعر الصرف ما بين صنعاء وعدن، نظرا لأن الكتلة النقدية الكبيرة انتقلت إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية التي أصدرت الطبعة الحديثة من الأوراق المالية، بينما في مناطق الحوثيين انتقلت الطبعة القديمة وهي شحيحة جدا، لذلك أصبح سعر الصرف في صنعاء للريال اليمني أقوى من سعر الصرف في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية".وأشار المحلل الاقتصادي، إلى أن "هناك أزمة سيولة وهي موجودة منذ أن منع الحوثيين الطبعة الحديثة من أوراق النقد، لكنها اليوم بدأت تتفاقم الآن بشكل كبير، وبدأت تلك الأزمة تظهر للعلن في ظل احتجاجات المواطنين أمام البنوك بسبب قانون الحوثيين الخاص بمنع التعامل بالفوائد الربوية لدى البنوك، ما أدى إلى تجميد حسابات البنوك لدى البنك المركزي المسيطر عليه من قبل الحوثيين في صنعاء، وعدم قدرة البنوك على إعطاء المواطنين ودائعهم وحساباتهم الجارية وأدى ذلك إلى مشاكل كبيرة".وأكد الفودعي "أن الأزمة موجودة والانقسام النقدي موجود أيضا، منذ وقت سابق، لكن تعمق الآن بشكل كبير ولا زال وإلى الآن يتعمق الانقسام بشكل أكبر من خلال القرارات التي يصدرها كلا الطرفين سواء في عدن الشرعي، أو قرارات البنك المركزي في صنعاء المسيطر عليه من قبل الحوثيين والغير معترف به دوليا".كوارث اقتصاديةولفت المحلل الاقتصادي إلى أن"أسباب انهيار سعر صرف الريال اليمني متراكمة، من بينها الحرب الدائرة في البلاد وما خلفته من كوارث اقتصادية، غير أن هجوم جماعة الحوثي على موانئ تصدير النفط نهاية العام 2022 كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث توقف تماما تصدير الحكومة الشرعية للنفط، ما أفقدها أهم مورد في موازنتها والذي يتعدى نسبة الـ 70% بحسب تقديرات حكومية، وبحسب تقديرات حكومية تفقد الحكومة الشرعية شهريا 120 مليون دولار كانت تأتي من عوائد صادرات النفط".وأوضح الفودعي إلى أن حكومة الشرعية تخسر في الوقت الراهن ما يعادل 50 مليون دولار شهريا نتيجة تحويل مسار السفن من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة بموجب تفاهمات الهدنة بين الشرعية والحوثيين، الأمر الذي أثر على قدرة البنك المركزي على التدخل في سوق الصرف وإدارته بشكل فعال، واستمراريته في بيع المزادات بالشكل الذي سار عليه سابقا".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.ويعاني اليمن للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20230712/البنك-المركزي-اليمني-يحمل-أنصار-الله-مسؤولية-تدهور-الريال-ويطالب-الإمارات-بدعمه-1079008113.html
https://sarabic.ae/20230920/أبو-الغيط-يلتقي-رشاد-العليمي-في-نيويورك-ويبحثان-تطورات-الأزمة-اليمنية-1081247735.html
https://sarabic.ae/20230823/اليمن-احتجاجات-في-عدن-على-انقطاعات-الكهرباء-ومصابون-بتفريق-تظاهرات-1080338605.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104269/82/1042698218_0:103:1001:853_1920x0_80_0_0_bf4d35001c4e69dd8ae4319cb6b40cc0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
حصري, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

أزمة سيولة وانهيار كبير في سعر صرف الريال أمام الدولار... إلى أين يتجه الاقتصاد اليمني؟

12:11 GMT 20.05.2024
© Photo / facebookالبنك المركزي اليمني
البنك المركزي اليمني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
© Photo / facebook
تابعنا عبر
حصري
أزمات متوالية يعيشها الشعب اليمني منذ ما يقارب السنوات العشر، لكن ازدادت حدتها في السنوات الأخيرة نظرا لانهيار سعر صرف الريال مقابل الدولار بشكل كبير في مناطق الشرعية وبفارق كبير بينه وبين المناطق التي تسيطر عليها "أنصار الله"، بالإضافة إلى تدهور الخدمات والبنى التحتية.
