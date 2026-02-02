يوم النصر على النازية في معركة ستالينغراد

قائد فصيلة الرشاشات في فوج المشاة 241 من فرقة المشاة 95 في الجيش الأحمر، الرقيب بافل ياكوفليفيتش غولدبرغ، داخل أحد أقسام مصانع "باريكادي" المدمر، حلال معركة ستالينغراد (17 يوليو/ تموز 1942 – 2 فبراير/ شباط 1943)
مدينة ستالينغراد عام 1943، وكيف كتن مركز المدينة بعد نهاية معركة الـ"فولغا"
جنود مدفعية سوفييت خلال إحدى معارك الشوارع في ستالينغراد، في نوفمبر/ تشرين الثاني 1942، خلال الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
جنود سوفييت ينظرون إلى صور معلقة على جدار صحيفة جدارية لفرقة الحرس الـ39 على ضفاف نهر الـ"فولغا" في ستالينغراد، حيث خاضت فرقة المدفعية، بقيادة الجنرال ستيبان غورييف، معارك في جنوب غربي ستالينغراد، ثم في مدينة ستالينغراد ذاتها، بالقرب من مصانع الصلب "كراسني أوكتيابر"
مدنيون أثناء بناء التحصينات الدفاعية بالقرب من ستالينغراد
صور لجنود سوفييت خلال معركة ستالينغراد
قائد مدفع الهاون الملازم أول غريغوري يروفيف، يقوم بإدخال بيانات في السجل
قيادة فرقة مدفعية الحرس 284 في ملجأ، بقيادة العقيد نيكولاي باتيوك
جنود سوفييت يقاتلون على مشارف ستالينغراد، خلال الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
سكان ستالينغراد يحيّون جنود وقادة الجيش الأحمر بعد انتهاء القتال لتحرير المدينة، خلال الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
سكان ستالينغراد المشردون عند مدخل ملجأ تم تحويله إلى مساكن، خلال الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
أسرى ألمانيون بالقرب من ستالينغراد، في يناير/ كانون الثاني 1943
إعادة بناء ستالينغراد بعد أشهر عدة من انتهاء المعركة، حيث تقوم النساء في شوارع المدينة المدمرة، بإزالة أنقاض المباني السكنية
