الخريف يوضح لـ"سبوتنيك" أبرز العوامل التي تدفع الشركات الروسية للاستثمار في السعودية
05:40 GMT 12.07.2025 (تم التحديث: 05:43 GMT 12.07.2025)
© Photo / Press Center of the Saudi Ministry of Industryوزير الصناعة السعودي يبحث مع كبرى الشركات الروسية تعزيز التعاون في مجالي الصناعة والتعدين
© Photo / Press Center of the Saudi Ministry of Industry
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صرح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، بأن المملكة العربية السعودية، تعد من الدول القليلة عالميًا، التي ما تزال تحافظ على فرص استثمارية واعدة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك خلال مقابلة حصرية للوزير الخريف، مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش مشاركته بمعرض "إينوبروم" الصناعي الروسي.
🟧الخريف يوضح لـ"سبوتنيك" أبرز العوامل التي تدفع الشركات الروسية للاستثمار في السعودية— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 12, 2025
💬 قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن المملكة تُعد من الدول القليلة عالميًا التي ما تزال تحافظ على فرص استثمارية واعدة رغم التحديات الاقتصادية… pic.twitter.com/Q2FnWKPmfg
وأضاف الوزير السعودي أن هذه الفرص "مرتكزة على إمكانات هائلة من الثروات الطبيعية والموقع الاستراتيجي والقدرات المالية".
وأوضح الوزير بندر بن إبراهيم الخريف، أن "السياسات الحكومية الحديثة أسهمت في تسريع وتيرة التحول الصناعي"، مشيرًا إلى أن "المملكة تمتلك استراتيجيات متكاملة للتوطين والتصدير وزيادة المحتوى المحلي".
كما أكد الوزير الخريف أن "معظم الشركات العالمية تنظر بجدية إلى السوق السعودي نظرًا لتنوعه ونموه"، لافتًا إلى أن "السعودية تعمل أيضا على تعزيز استقرار المنطقة، وهو ما ينعكس على فتح أسواق جديدة في سوريا والعراق ولبنان واليمن".
يشار إلى أن "إينوبروم"، هو أحد أكبر المعارض الصناعية في روسيا، ويقام سنويا بمشاركة عشرات الدول والشركات الكبرى، وتركز دورته الحالية على الابتكار والتقنيات الحديثة.
وتأتي زيارة الوزير السعودي في إطار جهود المملكة لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وتنويع الاستثمارات في ضوء "رؤية 2030".