ما الأسباب التي أدت إلى تلك الحالة المخيفة التي يعيشها اليمن، وهل الانقسامات النقدية والحرب هي من أوصلت البلاد إلى تلك الحالة، أم أن هناك عوامل أخرى تكمن خلف الكواليس؟
بداية، يقول الدكتور محمد جمال الشعيبي، أستاذ المالية العامة والاقتصاد السياسي في جامعة عدن:، إن ما يحدث اليوم هو تفاقم وتيرة تداعيات الانقسام النقدي بين الجنوب والشمال والذي تم وفق إجراءات فرضها الحوثي (أنصار الله)، لكن في الفترة الأخيرة زادت قساوة وحدة تلك التداعيات وظهرت بشكل خطير من خلال الانهيار المتسارع في أسعار الصرف للريال اليمني أمام الدولار.
انهيار متسارع
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "إن تداعيات الانقسام النقدي ظاهرة للعلن اليوم وما يحدث اليوم هو زيادة في حدتها وتأثيراتها على الساحة، فمنذ فرض جماعة الحوثي قرار منع تداول الطبعات الصغيرة من العملة المحلية نهاية 2019، وقبلها منع توريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي في المركز الرئيسي بعدن بعد قرار نقل البنك من صنعاء في سبتمبر/أيلول 2016".
وتابع الشعيبي: "ما يحدث اليوم هو تفاقم وتيرة تلك التداعيات وزيادة قساوتها من خلال الانهيار المتسارع في أسعار الصرف للريال اليمني أمام الدولار، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد أكثر من 1725 ريال يمني في المناطق المحررة وأكثر من 531 ريال في المناطق الواقعة تحت سلطة جماعة الحوثي، رغم فرض الجماعة سياسة مالية ونقدية مغلقة، إلا أن الأسعار هناك تنهار بشكل متتالي".
البنك المركزي اليمني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
البنك المركزي اليمني يحمل "أنصار الله" مسؤولية تدهور الريال ويطالب الإمارات بدعمه
12 يوليو 2023, 21:24 GMT
مهلة البنك المركزي
وأشار الشعيبي إلى أن هذا الانقسام يتفاقم في الآونة الأخيرة مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها البنك المركزي في عدن للبنوك التجارية لنقل مراكزها من المحافظات الشمالية الواقعة تحت سيطرة الحوثي إلى العاصمة عدن، والامتثال لقرارات ولوائح وتوجيهات البنك المركزي في عدن المعترف به دوليا إلا أن المؤشرات والدلالات تشير إلى احتمال تعثر عمليات النقل وعدم امتثال البنوك التجارية لهذا التوجيه خصوصا في ظل طرح جماعة الحوثي شرط تسليم هذه البنوك كافة الودائع لديها الخاصة بالعملاء في المناطق الشمالية والبالغة قرابة 4.5 مليار دولار".
وأكد الشعيبي "أن اشتراطات الحوثيين على البنوك تعجيزية ويصعب تنفيذها، خاصة وأن هذه البنوك لا تملك القدرة على دفع هذه الأموال، حيث أن سياسة استثمار ودائع العملاء في البنوك قبل اندلاع الحرب كانت تتم من خلال استثمارات في أذونات الخزانة (دين عام)، ما يعني أن هذه البنوك لا تمتلك القدرة على استعادتها أو سحبها من المقترضين، علاوة على عجز السيولة في المناطق المحررة وعدم قدرة البنك المركزي في عدن على سداد ديون هذه البنوك حتى تتمكن من النقل".
ولفت الشعيبي إلى أن كل التداعيات السابقة تزيد من أزمة السيولة وتسارع انهيار أسعار الصرف في ظل توقف صادرات النفط منذ منتصف العام 2022، وتراجع حجم الدعم الخارجي.
