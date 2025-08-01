https://sarabic.ae/20250801/وزارة-النقل-الروسية-تحدد-موعد-إطلاق-رحلات-منتظمة-إلى-السعودية-1103274151.html

وزارة النقل الروسية تحدد موعد إطلاق رحلات منتظمة إلى السعودية

وزارة النقل الروسية تحدد موعد إطلاق رحلات منتظمة إلى السعودية

سبوتنيك عربي

أعلن نائب وزير النقل الروسي، فلاديمير بوتيشكين، اليوم الجمعة، بأن الوزارة تتوقع أن يتم تسيير أولى الرحلات المنتظمة لشركة الطيران الروسية "أزيموث" إلى المملكة... 01.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-01T13:22+0000

2025-08-01T13:22+0000

2025-08-01T13:22+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

السعودية

أخبار السعودية اليوم

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وصرح بوتيشكين للصحفيين ، خلال فعالية افتتاح أول رحلة مباشرة بين روسيا والمملكة العربية السعودية: "تجتاز شركة "أزيموث" حاليا جميع إجراءات التحضير والاعتماد لدينا (في روسيا)، ونعول أيضا على أن يتم تسيير أول رحلة لشركة طيراننا إلى المملكة العربية السعودية، في أكتوبر".وأعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، في بدايات هذا الشهر أن هناك فرص تعاون واسعة بين المملكة العربية السعودية وروسيا في العديد من المجالات، لافتاً إلى أن الرياض تتيح فرصاً واسعة للمستثمرين لاكتشاف الإمكانات الكامنة في السوق السعودية.كما صرح الخريف، أن الرياض ستكون الشريك في الفعالية الاقتصادية العام المقبل ضمن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، مشيرًا إلى أن "هذا الإعلان يؤكد مجددًا التزام الحكومة السعودية ببناء جسر تعاون مع روسيا، وتصحيح أوجه القصور السابقة في العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للمستقبل".كما أشار المسؤول الروسي إلى أن حجم التجارة بين البلدين تضاعف أربع مرات في الربع الأول من 2025 مقارنة بالعام السابق.وزير الصناعة السعودي لـ"سبوتنيك": مشاركة السعودية في "إينوبروم" مهمة تاريخية

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