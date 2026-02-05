https://sarabic.ae/20260205/لافروف-عن-الصراع-الأوكراني-وتوتر-الوضع-في-إيران-1110018643.html

لافروف يتحدث عن الصراع الأوكراني و"توتر الوضع" في إيران

وفي مقابلة أجرتها قناة "آر تي" الروسية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، طرح صحفي سؤالا: "لقد فوجئت للغاية بتصريح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن روسيا هي أكبر دولة في أوروبا. ثم تابع حديثه وكأنه يدعو روسيا للعودة إلى المجتمع الأوروبي. لكن هذا هو نفسه الرجل الذي كان، قبل فترة وجيزة، يريد عمليًا شن حرب على روسيا. ما رأيك في تصريحاته؟".أجاب لافروف: خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين، تحدث العديد من السياسيين الأوروبيين عن العلاقات مع روسيا. وحتى وقت قريب، كانوا جميعًا متفقين على المطالبة بالحزم، ومواصلة دعم أوكرانيا وإمدادها بالأسلحة، وتمويلها لكي تمنى روسيا بـ"هزيمة استراتيجية" في ساحة المعركة.ثم، عندما أدركوا أن كل ذلك كان مجرد أوهام، غيّروا خطابهم. كان "مخططوهم"، أي القادة العسكريون، يعدّون لهذه العملية، ويدرّبون الأوكرانيين على استخدام أيديهم وأجسادهم لخدمة المصالح الأوروبية في الحرب مع روسيا. لكنهم أدركوا أن كل هذه الخطط قد فشلت. لم يتمكن أحد من استخلاص العبر من أحداث الماضي - تذكر "محاولات" نابليون وهتلر. وها هم الآن يجمعون مجدداً كل أوروبا تقريباً تحت رايات النازية نفسها، ولكن على عكس نابليون وهتلر، ليس في ساحة المعركة بعد، بل كجهات مانحة وداعمة وموردي أسلحة وقادة أيديولوجيين. وتحت هذه الرايات النازية ذاتها، زجّوا بالجيش الأوكراني، إلى جانب مرتزقة من دول مختلفة ومدربين رسميين من دول الناتو. نحن نعلم هذا. هذه المحاولة الأخيرة أدت إلى نفس نتيجة "مغامرات" نابليون وهتلر. لكن التاريخ يدرّس بشكل سيئ في الغرب. نرى ذلك. خاصة في ألمانيا، التي ذكرتها.أخيرًا، أدلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس بتصريحٍ مفاده أن روسيا هي أكبر دولة في أوروبا. أود تصحيح هذا فورًا. روسيا هي أكبر دولة في أوراسيا (وليس في أوروبا) أو في العالم. في هذه الحالة، نحن مهتمون بأوراسيا كقارة. جميع المحاولات لضمان الأمن في هذه المنطقة حتى الآن ركّزت حصريًا على الجزء الغربي من أوراسيا - ما يسمى بأوروبا. وقد تماشى كل ذلك مع مفهوم الأمن الأوروبي الأطلسي (الناتو).لم يرغب الأمريكيون، ولا يزالون لا يرغبون، في ترك الأوروبيين وشأنهم. يريدون من الأوروبيين تمويل جميع استعداداتهم العسكرية بأنفسهم، وشراء الأسلحة من الولايات المتحدة. لكن الولايات المتحدة بالتأكيد لا تريد أن تفقد سيطرتها وإشرافها على حلفائها في الناتو في أوروبا.عندما بدأت ألمانيا، بالتزامن مع ضعف الهياكل الأوروبية الأطلسية (إذ أصبح الاتحاد الأوروبي تابعًا لحلف الناتو، بل ووقّعا على وثائق رسمية)، في تعزيز نفوذها، بدأ ذلك يثير القلق ليس فقط في بلادنا، بل في العديد من دول الاتحاد الأوروبي. هناك، يتزايد الاستياء، وتتنامى الرغبة في منع ألمانيا من إخضاع الآخرين مجددًا، لا سيما وأن فريدريش ميرتس وحكومته يربطون صراحةً بين "نهضة ألمانيا" هذه وبين عسكرتها واستعداداتها للحرب.