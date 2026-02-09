القوات الروسية تستهدف البنية التحتية لمنشآت الطاقة والنقل التي تدعم الجيش الأوكراني - وزارة الدفاع

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عبر بيان لها، بأن "القوات الروسية استهدفت البنية التحتية لمنشآت الطاقة والوقود والنقل التي تدعم الجيش الأوكراني".
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عبر بيان لها، بأن "القوات الروسية استهدفت البنية التحتية لمنشآت الطاقة والوقود والنقل التي تدعم الجيش الأوكراني".
وجاء في البيان: "شنت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، هجمات استهدفت البنية التحتية العسكرية للمطارات، ومنشآت لمجمعات الوقود والطاقة، وبنية تحتية للنقل، تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".
وأشار البيان إلى أنه "في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 205 مقاتل خلال 24 الساعة الماضية".

وتابع: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية مواقعها التكتيكية، حيث تمكنت من دحر تشكيلات من فوج الهجوم التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي قرب بلدات إسكريسكوفشينا، وخاركوفكا، وبوكروفكا، وأوغرويدي في مقاطعة سومي. وفي مقاطعة خاركوف، تم تدمير وحدات من ألوية المشاة الآلية والمدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي، ووحدة الحدود التابعة لجهاز حرس الحدود الأوكراني قرب بلدات كازاتشيا لوبان، وغرافسكوي، وبيتروبافلوفكا، وأوخريموفكا، وتيخوي، ومالايا فوفشيا في مقاطعة خاركوف".

وأضاف: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 205 جنود، ومركبة قتالية مدرعة، و10 مركبات. كما دُمرت محطة حرب إلكترونية، و3 مستودعات للذخيرة والإمدادات".
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 69 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع
04:52 GMT
ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، على مواقع استراتيجية، وتمكنت من تحييد أكثر من 240 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية ومركبتين قتاليتين مدرعتين خلال الـ 24 الساعة الماضية".

وتابع البيان: "اتخذت وحدات من مجموعة قوات "المركز"الروسية، مواقعا وخطوطًا أكثر تحصينًا، وتمكنّت من دحر أفراد ومعدات 3 ألوية ميكانيكية، ولواء "ياغر"، ولواء محمول جوًا، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، و3 ألوية من الحرس الوطني، ولواء "آزوف" للقوات الخاصة، وذلك بالقرب من بلدات مارييفكا، وغريشينو، ونوفوفيدوريفكا، وتوريتسكوي، ونوفي دونباس، وشيفتشينكو، وكراسنويارسكوي، وبيليتسكوي، ودوبروبولي، وسفيتلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبيدغورودنوي، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".

وأضاف: "تكبّدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 240 جنديا، بالإضافة إلى مركبتين قتاليتين مدرعتين، و8 سيارات".
جندي من قوات الغرب يستخدم مدفع زو-23 الروسي المضاد للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعتي سومي وخاركوف– وزارة الدفاع
أمس, 09:44 GMT

وأكد البيان أن "مجموعة قوات "الغرب" الروسية، تمكنت من ترسيخ مواقعها وخطوطها الدفاعية، مُلحقة خسائر بشرية وعتادية بالقوات الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو أكثر من 130 جنديًا".

وذكر البيان: "اتخذت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الروسية، مواقع وخطوطًا أكثر تحصينًا، وتمكنّت من دحر القوات والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء من الحرس الوطني قرب بلدات بوروفايا، ونيشفولودوفكا، وكوفشاروفكا، وشيكوفكا في مقاطعة خاركوف، وكوروفي يار، وسوسنوف، وألكساندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقد تكبّد العدو خسائر تجاوزت 130 جنديًا، و10 مركبات، و4 مستودعات ذخيرة".
وأشار إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 125 جنديًا خلال لـ 24 الساعة الماضية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية".

وتابع: "حسّنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، مواقعها على طول خط المواجهة الأمامي، وتمكنت من دحر تشكيلات تضم 3 كتائب ميكانيكية، وكتيبة هجوم جبلي، وكتيبة هجوم، وكتيبة مشاة آلية، وكتيبة أنظمة غير مأهولة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكتيبة دفاع إقليمي في مناطق بلدات أليكسيفو-دروجكوفكا، وريزنيكوفكا، ونيكيفوروفكا، وبيريستوك، وكراماتورسك، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 125 جنديًا، ودبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، وناقلة جند مدرعة من طراز"M113" أمريكية الصنع، و4 مركبات قتالية مدرعة، و10 مركبات، ومدفع ميداني. كما تم تدمير مستودع إمداد".

قوات خاصة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة بوبوفكا في مقاطعة سومي - وزارة الدفاع
6 فبراير, 09:13 GMT
وجاء في البيان: "تم تدمير ما يصل إلى 20 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية، ومركبة قتالية مدرعة، و6 مركبات، ومستودعين للإمداد، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية".
وأضاف: "ألحقت قوات "دنيبر" الروسية، خسائر في الأفراد والمعدات التابعة للواء الهجوم الجبلي الأوكراني بالقرب من قرية أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه".

وقالت الوزارة في بيانها: "خسر العدو ما يصل إلى 355 جنديًا، و5 مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية".

وأضافت: "واصلت وحدات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو. وألحقت خسائر بتشكيلات من لواء ميكانيكي، ولواء هجومي، و3 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات زيلينايا ديبروفا، ونيجينكا، وزاليزنيشنوي، وستاروأوكراينكا، وريزدفيانكا، وفوزدفيجيفكا في مقاطعة زابوروجيه، وكوموناروفكا، وبوكروفسكوي في دنيبروبتروفسك".
نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال فلاديمير أليكسييف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
محاولة اغتيال نائب وزير الدفاع الروسي في موسكو - لجنة التحقيق الروسية
6 فبراير, 07:37 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
"روستيخ" تعلن تسليم وزارة الدفاع الروسية دفعة من طائرات "سو-57" المطورة
القوات الروسية تدمر 69 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع
