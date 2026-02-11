https://sarabic.ae/20260211/القائد-الأعلى-لقوات-الناتو-يشتكي-من-ضعف-دفاعات-الحلف-أمام-المسيرات-الروسية-1110238334.html
القائد الأعلى لقوات "الناتو" يشتكي من ضعف دفاعات الحلف أمام المسيرات الروسية
أكد القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الأدميرال بيير فاندياي، أن روسيا قد أدركت ضعف نظام الدفاع الجوي للحلف وأنها قادرة على مواجهته باستخدام... 11.02.2026, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الناتو
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093006841_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6d741b14b6f92fb0c7c83070962b0482.jpg
وقال فاندياي للصحفيين: "أدركت روسيا نقاط ضعف نظام دفاعنا الجوي المتكامل. لقد بنينا نظامًا مصممًا لتدمير الطائرات. ولذلك، كان سعر الصاروخ مبررًا لكل طائرة (تم إسقاطها)، وكان عدد الصواريخ متناسبًا مع عدد الطائرات اليوم. والآن، يقومون ببساطة بإثقال كاهل المستويات الدنيا (من الدفاع الجوي) بطائرات مسيرة منتجة بكميات كبيرة".وأضاف: "إننا نشهد سرعة تطور الأمور... إننا نشهد بالفعل سباقاً في مجال الروبوتات العسكرية".قامت الدول الغربية، ولا سيما أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤخراً بزيادة الإنفاق العسكري بذريعة التهديد الروسي، على الرغم من تأكيد روسيا مراراً وتكراراً على عدم نيتها مهاجمة دول الناتو وأنها لا تشكل أي تهديد لأحد.علاوة على ذلك، أعلنت روسيا في السنوات الأخيرة عن نشاط غير مسبوق للناتو على طول حدودها الغربية، حيث يوسع الحلف مبادراته ويصف ذلك بأنه "ردع للعدوان الروسي".تدمير مواقع إعداد وإطلاق طائرات مسيرة أوكرانية قرب تشيرنيغوف - الأمن الروسيالقوات الروسية تستهدف البنية التحتية لمنشآت الطاقة والنقل التي تدعم الجيش الأوكراني - وزارة الدفاع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093006841_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_84e4a6cec3c710299eab216f11d89c86.jpg
روسيا, الناتو, العالم
القائد الأعلى لقوات "الناتو" يشتكي من ضعف دفاعات الحلف أمام المسيرات الروسية