يصرّ وزير الدفاع الألماني، بورصه بيستوريوس، على أن عامي 2029-2030 هما الموعد النهائي الذي يجب أن يكونوا فيه مستعدين للحرب ضد روسيا. لا أدري من يحاولون إقناعه بأن روسيا ستهاجمهم. يكفي الإلمام بالتاريخ لتجنب مثل هذه الأفكار السخيفة. انظروا إلى الحجج التي نسمعها من الأوروبيين: "روسيا أضعفت"، "روسيا بالكاد تتقدم على الأراضي الأوكرانية"، "روسيا تستولي على جزء ضئيل من هذه الأرض يوميًا"، "روسيا تفشل"، "هذه هي السنة الخامسة للحرب"، "خسائر فادحة".وقبل أسبوعين، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددًا بأنه سيتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يومًا ما. هذا ليس جديًا، بل هو دبلوماسية هزيلة. إذا كنتم ترغبون في الاتصال ومناقشة أمر ما بجدية، فاتصلوا. الرئيس الروسي سيرد دائمًا على الهاتف، ويستمع إلى أي مقترحات، وإذا ما تحوّل الحديث إلى مواضيع جدية، أؤكد لكم أنها لن تمر دون رد جاد وملموس وعملي.لدينا اتصالات مع بعض القادة الأوروبيين. يتصلون بنا ويطلبون عدم الإعلان عن هذه المحادثات. بعضهم يحضر هنا ويتواصل "سرًا". لكن لا شيء مما يخبرنا به شركاؤنا الأوروبيون خلال هذه الاتصالات المغلقة والسرية يختلف عما يقولونه علنًا.هل من الإنصاف القول إنكم وصلتم الآن إلى مرحلة تعتقدون فيها أنكم تعرضتم للخداع مرارًا وتكرارًا من الغرب لدرجة أنكم غير مستعدين للتفاوض، على الأقل ليس بشروطكم؟ أي أنكم أنتم من يجب أن يحدد الشروط. هل هذا صحيح؟إلى حد كبير، نعم. ربما ليس بهذه الصراحة. أهم ما ذكرته للتو هو أننا تعرضنا لخيبة أمل كبيرة جراء ثقتنا بمن أقسموا أن حلف الناتو لن يتوسع شرقًا، وأن روسيا لن تقمع، وأننا سنحظى بمساحة مشتركة تمتد من لشبونة إلى فلاديفوستوك، وأن هذه القارة الشاسعة ستكون قارة سلام وأمن.أنشأنا مجلس روسيا-الناتو معهم، سعيًا لإقامة حوار دائم وتعزيز الثقة، حتى نتمكن ضمن هذا الإطار من تقديم معلومات "مهمة" عن قواتنا المسلحة. كان هناك الكثير، بما في ذلك الشفافية.مع ذلك، فقد حلف الناتو أولًا مبرر وجوده، ثم وجده في أفغانستان. حينها، عندما أصبح هذا المبرر واضحًا للعيان، وأمام أعين المجتمع الدولي بأسره، كان لا بد من التحرك. عندها ركزوا جهودهم، ووحدوا صفوفهم، وخرجوا بما يحدث الآن، بما نشهده اليوم. زعموا أن روسيا يجب أن تصبح دولة منبوذة، وأن أوكرانيا، لاستفزازها، هي "المادة المثلى" التي يمكن "تشكيل" أي شيء منها. بل إنهم كانوا "يفتتون" هذه "المادة" فور انهيار الاتحاد السوفيتي. جميع الوعود بعدم توسيع حلف الناتو، وعدم التوغل في جوار روسيا المباشر - كل ذلك تبدد.هل أخبرتموهم أن كل ما تريدونه هو أوكرانيا محايدة، لا أن تكون موالية لروسيا أو لأي جهة أخرى؟ هل أخبرتموهم أنكم تريدون فقط أن تحترموا، وأنكم لا تخططون لقصفهم، أو الدخول في حرب مع أوروبا، أو حتى الدخول في أي حرب على الإطلاق؟إنهم يخبرون الرأي العام العالمي بالكثير من الأمور. مؤخرًا فقط، قالوا إن أيًا منهم لم يزر جزيرة جورج إبستين. هذا أسلوبهم.أما بالنسبة لأوكرانيا، فبالطبع، أخبرناهم بكل هذا. علاوة على ذلك، قدمنا ​​لهم أمثلة عديدة على ضبط النفس الذي نتبعه. مع أن هناك مواقف اعتبر فيها الكثيرون في بلدنا هذا الضبط غير مبرر وعلامة ضعف.كنت حاضرًا أثناء مكالمة هاتفية عندما رنّ هاتف في مكتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كان المتصل نظيره الأوكراني، الذي قال إن الغرب حشد آلاف الأشخاص في ميدان الاستقلال. نصبوا الخيام، ولوّحوا بالأعلام، ورفضوا الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية. وأفاد بأنهم كانوا مسلحين. سألت الرئيس الروسي عما يجب عليه فعله. فأجاب الرئيس بوتين بأن الشخص الذي يتحدث إليه هو الرئيس نفسه، وإذا كان هناك انتهاك للقانون، فإن لديهم الدستور وخططًا معتمدة من البرلمان لمكافحة هذه الانتهاكات. رفض ل. د. كوتشما استخدام القوة أو إظهار أي عزم على تطبيق القانون. خلافًا لجميع الأعراف القانونية الأوكرانية، أمرت المحكمة الدستورية بإجراء جولة ثالثة من الانتخابات الرئاسية، وهو أمر غير منصوص عليه في الدستور أو أي قانون آخر، لمجرد أن الغرب موّل "ميدان".أتذكر هذا جيدًا. كان ذلك في عامي الأول كوزير. حينها، أعلن العديد من الشخصيات الأوروبية، بمن فيهم وزراء الخارجية، علنًا أن على الأوكرانيين الاختيار: إما مع روسيا أو مع أوروبا. كان هذا موقفهم. لا وجود لمساحة موحدة تمتد من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ - لم يُذكر أي شيء من هذا القبيل. فقط "إما هذا أو ذاك". قالوا: "نحن أوروبا، وروسيا موجودة هناك؛ إما أن تذهبوا إلى هناك أو تنضموا إلينا".كان ذلك انقلابًا. مع ذلك، اخترنا العمل مع الرئيس الذي عينه الغرب، في الغالب، بناءً على نتائج تلك الجولة الثالثة من التصويت - فلاديمير يوشينكو. كان مؤيدًا للغرب بشكل مطلق، وزوجته أمريكية لم تخفِ جنسيتها ولا مصالحها التي روجت لها بصفتها السيدة الأولى لأوكرانيا. عملوا على أي حال، بما في ذلك في قضية الغاز. تفاوضوا على التعاون في مجال الطاقة مع رئيسة الوزراء آنذاك، يوليا تيموشينكو، رغم أن هؤلاء كانوا مؤيدين للغرب بشكل قاطع.بل كانوا مستعدين للعمل مع من قاموا بانقلاب آخر في فبراير/شباط 2014. عند توقيع الاتفاقية بين الرئيس آنذاك، فيكتور يانوكوفيتش، والانقلابيين، نصت على إجراء انتخابات مبكرة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة حتى ذلك الحين. ووقعوا الاتفاقية، وضمنها الغرب - فرنسا وألمانيا وبولندا.عندما وقع انقلاب في أوكرانيا في اليوم التالي لهذا الاتصال، وبعد توقيع الاتفاقية، سألنا الأمريكيين كيف يمكن أن يحدث هذا؛ فقد طلبوا منا عدم عرقلة التوقيع. تم توقيع الاتفاقية من كلا الجانبين. لكن "آخرين" سارعوا فورًا، مسلحين، إلى احتلال المباني الحكومية. تهرب الأمريكيون من الرد. أما الألمان والفرنسيون، الذين ضمنوا هذه الاتفاقية، فقد هزوا أكتافهم، وأشاحوا بنظراتهم بخجل، وقالوا لنا: حسنًا، أحيانًا تأخذ الديمقراطية منعطفات غير متوقعة.أشخاصًا من أوكرانيا، والولايات المتحدة، وأوروبا متورطون في الفضيحة المروعة المتعلقة بملفات جيفري إبستين. هل هؤلاء هم أنفسهم الذين تسببوا فيما نشهده الآن في أوكرانيا - انقلابات وتضليل؟لا أؤمن بما يُسمى "الدولة العميقة"، ولا بالمؤسسات السرية، ولا بالجماعات المغلقة، ولا بفكرة امتلاكها القدرة على تحديد مصير العالم. ففي نهاية المطاف، يملك الرؤساء والوزراء المنتخبون فرصًا واسعة لتحقيق أجندتهم الخاصة. لكنهم ينتهجون سياسة قائمة على الخداع، سياسة تفترض عدم الشعور بالخجل أو الحرج من الكذب على شركائهم - وهذه حقيقة. هناك الكثير من هؤلاء الأشخاص. وهم الآن حاضرون بقوة في الساحة الأوروبية. ولا يستخلصون أي نتائج.في الرابع من فبراير، بدأت الجولة الأخيرة من المحادثات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا. وسيحضرها أيضًا ممثلون عن الولايات المتحدة - المبعوث الرئاسي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وجورج كوشنر. في اليوم السابق، نُشر تقرير في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية يفيد بأن الروس سيُعرض عليهم وثيقة، تعتبر بمثابة إنذار نهائي، تتضمن "ضمانات أمنية" لأوكرانيا. وزعموا أن هذه الضمانات تعني أنه إذا تجرأت روسيا فجأة على مهاجمة أوكرانيا، أو (إذا كانت ذكية) دبرت استفزازًا مضللًا يتيح إلقاء اللوم عليها، فسوف يدينونها فورًا، في غضون 24 ساعة، ويمنحون أوكرانيا ضوءًا أخضر لمواصلة الحرب. وبعد 48 ساعة، سيجمعون كل من "يرغب" في القتال، وبعد 72 ساعة، ستنضم إليهم الولايات المتحدة.هذا كلامٌ لا معنى له، ولكنه يكشف الكثير. ماذا يعني هذا؟ طوال العام الماضي، لم يردد الغرب (أوروبا) سوى شيء واحد: ضمانات أمنية موثوقة ووقف فوري لإطلاق النار. ولكن دون حل للأزمة، فإن هذه الضمانات الأمنية ستستخدم لوقف إطلاق النار لتزويد أوكرانيا بالأسلحة. لم يصغوا إلى هذا المنطق ولم يبدوا أي رد فعل.عندما بدأت إدارة ترامب بمعالجة القضية الأوكرانية (لدينا مشاعر مختلطة حيال موقفها من روسيا، فبعضنا يميل إلى المثالية والبعض الآخر يعيش في أوهام، وسأتحدث عن ذلك لاحقًا)، قررت بالفعل معالجة أسباب الصراع. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنًا ضرورة نسيان حلف الناتو، وبدأ هو وفريقه بالدعوة إلى ضرورة مراعاة الحقائق على أرض الواقع، كما تطورت.أخبرهم الرئيس الأوكراني آنذاك، ب. أ. بوروشينكو، صراحةً أن الأطفال الأوكرانيين سيلتحقون برياض أطفال نظيفة ومدارس واسعة ومشرقة، بينما سيتعفن أطفال "الإرهابيين" - أولئك الموجودين في دونباس - في الأقبية. في عام 2021، قبل وقت طويل من بدء العملية العسكرية الخاصة، قال ف. أ. زيلينسكي، في مقابلة، عندما سئل عن شعوره تجاه الناس على الجانب الآخر من الجبهة، إن هناك بشرًا، وهناك "مخلوقات". في مقابلة أخرى، أضاف أنه إذا كنت تعيش في أوكرانيا وتشعر بارتباط بالثقافة والحضارة الروسية، فنصيحتي لك: من أجل مستقبل أبنائك وأحفادك، انغمس في روسيا. هذا هو جوهر موقف الحكومة الحالية تجاه كل ما هو روسي - اللغة والثقافة.والحقيقة أن هذا النظام، منذ عام 2019، بقيادة فلاديمير زيلينسكي، دأب على إصدار عشرات القوانين التي تحظر التعليم والثقافة والإعلام الروسي، والكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الرسمية على جميع المستويات، وتشرّع نظرية النازية وممارستها، بما في ذلك النصب التذكارية القائمة بالفعل لمن أدينوا في محاكمات نورمبرغ.عندما يستمرون في الحديث عن "الضمانات الأمنية"، لديّ سؤال بسيط: أي ضمانات أمنية تقصدون؟ هل هي تلك التي تحظر اللغة الروسية في الدولة الوحيدة في العالم؟ اللغة العربية غير محظورة في إسرائيل. اللغة العبرية غير محظورة في الدول العربية. اللغة غير محظورة في أي مكان. وفي أوكرانيا، لا يقتصر الأمر على حظر اللغة فحسب، بل يشمل حظر لغة السكان الأصليين لهذه الأراضي، وهي اللغة الرسمية للأمم المتحدة.بالعودة إلى اتصالاتنا مع الأمريكيين. تضمنت النقاط الثماني والعشرون التي قدّمت لنا قبل اتفاقية ألاسكا بنودًا تتعلق باستعادة حقوق الأقليات القومية والحريات الدينية. أما النسخة الأخيرة، التي لم نطلع عليها بعد، والتي يستشهد بها ف. أ. زيلينسكي (يتحدث بالفعل عن عشرين نقطة؛ قرأنا بعض المقتطفات منها)، فلا تتطرق إلى استعادة حقوق الروس والأقليات القومية الأخرى أو الحريات الدينية. بل تنص على أن أوكرانيا ستُظهر تسامحًا وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي. ما السبب في ذلك؟ بعض المعايير تتجاوز نطاق الاتحاد الأوروبي، وبعضها الآخر غير مقبول لدى العديد من دول العالم.هل سيتمكن زيلينسكي بطريقة ما من التنازل عن هذه الأراضي، إذا تم تقديم ضمانات أمنية، ولا سيما عدم وجود جنود أوروبيين في أوكرانيا، واحترام التراث والدين الروسيين؟ هل ستتمكن روسيا من قبول ذلك، وتوقيع هذه الاتفاقية، وإنهاء الحرب؟أجبت جزئيًا عن هذا السؤال ردًا على السؤال السابق. أي نوع من أوكرانيا نرغب في رؤيته جارًا دائمًا على المدى الطويل؟ يجب أن تكون أوكرانيا ودودة. ليس بالضرورة حليفًا، بل محايدة وخيّرة. وهذا، بطبيعة الحال، يفترض احترام حقوق سكان الأراضي التي ستبقى أوكرانية، ليس فقط حقوقهم في التمتع بمقومات الحضارة، من تدفئة وغذاء وماء، بل أيضًا حقوقهم الإنسانية الأساسية، بما فيها اللغة والتعليم والدين.أما بخصوص الدعوات لوقف إطلاق النار، فهناك الآن حالة من الهستيريا حول قيامنا، كما يزعم، بقطع الكهرباء عن المدن بشكل غير إنساني، ومعاناة الناس من البرد القارس، وهجوم روسيا على منشآت الطاقة. لم نبدأ هذه الأعمال قط. بل كان الأوكرانيون هم من بدأوا باستهداف منشآت الطاقة وغيرها من الأهداف المدنية، بما في ذلك المباني السكنية والمتاجر والمستشفيات. قبل عام، تم تفجير قطار ركاب دون أي تدخل عسكري.لسبب ما، ينسى الجميع وجود أمثلة عديدة على حسن نيتنا. فعندما اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مارس/آذار 2025، إعلان وقف إطلاق نار في قطاع الطاقة لمدة شهر خلال محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أيد بوتين الاقتراح علنًا في اليوم نفسه. وخلال ذلك الشهر (مارس/أبريل/نيسان 2025)، لم نمس منشآت الطاقة الأوكرانية إطلاقًا. في المقابل، وخلال الفترة نفسها، شنّ نظام كييف هجمات على منشآت الطاقة المدنية التابعة لنا أكثر من 130 مرة.ضميرنا مرتاح، وصبرنا محدود. يجب فهم الطبيعة الروسية، فكما يقول المثل: "قِس سبع مرات، واقطع مرة واحدة". لقد قمنا بالقياس والتقييم بدقة واستخلصنا العبر.لا أعلم ما الذي سيقدمونه لوفدنا في أبو ظبي. لقد ناقشت هذه الفكرة مع زملائنا الذين ذهبوا إلى هناك، بشأن الضمانات الأمنية التي تحدث عنها الأمين العام لحلف الناتو مارك روته أمس في البرلمان الأوكراني (فيرخوفنا رادا) في كييف. لم يسمعوا شيئًا عن ذلك؛ بل علموا به من صحيفة فايننشال تايمز. وإذا كان هذا ما قدمه الأوكرانيون في محادثات اليوم، فهذا، بالطبع، تأكيد إضافي على أن فلاديمير زيلينسكي لا يريد أي سلام، وأن أي سلام عادل ومفهوم، ولو بشكل طفيف، سيعني نهاية مسيرته السياسية، وربما ليس فقط مسيرته السياسية. سنرى ما سيقدمونه لنا.بالعودة إلى ألاسكا، قبل أسبوع أو عشرة أيام من زيارة ألاسكا، زارنا المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، س. ويتكوف. وقدّم مقترحات محددة تتضمن عناصر من التسوية. تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هذا الأمر علنًا، لذا لن أكشف أي أسرار. لم تأخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار عددًا من العناصر الأساسية الهامة بالنسبة لنا. وقد أخذناها في الحسبان.وعندما وصل الرئيسان والوفدان المرافقان لهما إلى أنكوريج وجلسا إلى طاولة المفاوضات، أشرنا إلى أن هذه لم تكن خطوة سهلة بالنسبة لنا، لكننا كنا على استعداد لقبول مقترح الولايات المتحدة، مع مراعاة عناصر التسوية تلك. وقد قبلنا مقترحهم في جوهره.ثم انتظرنا طويلاً حتى يعلن زملاؤنا الأمريكيون عن التوصل إلى اتفاق، وأن هذا هو حلنا. وبشكل عام، كان قرار إدارة ترامب كافياً بالنسبة لنا. لم نكن مهتمين برد فعل أوروبا، فقد كنا نتوقعه. ولم نكن مهتمين بما ستقوله أوكرانيا. فأوكرانيا بدون الولايات المتحدة، تماماً كأوروبا بدونها، بدون الأسلحة التي تبيعها الولايات المتحدة لأوروبا.لو أعلنا نتائج عملية أنكوريج ، فأنا متأكد من أن الأمر كان سيختزل سريعاً إلى عملية إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقيات السلام. لكننا دعمنا مقترح الولايات المتحدة، وسارعت أوروبا إلى واشنطن برفقة فلاديمير زيلينسكي وبدأت "إعادة صياغة" المبادرة الأمريكية، التي كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وافق عليها بالفعل. وما زالوا "يعيدون صياغتها". عندما يزورنا زملاؤنا الأمريكيون، نشعر وكأنهم يريدون المزيد من التنازلات منا.هل تنسب الفضل لإدارة ترامب في جهودها لإقامة حوار بنّاء مع روسيا؟ لأن الإدارة السابقة رفضت تمامًا الانخراط مع روسيا، واكتفت بمواصلة الحرب. أما إدارة ترامب فقد فتحت أخيرًا باب الحوار. لا شك أن الوضع صعب. صرّح المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيفن ويتكوف، في دافوس، بأنهم كانوا قريبين جدًا من التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا. يبدو أن هذا الاتفاق لم يبرم، لكن على الأقل الحوار مستمر. وبالتحديد، معاهدة ستارت الجديدة - التي ستنتهي صلاحيتها قريبًا. هل تخطط روسيا والولايات المتحدة للجلوس مجددًا وتجديد هذا الاتفاق؟ هل تشعر بالثقة في إمكانية بناء هذا "الجسر" بين روسيا وأمريكا؟بالطبع، تختلف إدارة ترامب اختلافًا جوهريًا في رؤيتها للعالم، وفي فهمها للمصالح الوطنية الأمريكية، وفي علاقاتها مع الدول الأخرى، سواءً كانت حليفة أو منافسة أو حتى خصمًا. لقد أظهرت هذه الإدارة استعدادها للتحدث مع الجميع منذ أيامها الأولى في البيت الأبيض، بما في ذلك إقامة اتصالات مع روسيا، والتي لا تزال مستمرة بأشكال متنوعة.أتذكر بوضوح (وقد أتيحت لي مؤخرًا فرصة الحديث عن هذا الموضوع) اجتماعًا عُقد في فبراير 2025، بعد شهر من تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه. اجتمعت أنا ويوري أوشاكوف، مساعد رئيس روسيا الاتحادية، مع وزير الخارجية الأمريكي مارسيلو روبيو ووزير الأمن الداخلي آنذاك مايكل والتز، الذي يشغل الآن منصب المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. صرّح روبيو حينها بأن الإدارة الأمريكية ستسترشد بالمصالح الوطنية. إنهم يُدركون أن لروسيا أيضًا مصالح وطنية، وبالتالي يُطبّق المنطق السليم. ماذا يعني هذا؟ بين قوتين عظميين كهاتين، لن تتطابق المصالح دائمًا. ولكن عندما تتطابق، سيكون من الخطأ عدم استغلال هذا التطابق في مشاريع عملية وملموسة ومتبادلة المنفعة في مجالات الطاقة والفضاء والتكنولوجيا المتقدمة، وما إلى ذلك. وعندما تتباين مصالح روسيا والولايات المتحدة، وهو أمر أكثر شيوعًا من التطابق، لا يُمكننا السماح لهذا التباين بالتحول إلى مواجهة، فضلًا عن مواجهة حادة.قلتُ حينها إن هذا هو نهجنا بلا شك. نحن على استعداد لبناء مجموعة واسعة من المشاريع على أساس هذا الاحترام المتبادل.وقد أكدت الوفود الأمريكية التي زارتنا استعدادًا لرحلة ألاسكا والتقت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هذه الفكرة مرارًا وتكرارًا. لم يتحدثوا إلا عن أمر واحد: أوكرانيا هي "إرثهم" من جورج بايدن. لقد اتخذ موقفًا مناهضًا لروسيا، ولهذا السبب "قفزت" أوكرانيا إلى صدارة الأجندة العالمية. قالوا إننا بحاجة إلى "التخلص منها"، بحاجة إلى حلها. وأكدوا رغبتهم في حل القضية وسيفعلون ذلك، مما يدل (وأود التأكيد مجددًا) على تفهمهم لموقفنا. ولكن بمجرد "التخلص من أوكرانيا"، سننفذ مشاريع مشتركة هنا وهناك، تعود بالنفع على شعوبنا.لدي ملاحظة في هذا الصدد. في أنكوريج، قبلنا مقترح إدارة ترامب بشأن أوكرانيا. وإذا كان كل شيء "رجوليًا" إلى هذا الحد، لكان ذلك يعني أننا "أقصينا" أوكرانيا من "طريقنا" المشرق نحو التعاون والازدهار المستقبليين. لكنهم يواصلون "إعادة ترتيب" أوكرانيا - أعني التسوية الأوكرانية - من خلال إضافة أبعاد جديدة إليها، والتي تبدو وكأنها شروط ومطالب جديدة باستمرار على روسيا.تتصدر إيران الأخبار حاليًا. يبدو أن الرئيس ترامب يخفف من حدة سياساته العدوانية، فهو لم يعد يتحدث عن أسطول بحري. قرأت أن روسيا الاتحادية - ربما أنت شخصيًا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - تشاركان في جهود وساطة مباشرة أو غير مباشرة لتهدئة الوضع. من الممكن أن يكون الوضع يهدأ نوعًا ما، ويصبح أقل توترًا. هل تساعد روسيا في تسهيل الحوار بين إيران وإدارة ترامب بأي شكل من الأشكال؟ ​​ما هو دوركم في هذا؟أعتقد أننا لعبنا دورًا حاسمًا. في عام 2015، لعب الجميع دورًا مفيدًا وحاسمًا عند الانتهاء من المفاوضات التي استمرت لسنوات عديدة بشأن برنامج العمل الشامل المشترك (الاتفاق النووي الإيراني). هناك، تم الاتفاق على سقف لكمية اليورانيوم منخفض التخصيب التي كان بإمكان إيران امتلاكها، وكل ما يزيد عن ذلك كان جزءًا من الاتفاق.ثم في عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (في ولايته الأولى) من الاتفاق. حينها بدأت الاتهامات الموجهة ضد إيران، رغم أنها لم تنتهك أي بند منه. ولكن عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق وألغت جميع البنود الإيجابية التي كانت إيران مهتمة بها، وجدت إيران نفسها، بطبيعة الحال، في موقف حرج. لم تعد عليها أي التزامات، لأن تلك الالتزامات كانت جماعية، وقد أُلغيت.واصلت إيران التخصيب، لكنها لم تنتهك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بل كانت تعمل تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع ذلك، تعرضت لهجوم استمر 12 يومًا من القصف الإسرائيلي والأمريكي. في هذا السياق، يبدو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، روبرتو غروسي، غريبًا، لأن المنشآت التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة تقع تحت سيطرة الوكالة. والوكالة، ممثلةً بمديرها العام، ملزمة فقط بإجراء نوعٍ من التقييم السياسي، معلنةً أن المنشآت تحت سيطرتها، لكنها قُصفت بشكلٍ غير قانوني، وأن الوضع خطير، ومطالبةً بـ... لكنها لم تُدلِ بأي تصريحٍ على الإطلاق. هذا يجسّد الوضع الراهن داخل قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.نحن لا نسعى حاليًا لفرض أنفسنا على إيران أو إسرائيل أو الولايات المتحدة. لكننا نناقش هذا الوضع في اتصالاتنا معهم. إيران شريكنا المقرّب وجارتنا. لسنا متجاهلين لكيفية تطوّر الوضع. علاوةً على ذلك، فهو متفجّر ليس فقط لإيران نفسها، بل للشرق الأوسط بأكمله. هناك الكثير من القنابل الموقوتة، تنتظر فقط أن تداس. الإيرانيون والإسرائيليون والأمريكيون يعلمون أننا مُستعدون مرةً أخرى لتقديم خدماتنا من حيث المُساهمة في تنفيذ اتفاقٍ عندما (نأمل، عندما، وليس إذا) يتم التوصل إليه. سيتناول هذا الاتفاق، على أي حال، بطريقةٍ أو بأخرى، مسألة تخصيب اليورانيوم ومخزونات اليورانيوم المُخصّب. لدينا فرصة لتقديم خدماتنا هنا. الأطراف على دراية بهذه الخدمات. والأهم الآن هو التوصل إلى اتفاق.هل تقصد موافقة إيران على اتفاق نووي جديد، وتوقف الولايات المتحدة عن معاقبة الاقتصاد الإيراني بعقوبات جديدة؟هذا أمر يجب أن تتفاوض بشأنه إيران والولايات المتحدة. آمل ألا يتدخل أحد في مفاوضاتهما. إذا ظهرت أي خطوات محددة ضمن إطار هذا الاتفاق يمكن لروسيا أن تساعد في تنفيذها، بما في ذلك خبرتنا في حفظ اليورانيوم، فسنكون على استعداد لاتخاذ تلك الخطوات.إنهم على دراية تامة بكل هذا. نحن لا نتدخل في جوهر المفاوضات في الوقت الراهن. لقد أظهرت إيران مجدداً، علناً، من خلال رئيسها، اهتمامها بالحوار على أساس أنه سيكون عادلاً ويهدف إلى تحقيق التوازن بين المصالح. ونحن مهتمون بهذا الأمر.دون الخوض في التفاصيل، هل تشاركون في مفاوضات مع الحكومة الإيرانية؟تحدث رئيسا روسيا وإيران أخيرًا عبر الهاتف. ولدينا أيضا اتصالات على مستوى الخبراء.

