القوات الروسية تستهدف البنية التحتية لمنشآت الطاقة والنقل التي تدعم الجيش الأوكراني - وزارة الدفاع
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وجاء في البيان: "شنت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، هجمات استهدفت البنية التحتية العسكرية للمطارات، ومنشآت لمجمعات الوقود والطاقة، وبنية تحتية للنقل، تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".وأشار البيان إلى أنه "في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 205 مقاتل خلال 24 الساعة الماضية".وأضاف: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 205 جنود، ومركبة قتالية مدرعة، و10 مركبات. كما دُمرت محطة حرب إلكترونية، و3 مستودعات للذخيرة والإمدادات".ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، على مواقع استراتيجية، وتمكنت من تحييد أكثر من 240 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية ومركبتين قتاليتين مدرعتين خلال الـ 24 الساعة الماضية".وأضاف: "تكبّدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 240 جنديا، بالإضافة إلى مركبتين قتاليتين مدرعتين، و8 سيارات".وذكر البيان: "اتخذت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الروسية، مواقع وخطوطًا أكثر تحصينًا، وتمكنّت من دحر القوات والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء من الحرس الوطني قرب بلدات بوروفايا، ونيشفولودوفكا، وكوفشاروفكا، وشيكوفكا في مقاطعة خاركوف، وكوروفي يار، وسوسنوف، وألكساندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقد تكبّد العدو خسائر تجاوزت 130 جنديًا، و10 مركبات، و4 مستودعات ذخيرة".وأشار إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 125 جنديًا خلال لـ 24 الساعة الماضية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية".وجاء في البيان: "تم تدمير ما يصل إلى 20 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية، ومركبة قتالية مدرعة، و6 مركبات، ومستودعين للإمداد، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية".وأضاف: "ألحقت قوات "دنيبر" الروسية، خسائر في الأفراد والمعدات التابعة للواء الهجوم الجبلي الأوكراني بالقرب من قرية أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه".وأضافت: "واصلت وحدات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو. وألحقت خسائر بتشكيلات من لواء ميكانيكي، ولواء هجومي، و3 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات زيلينايا ديبروفا، ونيجينكا، وزاليزنيشنوي، وستاروأوكراينكا، وريزدفيانكا، وفوزدفيجيفكا في مقاطعة زابوروجيه، وكوموناروفكا، وبوكروفسكوي في دنيبروبتروفسك".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."روستيخ" تعلن تسليم وزارة الدفاع الروسية دفعة من طائرات "سو-57" المطورةالقوات الروسية تدمر 69 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع
10:07 GMT 09.02.2026 (تم التحديث: 10:46 GMT 09.02.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عبر بيان لها، بأن "القوات الروسية استهدفت البنية التحتية لمنشآت الطاقة والوقود والنقل التي تدعم الجيش الأوكراني".
وجاء في البيان: "شنت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، هجمات استهدفت البنية التحتية العسكرية للمطارات، ومنشآت لمجمعات الوقود والطاقة، وبنية تحتية للنقل، تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".
وأشار البيان إلى أنه "في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 205 مقاتل خلال 24 الساعة الماضية".
وتابع: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية مواقعها التكتيكية، حيث تمكنت من دحر تشكيلات من فوج الهجوم التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي قرب بلدات إسكريسكوفشينا، وخاركوفكا، وبوكروفكا، وأوغرويدي في مقاطعة سومي. وفي مقاطعة خاركوف، تم تدمير وحدات من ألوية المشاة الآلية والمدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي، ووحدة الحدود التابعة لجهاز حرس الحدود الأوكراني قرب بلدات كازاتشيا لوبان، وغرافسكوي، وبيتروبافلوفكا، وأوخريموفكا، وتيخوي، ومالايا فوفشيا في مقاطعة خاركوف".
وأضاف: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 205 جنود، ومركبة قتالية مدرعة، و10 مركبات. كما دُمرت محطة حرب إلكترونية، و3 مستودعات للذخيرة والإمدادات".
ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، على مواقع استراتيجية، وتمكنت من تحييد أكثر من 240 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية ومركبتين قتاليتين مدرعتين خلال الـ 24 الساعة الماضية".
وتابع البيان: "اتخذت وحدات من مجموعة قوات "المركز"الروسية، مواقعا وخطوطًا أكثر تحصينًا، وتمكنّت من دحر أفراد ومعدات 3 ألوية ميكانيكية، ولواء "ياغر"، ولواء محمول جوًا، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، و3 ألوية من الحرس الوطني، ولواء "آزوف" للقوات الخاصة، وذلك بالقرب من بلدات مارييفكا، وغريشينو، ونوفوفيدوريفكا، وتوريتسكوي، ونوفي دونباس، وشيفتشينكو، وكراسنويارسكوي، وبيليتسكوي، ودوبروبولي، وسفيتلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبيدغورودنوي، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وأضاف: "تكبّدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 240 جنديا، بالإضافة إلى مركبتين قتاليتين مدرعتين، و8 سيارات".
وأكد البيان أن "مجموعة قوات "الغرب" الروسية، تمكنت من ترسيخ مواقعها وخطوطها الدفاعية، مُلحقة خسائر بشرية وعتادية بالقوات الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو أكثر من 130 جنديًا".
وذكر البيان: "اتخذت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الروسية، مواقع وخطوطًا أكثر تحصينًا، وتمكنّت من دحر القوات والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء من الحرس الوطني قرب بلدات بوروفايا، ونيشفولودوفكا، وكوفشاروفكا، وشيكوفكا في مقاطعة خاركوف، وكوروفي يار، وسوسنوف، وألكساندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقد تكبّد العدو خسائر تجاوزت 130 جنديًا، و10 مركبات، و4 مستودعات ذخيرة".
وأشار إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 125 جنديًا خلال لـ 24 الساعة الماضية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية".
وتابع: "حسّنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، مواقعها على طول خط المواجهة الأمامي، وتمكنت من دحر تشكيلات تضم 3 كتائب ميكانيكية، وكتيبة هجوم جبلي، وكتيبة هجوم، وكتيبة مشاة آلية، وكتيبة أنظمة غير مأهولة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكتيبة دفاع إقليمي في مناطق بلدات أليكسيفو-دروجكوفكا، وريزنيكوفكا، ونيكيفوروفكا، وبيريستوك، وكراماتورسك، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 125 جنديًا، ودبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، وناقلة جند مدرعة من طراز"M113" أمريكية الصنع، و4 مركبات قتالية مدرعة، و10 مركبات، ومدفع ميداني. كما تم تدمير مستودع إمداد".
وجاء في البيان: "تم تدمير ما يصل إلى 20 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية، ومركبة قتالية مدرعة، و6 مركبات، ومستودعين للإمداد، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية".
وأضاف: "ألحقت قوات "دنيبر" الروسية، خسائر في الأفراد والمعدات التابعة للواء الهجوم الجبلي الأوكراني بالقرب من قرية أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه".
وقالت الوزارة في بيانها: "خسر العدو ما يصل إلى 355 جنديًا، و5 مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية".
وأضافت: "واصلت وحدات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو. وألحقت خسائر بتشكيلات من لواء ميكانيكي، ولواء هجومي، و3 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات زيلينايا ديبروفا، ونيجينكا، وزاليزنيشنوي، وستاروأوكراينكا، وريزدفيانكا، وفوزدفيجيفكا في مقاطعة زابوروجيه، وكوموناروفكا، وبوكروفسكوي في دنيبروبتروفسك".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.