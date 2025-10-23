عربي
موسكالكوفا: تشكيل نظام عالمي حديث يتطلب إدخال أساليب جديدة في ممارسة حقوق الإنسان
موسكالكوفا: تشكيل نظام عالمي حديث يتطلب إدخال أساليب جديدة في ممارسة حقوق الإنسان
سبوتنيك عربي
ألقت تاتيانا موسكالكوفا، المفوضة الروسية لحقوق الإنسان، كلمة خلال المؤتمر الدولي العلمي التاسع "مشاكل حماية حقوق الإنسان: تبادل أفضل ممارسات أمناء المظالم". 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T10:54+0000
2025-10-23T10:54+0000
10:54 GMT 23.10.2025
مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا
مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
© Sputnik . Екатерина Чеснокова
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ألقت تاتيانا موسكالكوفا، المفوضة الروسية لحقوق الإنسان، كلمة خلال المؤتمر الدولي العلمي التاسع "مشاكل حماية حقوق الإنسان: تبادل أفضل ممارسات أمناء المظالم".
وقالت موسكالكوفا، خلال كلمتها، إن "المدافعين عن حقوق الإنسان في الدول يؤكدون التزامهم بأهداف وغايات الأمم المتحدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان واحترامها وحمايتها".
وأضافت: "يتطلب تشكيل نظام عالمي حديث منا إدخال أشكال وأساليب جديدة في ممارسة حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك القائمة على التقنيات الحديثة والرقمنة". وأردفت:

أودّ الإشارة إلى أن الشبكة الرقمية العالمية تجلب فوائد إيجابية كبيرة ومخاطر في الوقت نفسه على حقوق الإنسان وحرياته.

قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
موسكالكوفا: كل سجين أوكراني يتلقى المساعدة اللازمة على عكس الأسرى الروس
5 أبريل 2022, 10:44 GMT
ووجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، رسالة ترحيبية إلى المشاركين في المؤتمر العلمي الدولي التاسع بعنوان "مشكلات حماية حقوق الإنسان: تبادل أفضل الممارسات بين الأمناء العامين للمظالم"، المنعقد في العاصمة الروسية موسكو.
وقال بوتين: "يحظى المؤتمر بمكانة متزايدة في مجتمع حقوق الإنسان العالمي، وليس من قبيل الصدفة أن يزداد تمثيله، فقد اجتمع في موسكو اليوم وفود من أكثر من 60 دولة، بمن فيهم أمناء مظالم وطنيون ومسؤولون حكوميون وخبراء وباحثون قانونيون".
وأضاف بوتين أن جدول أعمال المؤتمر يركز على حماية حقوق الإنسان في عصر التحول الرقمي.
بمشاركة عربية.. انطلاق أعمال الاجتماع العاشر للتحالف الأوراسي لأمناء المظالم في موسكو
