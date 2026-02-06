https://sarabic.ae/20260206/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوبوفكا-في-مقاطعة-سومي---الدفاع-الروسية-1110048947.html

القوات الروسية تحرر بلدة بوبوفكا في مقاطعة سومي - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عبر بيان لها، بأن القوات الروسية حررت بلدت بوبوفكا في مقاطعة سومي. 06.02.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في البيان أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 1050 جنديًا و5 دبابات في أسبوع واحد في منطقة عمليات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية".وتابع: "تم تحييد 4 كتائب من القوات المسلحة الأوكرانية، تشمل كتائب مشاة ميكانيكية، وكتائب محمولة جوًا، وكتائب هجوم جبلي، بالإضافة إلى لواء بحري ولواءين للدفاع الإقليمي، وخلال الأسبوع الماضي، في منطقة عمليات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1050 جنديًا، و5 دبابات، و19 مركبة قتالية مدرعة، من بينها 5 مركبات أجنبية الصنع. كما تم تدمير 105 مركبات، و16 قطعة مدفعية، و5 محطات للحرب الإلكترونية والمدفعية المضادة، و27 مستودعًا للذخيرة والوقود والإمدادات".وأضاف أنه "نتيجة لعمليات حاسمة نفذتها قوات "الجنوبب، تم تحرير قرية ستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأكد البيان أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 330 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و62 مركبة، و8 قطع مدفعية، ومنصة إطلاق صواريخ "بوك" المضادة للطائرات، و12 محطة حرب إلكترونية ومدفعية مضادة، و6 مستودعات إمداد".وتابع: "ألحقت قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، خسائر في القوى العاملة والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم جبلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي".وذكر: "خلال الأسبوع الماضي، ألحقت وحدات مجموعة "الغرب" الروسية، خسائر في الأفراد والمعدات التابعة لـ 4 ألوية ميكانيكية، ولواءين محمولين جوًا، ولواء هجومي محمول جوًا، ولواءين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء من الحرس الوطني. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المنطقة أكثر من 1180 جنديًا، ودبابة، و14 مركبة قتالية مدرعة، و105 مركبات، و15 مدفعًا ميدانيًا. كما دُمر 29 مستودعًا للذخيرة والمعدات".ونوه البيان إلى أنه "ردًا على هجمات كييف على أهداف مدنية، شنت القوات المسلحة الروسية غارة واسعة النطاق و5 غارات جماعية على مجمعات عسكرية صناعية أوكرانية، ومنشآت طاقة، وبنية تحتية للنقل خلال الأسبوع الماضي".ووفقا له فإنه "تضررت مؤسسات الصناعات العسكرية الأوكرانية، ومرافق البنية التحتية للطاقة والنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة، ومواقع إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة الهجومية، فضلاً عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".

