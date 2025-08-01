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https://sarabic.ae/20250801/وزارة-النقل-الروسية-تحدد-موعد-إطلاق-رحلات-منتظمة-إلى-السعودية-1103274151.html
وزارة النقل الروسية تحدد موعد إطلاق رحلات منتظمة إلى السعودية
وزارة النقل الروسية تحدد موعد إطلاق رحلات منتظمة إلى السعودية
سبوتنيك عربي
أعلن نائب وزير النقل الروسي، فلاديمير بوتيشكين، اليوم الجمعة، بأن الوزارة تتوقع أن يتم تسيير أولى الرحلات المنتظمة لشركة الطيران الروسية "أزيموث" إلى المملكة... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T13:22+0000
2025-08-01T13:22+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وصرح بوتيشكين للصحفيين ، خلال فعالية افتتاح أول رحلة مباشرة بين روسيا والمملكة العربية السعودية: "تجتاز شركة "أزيموث" حاليا جميع إجراءات التحضير والاعتماد لدينا (في روسيا)، ونعول أيضا على أن يتم تسيير أول رحلة لشركة طيراننا إلى المملكة العربية السعودية، في أكتوبر".وأعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، في بدايات هذا الشهر أن هناك فرص تعاون واسعة بين المملكة العربية السعودية وروسيا في العديد من المجالات، لافتاً إلى أن الرياض تتيح فرصاً واسعة للمستثمرين لاكتشاف الإمكانات الكامنة في السوق السعودية.كما صرح الخريف، أن الرياض ستكون الشريك في الفعالية الاقتصادية العام المقبل ضمن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، مشيرًا إلى أن "هذا الإعلان يؤكد مجددًا التزام الحكومة السعودية ببناء جسر تعاون مع روسيا، وتصحيح أوجه القصور السابقة في العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للمستقبل".كما أشار المسؤول الروسي إلى أن حجم التجارة بين البلدين تضاعف أربع مرات في الربع الأول من 2025 مقارنة بالعام السابق.وزير الصناعة السعودي لـ"سبوتنيك": مشاركة السعودية في "إينوبروم" مهمة تاريخية
https://sarabic.ae/20250712/الخريف-يوضح-لـسبوتنيك-أبرز-العوامل-التي-تدفع-الشركات-الروسية-للاستثمار-في-السعودية-1102613604.html
https://sarabic.ae/20231024/وزير-الاستثمار-السعودي-لدينا-علاقات-قوية-مع-روسيا-في-مجال-الطاقة-والاستثمارات-1082418736.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم

وزارة النقل الروسية تحدد موعد إطلاق رحلات منتظمة إلى السعودية

13:22 GMT 01.08.2025
© Sputnik . Sergey Pivovarov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة سوخوي سوبرجيت 100 الروسية
طائرة سوخوي سوبرجيت 100 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© Sputnik . Sergey Pivovarov
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أعلن نائب وزير النقل الروسي، فلاديمير بوتيشكين، اليوم الجمعة، بأن الوزارة تتوقع أن يتم تسيير أولى الرحلات المنتظمة لشركة الطيران الروسية "أزيموث" إلى المملكة العربية السعودية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
وصرح بوتيشكين للصحفيين ، خلال فعالية افتتاح أول رحلة مباشرة بين روسيا والمملكة العربية السعودية: "تجتاز شركة "أزيموث" حاليا جميع إجراءات التحضير والاعتماد لدينا (في روسيا)، ونعول أيضا على أن يتم تسيير أول رحلة لشركة طيراننا إلى المملكة العربية السعودية، في أكتوبر".

وحطت أول رحلة منتظمة مباشرة لشركة طيران "فلاي ناس"، رحالها في مطار فنوكوفو، قادمة من الرياض في وقت سابق من اليوم الجمعة.

وأعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، في بدايات هذا الشهر أن هناك فرص تعاون واسعة بين المملكة العربية السعودية وروسيا في العديد من المجالات، لافتاً إلى أن الرياض تتيح فرصاً واسعة للمستثمرين لاكتشاف الإمكانات الكامنة في السوق السعودية.
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
الخريف يوضح لـ"سبوتنيك" أبرز العوامل التي تدفع الشركات الروسية للاستثمار في السعودية
12 يوليو, 05:40 GMT

وأوضح الخريف، خلال كلمته في معرض "إينوبروم" الصناعي بمدينة يكاتيرينبورغ الروسية: نحن وروسيا لدينا عدد هائل من المجالات التي يمكن أن نساعد فيها بعضنا البعض، ونكمّل بعضنا، وندعم الأجندة التي يطورها بلدانا.

كما صرح الخريف، أن الرياض ستكون الشريك في الفعالية الاقتصادية العام المقبل ضمن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، مشيرًا إلى أن "هذا الإعلان يؤكد مجددًا التزام الحكومة السعودية ببناء جسر تعاون مع روسيا، وتصحيح أوجه القصور السابقة في العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للمستقبل".
وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2023
وزير الاستثمار السعودي: لدينا علاقات قوية مع روسيا في مجال الطاقة والاستثمارات
24 أكتوبر 2023, 15:15 GMT

ووصل إجمالي التبادل التجاري بين روسيا والمملكة العربية السعودية إلى 3.3 مليار دولار عام 2023، فيما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، الشهر الماضي، أن التجارة الثنائية بين البلدين زادت بأكثر من 62 بالمئة في عام 2024.

كما أشار المسؤول الروسي إلى أن حجم التجارة بين البلدين تضاعف أربع مرات في الربع الأول من 2025 مقارنة بالعام السابق.
وزير الصناعة السعودي لـ"سبوتنيك": مشاركة السعودية في "إينوبروم" مهمة تاريخية
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