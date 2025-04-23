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"أجندات إيرانية".. وزير الدفاع اليمني يحذر من خطر "الحوثيين"

"أجندات إيرانية".. وزير الدفاع اليمني يحذر من خطر "الحوثيين"

سبوتنيك عربي

حذّر وزير الدفاع اليمني، محسن الداعري، اليوم الأربعاء، من تصاعد ما أسماه بخطر جماعة "الحوثيين" في بلاده. 23.04.2025, سبوتنيك عربي

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ونشر الداعري تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، أوضح من خلالها أن "تهديدات الحوثيين قد طالت الجميع في اليمن والمنطقة، في إطار تنفيذهم لأجندات إيرانية تستهدف الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".فيما جاءت تصريحات وزير الدفاع اليمني خلال لقاء جمعه بالسفيرة الهولندية لدى بلاده، جانيت سيبين، في العاصمة المؤقتة عدن، حيث ناقش معها مستجدات الأوضاع في البلاد.وبحث محسن الداعري مع السفيرة جانيت سيبين "استمرار التهديدات التي تشكلها الجماعة للملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، إضافة إلى تداعيات الهجمات الحوثية على الاقتصاد الوطني وتدهور قيمة العملة نتيجة استهداف المنشآت النفطية والموانئ"، على حد قوله.في وقت شدد وزير الدفاع اليمني على ضرورة وضع حد لما وصفه بـ"إرهاب وإجرام" الحوثيين؛ بالتوازي مع تجديد دعوته للمجتمع الدولي إلى تقديم دعم أكبر للقوات الحكومية اليمنية.وعزى محسن الداعري ذلك الدعم الدولي من أجل تمكين بلاده من استكمال مهمة استعادة مؤسسات الدولة وتأمين الممرات البحرية وفرض الاستقرار في كافة أرجاء البلاد.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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