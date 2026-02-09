https://sarabic.ae/20260209/القوات-الروسية-تستهدف-البنية-التحتية-لمنشآت-الطاقة-والنقل-التي-تدعم-الجيش-الأوكراني---وزارة-الدفاع-1110172329.html

القوات الروسية تستهدف البنية التحتية لمنشآت الطاقة والنقل التي تدعم الجيش الأوكراني - وزارة الدفاع

القوات الروسية تستهدف البنية التحتية لمنشآت الطاقة والنقل التي تدعم الجيش الأوكراني - وزارة الدفاع

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عبر بيان لها، بأن "القوات الروسية استهدفت البنية التحتية لمنشآت الطاقة والوقود والنقل التي تدعم الجيش الأوكراني". 09.02.2026

وجاء في البيان: "شنت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، هجمات استهدفت البنية التحتية العسكرية للمطارات، ومنشآت لمجمعات الوقود والطاقة، وبنية تحتية للنقل، تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".وأشار البيان إلى أنه "في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 205 مقاتل خلال 24 الساعة الماضية".وأضاف: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 205 جنود، ومركبة قتالية مدرعة، و10 مركبات. كما دُمرت محطة حرب إلكترونية، و3 مستودعات للذخيرة والإمدادات".ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، على مواقع استراتيجية، وتمكنت من تحييد أكثر من 240 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية ومركبتين قتاليتين مدرعتين خلال الـ 24 الساعة الماضية".وأضاف: "تكبّدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 240 جنديا، بالإضافة إلى مركبتين قتاليتين مدرعتين، و8 سيارات".وذكر البيان: "اتخذت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الروسية، مواقع وخطوطًا أكثر تحصينًا، وتمكنّت من دحر القوات والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء من الحرس الوطني قرب بلدات بوروفايا، ونيشفولودوفكا، وكوفشاروفكا، وشيكوفكا في مقاطعة خاركوف، وكوروفي يار، وسوسنوف، وألكساندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقد تكبّد العدو خسائر تجاوزت 130 جنديًا، و10 مركبات، و4 مستودعات ذخيرة".وأشار إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 125 جنديًا خلال لـ 24 الساعة الماضية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية".وجاء في البيان: "تم تدمير ما يصل إلى 20 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية، ومركبة قتالية مدرعة، و6 مركبات، ومستودعين للإمداد، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية".وأضاف: "ألحقت قوات "دنيبر" الروسية، خسائر في الأفراد والمعدات التابعة للواء الهجوم الجبلي الأوكراني بالقرب من قرية أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه".وأضافت: "واصلت وحدات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو. وألحقت خسائر بتشكيلات من لواء ميكانيكي، ولواء هجومي، و3 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات زيلينايا ديبروفا، ونيجينكا، وزاليزنيشنوي، وستاروأوكراينكا، وريزدفيانكا، وفوزدفيجيفكا في مقاطعة زابوروجيه، وكوموناروفكا، وبوكروفسكوي في دنيبروبتروفسك".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."روستيخ" تعلن تسليم وزارة الدفاع الروسية دفعة من طائرات "سو-57" المطورةالقوات الروسية تدمر 69 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع