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
أبو الغيط يلتقي رشاد العليمي في نيويورك ويبحثان تطورات الأزمة اليمنية
20 سبتمبر 2023, 18:00 GMT
أزمة السيولة
من جانبه يقول الباحث والمحلل الاقتصادي اليمني، وحيد الفودعي: "بدأت أزمة السيولة وانهيار سعر صرف الريال اليمني تظهر للعلن من وقت مبكر، بمجرد ما انتقل البنك المركزي إلى عدن واحتفظ الحوثيين ببنك في صنعاء موازي كبنك مركزي لهم، هنا بدأ الانقسام النقدي يظهر للعلم في عام 2016، واستمر هذا الانقسام من خلال الممارسات، بمعنى أن البنك المركزي في عدن يتخذ إجراء أو أدوات خاصة بالسياسة النقدية،في المقابل يتخذ المركزي في صنعاء أدوات مضادة لما قام به مركزي عدن التابع للشرعية".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "شهد العام 2019 أقوى مراحل الانقسام عندما قام الحوثيين بإصدار قرار بمنع تداول الطبعة الحديثة من الأوراق النقدية التي أصدرها البنك المركزي في عدن في مناطق سيطرته، تلك كانت القشة التي قسمت ظهر البعير، وهنا بدأ الانقسام النقدي يظهر بشكل خطير جدا وأثر بشكل جوهري على كثير من المؤشرات الاقتصادية وعلى أهم مؤشر اقتصادي وهو سعر الصرف".
الكتلة النقدية
ويكمل الفودعي: "بعد الطبعة الحديثة من الريال اليمني التي أصدرتها حكومة الشرعية في العام 2019 ومنعها الحوثيين، هنا بدأ التباين يظهر في سعر الصرف ما بين صنعاء وعدن، نظرا لأن الكتلة النقدية الكبيرة انتقلت إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية التي أصدرت الطبعة الحديثة من الأوراق المالية، بينما في مناطق الحوثيين انتقلت الطبعة القديمة وهي شحيحة جدا، لذلك أصبح سعر الصرف في صنعاء للريال اليمني أقوى من سعر الصرف في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية".
وأشار المحلل الاقتصادي، إلى أن "هناك أزمة سيولة وهي موجودة منذ أن منع الحوثيين الطبعة الحديثة من أوراق النقد، لكنها اليوم بدأت تتفاقم الآن بشكل كبير، وبدأت تلك الأزمة تظهر للعلن في ظل احتجاجات المواطنين أمام البنوك بسبب قانون الحوثيين الخاص بمنع التعامل بالفوائد الربوية لدى البنوك، ما أدى إلى تجميد حسابات البنوك لدى البنك المركزي المسيطر عليه من قبل الحوثيين في صنعاء، وعدم قدرة البنوك على إعطاء المواطنين ودائعهم وحساباتهم الجارية وأدى ذلك إلى مشاكل كبيرة".
وأكد الفودعي "أن الأزمة موجودة والانقسام النقدي موجود أيضا، منذ وقت سابق، لكن تعمق الآن بشكل كبير ولا زال وإلى الآن يتعمق الانقسام بشكل أكبر من خلال القرارات التي يصدرها كلا الطرفين سواء في عدن الشرعي، أو قرارات البنك المركزي في صنعاء المسيطر عليه من قبل الحوثيين والغير معترف به دوليا".
كوارث اقتصادية
ولفت المحلل الاقتصادي إلى أن"أسباب انهيار سعر صرف الريال اليمني متراكمة، من بينها الحرب الدائرة في البلاد وما خلفته من كوارث اقتصادية، غير أن هجوم جماعة الحوثي على موانئ تصدير النفط نهاية العام 2022 كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث توقف تماما تصدير الحكومة الشرعية للنفط، ما أفقدها أهم مورد في موازنتها والذي يتعدى نسبة الـ 70% بحسب تقديرات حكومية، وبحسب تقديرات حكومية تفقد الحكومة الشرعية شهريا 120 مليون دولار كانت تأتي من عوائد صادرات النفط".
وأوضح الفودعي إلى أن حكومة الشرعية تخسر في الوقت الراهن ما يعادل 50 مليون دولار شهريا نتيجة تحويل مسار السفن من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة بموجب تفاهمات الهدنة بين الشرعية والحوثيين، الأمر الذي أثر على قدرة البنك المركزي على التدخل في سوق الصرف وإدارته بشكل فعال، واستمراريته في بيع المزادات بالشكل الذي سار عليه سابقا".
مظاهرات في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
اليمن... احتجاجات في عدن على انقطاع الكهرباء
23 أغسطس 2023, 00:28 GMT
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني اليمن للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له12:52 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:48 GMTПалатки беженцев из Рафаха вдоль пляжа в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. أيرلندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين06:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала