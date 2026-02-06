https://sarabic.ae/20260206/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوبوفكا-في-مقاطعة-سومي---الدفاع-الروسية-1110048947.html
القوات الروسية تحرر بلدة بوبوفكا في مقاطعة سومي - وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة بوبوفكا في مقاطعة سومي - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عبر بيان لها، بأن القوات الروسية حررت بلدت بوبوفكا في مقاطعة سومي. 06.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-06T09:13+0000
2026-02-06T09:13+0000
2026-02-06T09:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104695188_0:0:3235:1821_1920x0_80_0_0_34c15aa90c30d5a9086403cfaac18ff0.jpg
وجاء في البيان أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 1050 جنديًا و5 دبابات في أسبوع واحد في منطقة عمليات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية".وتابع: "تم تحييد 4 كتائب من القوات المسلحة الأوكرانية، تشمل كتائب مشاة ميكانيكية، وكتائب محمولة جوًا، وكتائب هجوم جبلي، بالإضافة إلى لواء بحري ولواءين للدفاع الإقليمي، وخلال الأسبوع الماضي، في منطقة عمليات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1050 جنديًا، و5 دبابات، و19 مركبة قتالية مدرعة، من بينها 5 مركبات أجنبية الصنع. كما تم تدمير 105 مركبات، و16 قطعة مدفعية، و5 محطات للحرب الإلكترونية والمدفعية المضادة، و27 مستودعًا للذخيرة والوقود والإمدادات".وأضاف أنه "نتيجة لعمليات حاسمة نفذتها قوات "الجنوبب، تم تحرير قرية ستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأكد البيان أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 330 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و62 مركبة، و8 قطع مدفعية، ومنصة إطلاق صواريخ "بوك" المضادة للطائرات، و12 محطة حرب إلكترونية ومدفعية مضادة، و6 مستودعات إمداد".وتابع: "ألحقت قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، خسائر في القوى العاملة والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم جبلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي".وذكر: "خلال الأسبوع الماضي، ألحقت وحدات مجموعة "الغرب" الروسية، خسائر في الأفراد والمعدات التابعة لـ 4 ألوية ميكانيكية، ولواءين محمولين جوًا، ولواء هجومي محمول جوًا، ولواءين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء من الحرس الوطني. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المنطقة أكثر من 1180 جنديًا، ودبابة، و14 مركبة قتالية مدرعة، و105 مركبات، و15 مدفعًا ميدانيًا. كما دُمر 29 مستودعًا للذخيرة والمعدات".ونوه البيان إلى أنه "ردًا على هجمات كييف على أهداف مدنية، شنت القوات المسلحة الروسية غارة واسعة النطاق و5 غارات جماعية على مجمعات عسكرية صناعية أوكرانية، ومنشآت طاقة، وبنية تحتية للنقل خلال الأسبوع الماضي".ووفقا له فإنه "تضررت مؤسسات الصناعات العسكرية الأوكرانية، ومرافق البنية التحتية للطاقة والنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة، ومواقع إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة الهجومية، فضلاً عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".
https://sarabic.ae/20260206/إحباط-محاولة-اغتيال-نائب-وزير-الدفاع-الروسي-في-موسكو---لجنة-التحقيق-الروسية-1110044739.html
https://sarabic.ae/20260206/القوات-الروسية-تأسر-مجموعة-من-الجنود-الأوكرانيين-في-زابوروجييه---وزارة-الدفاع-1110040349.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104695188_504:0:3235:2048_1920x0_80_0_0_bd47f147a058dc05e9f9d12cf87c7fa4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
القوات الروسية تحرر بلدة بوبوفكا في مقاطعة سومي - وزارة الدفاع
09:13 GMT 06.02.2026 (تم التحديث: 09:27 GMT 06.02.2026)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عبر بيان لها، بأن القوات الروسية حررت بلدت بوبوفكا في مقاطعة سومي.
وجاء في البيان أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 1050 جنديًا و5 دبابات في أسبوع واحد في منطقة عمليات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية".
وتابع: "تم تحييد 4 كتائب من القوات المسلحة الأوكرانية، تشمل كتائب مشاة ميكانيكية، وكتائب محمولة جوًا، وكتائب هجوم جبلي، بالإضافة إلى لواء بحري ولواءين للدفاع الإقليمي، وخلال الأسبوع الماضي، في منطقة عمليات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1050 جنديًا، و5 دبابات، و19 مركبة قتالية مدرعة، من بينها 5 مركبات أجنبية الصنع. كما تم تدمير 105 مركبات، و16 قطعة مدفعية، و5 محطات للحرب الإلكترونية والمدفعية المضادة، و27 مستودعًا للذخيرة والوقود والإمدادات".
وأضاف أنه "نتيجة لعمليات حاسمة نفذتها قوات "الجنوبب، تم تحرير قرية ستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ووفقا لبيان الوزارة فإن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 330 جنديًا و62 مركبة في منطقة عمليات مجموعة "دنيبر" الروسية، خلال أسبوع".
وأكد البيان أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 330 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و62 مركبة، و8 قطع مدفعية، ومنصة إطلاق صواريخ "بوك" المضادة للطائرات، و12 محطة حرب إلكترونية ومدفعية مضادة، و6 مستودعات إمداد".
وتابع: "ألحقت قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، خسائر في القوى العاملة والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم جبلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي".
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1180 جنديًا ودبابة في منطقة عمليات قوات مجموعة "الغرب" الروسية.
وذكر: "خلال الأسبوع الماضي، ألحقت وحدات مجموعة "الغرب" الروسية، خسائر في الأفراد والمعدات التابعة لـ 4 ألوية ميكانيكية، ولواءين محمولين جوًا، ولواء هجومي محمول جوًا، ولواءين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء من الحرس الوطني. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المنطقة أكثر من 1180 جنديًا، ودبابة، و14 مركبة قتالية مدرعة، و105 مركبات، و15 مدفعًا ميدانيًا. كما دُمر 29 مستودعًا للذخيرة والمعدات".
ونوه البيان إلى أنه "ردًا على هجمات كييف على أهداف مدنية، شنت القوات المسلحة الروسية غارة واسعة النطاق و5 غارات جماعية على مجمعات عسكرية صناعية أوكرانية، ومنشآت طاقة، وبنية تحتية للنقل خلال الأسبوع الماضي".
ووفقا له فإنه "تضررت مؤسسات الصناعات العسكرية الأوكرانية، ومرافق البنية التحتية للطاقة والنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة، ومواقع إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة الهجومية، فضلاً عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".