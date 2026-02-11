https://sarabic.ae/20260211/روته-مسألة-الضمانات-الأمنية-لأوكرانيا-تحرز-تقدما-كبيرا-1110262484.html
روته: مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا تحرز تقدما كبيرا
أعلن الأمين العام مارك روته، عن إحراز تقدم ملحوظ خلال الأشهر الستة الماضية بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وذلك قبل اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في 12... 11.02.2026, سبوتنيك عربي
أعلن الأمين العام مارك روته، عن إحراز تقدم ملحوظ خلال الأشهر الستة الماضية بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وذلك قبل اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في 12 فبراير/ شباط الجاري.
وأضاف روته في تصريحات صحفية، أن "التقدم الكبير الذي تحقق خلال الأشهر الستة الماضية يرتبط تحديداً بالضمانات الأمنية. وهناك ثلاثة عناصر في هذا الصدد. أولها وأهمها القوات المسلحة الأوكرانية، حيث ستكون هذه القوات خط الدفاع الأول لأوكرانيا بعد اتفاق سلام أو وقف إطلاق نار طويل الأمد."
وحدد روته تحالف الراغبين ومشاركة الولايات المتحدة في هذه الضمانات الأمنية باعتبارهما العنصرين الثاني والثالث.
في السادس من يناير/كانون الثاني الفائت، عُقد اجتماع رفيع المستوى لـ"تحالف الراغبين" في باريس، حيث نوقشت، من بين أمور أخرى، ما يُسمى بالضمانات الأمنية لأوكرانيا.
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، بأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا لم تعد تشير إلى الأمن الأوروبي
الشامل، بل إلى استمرار الصراع ضد روسيا.
وأشار إلى أن الضمانات الأمنية كانت محورية خلال المحادثات مع الأوكرانيين في إسطنبول في أبريل 2022. وأوضح لافروف أن هذا الأمر كان مناسبًا لموسكو لأنه كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالصيغة الجماعية للضمانات الأمنية، مشيرًا إلى أن كل ذلك قد تم استبعاده اليوم.