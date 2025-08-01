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الخطوط الجوية السعودية ترغب في زيادة رحلاتها إلى روسيا
الخطوط الجوية السعودية ترغب في زيادة رحلاتها إلى روسيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التنفيذي لشركة طيران "ناس" السعودية، بندر بن عبد الرحمن المهنا، أن الشركة تسعى إلى زيادة عدد رحلاتها بين موسكو والرياض، وتوسيع نطاق رحلاتها إلى مدن... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T14:49+0000
2025-08-01T14:49+0000
روسيا
العالم العربي
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وقال المهنا خلال حفل افتتاح أول رحلة لشركة "ناس" في مطار فنوكوفو في موسكو: "هذا حدث تاريخي في العلاقات الروسية السعودية. توجد حاليا ثلاث رحلات أسبوعية بين موسكو والرياض، ونسعى لزيادة عددها في المستقبل القريب، بالإضافة إلى توسيع نطاق خدماتنا الجوية إلى مدن روسية أخرى".وبرأيه، ستسهم الرحلات المباشرة إلى المملكة العربية السعودية في استقطاب عدد كبير من السياح الروس، بمن فيهم المسلمون، لزيارة الأماكن المقدسة.واختتم المهنا، قائلاً: "السعودية لديها ما تقدّمه للروس: البحر الأحمر، وواحة العلا، والأماكن الإسلامية المقدسة. يعيش حوالي 25 مليون مسلم في روسيا، وهدفنا هو تسهيل زيارتهم لهذه الأماكن".هبطت أول رحلة مباشرة من الرياض في مطار فنوكوفو، اليوم الجمعة. في غضون ذلك، أقلعت طائرة أخرى تابعة للشركة من موسكو إلى العاصمة السعودية.
https://sarabic.ae/20250801/وزارة-النقل-الروسية-تحدد-موعد-إطلاق-رحلات-منتظمة-إلى-السعودية-1103274151.html
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

الخطوط الجوية السعودية ترغب في زيادة رحلاتها إلى روسيا

14:49 GMT 01.08.2025
© AP Photo / Amr Nabilالخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020
الخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
صرح الرئيس التنفيذي لشركة طيران "ناس" السعودية، بندر بن عبد الرحمن المهنا، أن الشركة تسعى إلى زيادة عدد رحلاتها بين موسكو والرياض، وتوسيع نطاق رحلاتها إلى مدن روسية أخرى.
وقال المهنا خلال حفل افتتاح أول رحلة لشركة "ناس" في مطار فنوكوفو في موسكو: "هذا حدث تاريخي في العلاقات الروسية السعودية. توجد حاليا ثلاث رحلات أسبوعية بين موسكو والرياض، ونسعى لزيادة عددها في المستقبل القريب، بالإضافة إلى توسيع نطاق خدماتنا الجوية إلى مدن روسية أخرى".

وبحسب قوله، سيتيح افتتاح رحلة مباشرة إلى موسكو للسياح القادمين من المملكة العربية السعودية التعرّف على الثقافة والتاريخ الغنيين لروسيا.

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وبرأيه، ستسهم الرحلات المباشرة إلى المملكة العربية السعودية في استقطاب عدد كبير من السياح الروس، بمن فيهم المسلمون، لزيارة الأماكن المقدسة.
واختتم المهنا، قائلاً: "السعودية لديها ما تقدّمه للروس: البحر الأحمر، وواحة العلا، والأماكن الإسلامية المقدسة. يعيش حوالي 25 مليون مسلم في روسيا، وهدفنا هو تسهيل زيارتهم لهذه الأماكن".

وفي 4 يوليو/ تموز، منحت "روس أفياتسيا" شركة طيران "ناس" تصريحا لتسيير رحلات منتظمة من الرياض إلى موسكو.

هبطت أول رحلة مباشرة من الرياض في مطار فنوكوفو، اليوم الجمعة. في غضون ذلك، أقلعت طائرة أخرى تابعة للشركة من موسكو إلى العاصمة السعودية.
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