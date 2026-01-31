https://sarabic.ae/20260131/الخارجية-الروسية-الضمانة-الأفضل-لأمن-كييف-هي-وجود-ضمانة-قوية-لأمن-موسكو-1109829299.html
الخارجية الروسية: الضمانة الأفضل لأمن كييف هي وجود ضمانة قوية لأمن موسكو
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، اليوم السبت، بأن "أفضل ضمانة لأمن أوكرانيا، هي وجود ضمانة قوية لأمن روسيا، وهو أمر لا يتحدث عنه أحد في الغرب". 31.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-31T04:35+0000
2026-01-31T04:35+0000
2026-01-31T05:18+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقال غروشكو، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الجميع يتحدث عن ضرورة تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، لكني لا أتذكر تصريحًا واحدًا خلال الأشهر الماضية، بل وحتى السنوات، قال فيه أي شخص إن ضمانات أمن روسيا يجب أن تكون جزءًا من التسوية السلمية أو صيغة السلام، رغم أنه من الواضح تمامًا لأي شخص أن أفضل ضمانة لأمن أوكرانيا هي وجود ضمانة قوية لأمن روسيا".وشدد الدبلوماسي الروسي أنه "إذا فهمنا أن الأراضي الأوكرانية لن تُستخدم كمنصة لتهديد أمن روسيا، فحينها سيتم ضمان أمن أوكرانيا أيضًا".ووصفت الوزارة التصريحات الصادرة من بريطانيا ودول أوروبية أخرى بشأن إمكانية نشر قوات من الدول المشاركة في الحلف في أوكرانيا، بأنها "تحريض على استمرار الأعمال القتالية".
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، اليوم السبت، بأن "أفضل ضمانة لأمن أوكرانيا، هي وجود ضمانة قوية لأمن روسيا، وهو أمر لا يتحدث عنه أحد في الغرب".
وقال غروشكو، في تصريحات لـ"سبوتنيك"،
إن "الجميع يتحدث عن ضرورة تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، لكني لا أتذكر تصريحًا واحدًا خلال الأشهر الماضية، بل وحتى السنوات، قال فيه أي شخص إن ضمانات أمن روسيا يجب أن تكون جزءًا من التسوية السلمية أو صيغة السلام، رغم أنه من الواضح تمامًا لأي شخص أن أفضل ضمانة لأمن أوكرانيا هي وجود ضمانة قوية لأمن روسيا".
وشدد الدبلوماسي الروسي أنه "إذا فهمنا أن الأراضي الأوكرانية لن تُستخدم كمنصة لتهديد أمن روسيا، فحينها سيتم ضمان أمن أوكرانيا أيضًا".
وكانت وزارة الخارجية الروسية، ذكرت في وقت سابق، أن أي سيناريو لنشر قوات من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا، هو أمر غير مقبول بتاتًا بالنسبة لروسيا، ومحفوف بتصعيد حاد.
ووصفت الوزارة التصريحات الصادرة من بريطانيا ودول أوروبية أخرى بشأن إمكانية نشر قوات من الدول المشاركة في الحلف في أوكرانيا، بأنها "تحريض على استمرار الأعمال القتالية".