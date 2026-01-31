https://sarabic.ae/20260131/الخارجية-الروسية-الضمانة-الأفضل-لأمن-كييف-هي-وجود-ضمانة-قوية-لأمن-موسكو-1109829299.html

الخارجية الروسية: الضمانة الأفضل لأمن كييف هي وجود ضمانة قوية لأمن موسكو

الخارجية الروسية: الضمانة الأفضل لأمن كييف هي وجود ضمانة قوية لأمن موسكو

صرّح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، اليوم السبت، بأن "أفضل ضمانة لأمن أوكرانيا، هي وجود ضمانة قوية لأمن روسيا، وهو أمر لا يتحدث عنه أحد في الغرب". 31.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال غروشكو، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الجميع يتحدث عن ضرورة تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، لكني لا أتذكر تصريحًا واحدًا خلال الأشهر الماضية، بل وحتى السنوات، قال فيه أي شخص إن ضمانات أمن روسيا يجب أن تكون جزءًا من التسوية السلمية أو صيغة السلام، رغم أنه من الواضح تمامًا لأي شخص أن أفضل ضمانة لأمن أوكرانيا هي وجود ضمانة قوية لأمن روسيا".وشدد الدبلوماسي الروسي أنه "إذا فهمنا أن الأراضي الأوكرانية لن تُستخدم كمنصة لتهديد أمن روسيا، فحينها سيتم ضمان أمن أوكرانيا أيضًا".ووصفت الوزارة التصريحات الصادرة من بريطانيا ودول أوروبية أخرى بشأن إمكانية نشر قوات من الدول المشاركة في الحلف في أوكرانيا، بأنها "تحريض على استمرار الأعمال القتالية".

