بمشاركة عربية.. انطلاق أعمال الاجتماع العاشر للتحالف الأوراسي لأمناء المظالم في موسكو
بمشاركة عربية.. انطلاق أعمال الاجتماع العاشر للتحالف الأوراسي لأمناء المظالم في موسكو
ترصد عدسة "سبوتنيك" فعاليات الاجتماع الـ10 للتحالف الأوراسي لأمناء المظالم المنعقد في العاصمة الروسية موسكو، والذي تشارك فيه المفوضة الروسية لحقوق الإنسان
ويشارك في المؤتمر كل من تركيا، إيران، إندونيسيا، صربيا، سريلانكا، موزمبيق، ميانمار، بيرو، والبحرين، وغيرها.ووثقت عدسة "سبوتنيك" لقطات لحظة مصافحة موسكالكوفا وممثلي الوفد البحريني قبل بدء الاجتماع.تجدر الإشارة إلى أن التحالف الأوراسي لأمناء المظالم، هو أول جمعية لحقوق الإنسان توحد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أوروبا وآسيا، يعمل على التعاون في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتبادل أفضل الممارسات، ويهدف إلى تنسيق الجهود بين أعضائه لتحقيق أهداف مشتركة، بما في ذلك التعاون في مجالات مثل الرعاية الصحية والطبية.
بمشاركة عربية.. انطلاق أعمال الاجتماع العاشر للتحالف الأوراسي لأمناء المظالم في موسكو
ترصد عدسة "سبوتنيك" فعاليات الاجتماع الـ10 للتحالف الأوراسي لأمناء المظالم المنعقد في العاصمة الروسية موسكو، والذي تشارك فيه المفوضة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا.
ويشارك في المؤتمر كل من تركيا، إيران، إندونيسيا، صربيا، سريلانكا، موزمبيق، ميانمار، بيرو، والبحرين، وغيرها.
ويجتمع ممثلو أكثر من 60 دولة لتبادل الخبرات في دعم سكان المناطق النائية والقليلة السكان، ويهدفون إلى إيجاد سبل جديدة لتعزيز الحماية القانونية وزيادة فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية، وتحسين نوعية الحياة في هذه المناطق.
ووثقت عدسة "سبوتنيك" لقطات لحظة مصافحة موسكالكوفا وممثلي الوفد البحريني قبل بدء الاجتماع.
تجدر الإشارة إلى أن التحالف الأوراسي لأمناء المظالم، هو أول جمعية لحقوق الإنسان توحد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أوروبا وآسيا، يعمل على التعاون في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتبادل أفضل الممارسات، ويهدف إلى تنسيق الجهود بين أعضائه لتحقيق أهداف مشتركة، بما في ذلك التعاون في مجالات مثل الرعاية الصحية والطبية.