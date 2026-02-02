عربي
أمساليوم
بث مباشر
وسائط متعددة
وسائط متعددة

استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
يوم النصر على النازية في معركة ستالينغراد
يوم النصر على النازية في معركة ستالينغراد
يوم النصر على النازية في معركة ستالينغراد
يوم النصر على النازية في معركة ستالينغراد

12:38 GMT 02.02.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور ليوم النصر على النازية في معركة ستالينغراد (مدينة فولغوغراد حاليًا)، خلال الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Sputnik . Georgy Zelma / الانتقال إلى بنك الصور

قائد فصيلة الرشاشات في فوج المشاة 241 من فرقة المشاة 95 في الجيش الأحمر، الرقيب بافل ياكوفليفيتش غولدبرغ، داخل أحد أقسام مصانع "باريكادي" المدمر، حلال معركة ستالينغراد (17 يوليو/ تموز 1942 – 2 فبراير/ شباط 1943)

قائد فصيلة الرشاشات في فوج المشاة 241 من فرقة المشاة 95 في الجيش الأحمر، الرقيب بافل ياكوفليفيتش غولدبرغ، داخل أحد أقسام مصانع &quot;باريكادي&quot; المدمر، حلال معركة ستالينغراد (17 يوليو/ تموز 1942 – 2 فبراير/ شباط 1943) - سبوتنيك عربي
1/13
© Sputnik . Georgy Zelma
/
الانتقال إلى بنك الصور

قائد فصيلة الرشاشات في فوج المشاة 241 من فرقة المشاة 95 في الجيش الأحمر، الرقيب بافل ياكوفليفيتش غولدبرغ، داخل أحد أقسام مصانع "باريكادي" المدمر، حلال معركة ستالينغراد (17 يوليو/ تموز 1942 – 2 فبراير/ شباط 1943)

© Sputnik . Georgy Zelma / الانتقال إلى بنك الصور

مدينة ستالينغراد عام 1943، وكيف كتن مركز المدينة بعد نهاية معركة الـ"فولغا"

مدينة ستالينغراد عام 1943، وكيف كتن مركز المدينة بعد نهاية معركة الـ&quot;فولغا&quot; - سبوتنيك عربي
2/13
© Sputnik . Georgy Zelma
/
الانتقال إلى بنك الصور

مدينة ستالينغراد عام 1943، وكيف كتن مركز المدينة بعد نهاية معركة الـ"فولغا"

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

جنود مدفعية سوفييت خلال إحدى معارك الشوارع في ستالينغراد، في نوفمبر/ تشرين الثاني 1942، خلال الحرب الوطنية العظمى 1941-1945

جنود مدفعية سوفييت خلال إحدى معارك الشوارع في ستالينغراد، في نوفمبر/ تشرين الثاني 1942، خلال الحرب الوطنية العظمى 1941-1945 - سبوتنيك عربي
3/13
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود مدفعية سوفييت خلال إحدى معارك الشوارع في ستالينغراد، في نوفمبر/ تشرين الثاني 1942، خلال الحرب الوطنية العظمى 1941-1945

© Sputnik . Georgy Zelma / الانتقال إلى بنك الصور

جنود سوفييت ينظرون إلى صور معلقة على جدار صحيفة جدارية لفرقة الحرس الـ39 على ضفاف نهر الـ"فولغا" في ستالينغراد، حيث خاضت فرقة المدفعية، بقيادة الجنرال ستيبان غورييف، معارك في جنوب غربي ستالينغراد، ثم في مدينة ستالينغراد ذاتها، بالقرب من مصانع الصلب "كراسني أوكتيابر"

جنود سوفييت ينظرون إلى صور معلقة على جدار صحيفة جدارية لفرقة الحرس الـ39 على ضفاف نهر الـ&quot;فولغا&quot; في ستالينغراد، حيث خاضت فرقة المدفعية، بقيادة الجنرال ستيبان غورييف، معارك في جنوب غربي ستالينغراد، ثم في مدينة ستالينغراد ذاتها، بالقرب من مصانع الصلب &quot;كراسني أوكتيابر&quot; - سبوتنيك عربي
4/13
© Sputnik . Georgy Zelma
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود سوفييت ينظرون إلى صور معلقة على جدار صحيفة جدارية لفرقة الحرس الـ39 على ضفاف نهر الـ"فولغا" في ستالينغراد، حيث خاضت فرقة المدفعية، بقيادة الجنرال ستيبان غورييف، معارك في جنوب غربي ستالينغراد، ثم في مدينة ستالينغراد ذاتها، بالقرب من مصانع الصلب "كراسني أوكتيابر"

© Sputnik . Georgy Zelma / الانتقال إلى بنك الصور

مدنيون أثناء بناء التحصينات الدفاعية بالقرب من ستالينغراد

مدنيون أثناء بناء التحصينات الدفاعية بالقرب من ستالينغراد - سبوتنيك عربي
5/13
© Sputnik . Georgy Zelma
/
الانتقال إلى بنك الصور

مدنيون أثناء بناء التحصينات الدفاعية بالقرب من ستالينغراد

© Sputnik . Yakov Ryumkin / الانتقال إلى بنك الصور

صور لجنود سوفييت خلال معركة ستالينغراد

صور لجنود سوفييت خلال معركة ستالينغراد - سبوتنيك عربي
6/13
© Sputnik . Yakov Ryumkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

صور لجنود سوفييت خلال معركة ستالينغراد

© Sputnik . Georgy Zelma / الانتقال إلى بنك الصور

قائد مدفع الهاون الملازم أول غريغوري يروفيف، يقوم بإدخال بيانات في السجل

قائد مدفع الهاون الملازم أول غريغوري يروفيف، يقوم بإدخال بيانات في السجل - سبوتنيك عربي
7/13
© Sputnik . Georgy Zelma
/
الانتقال إلى بنك الصور

قائد مدفع الهاون الملازم أول غريغوري يروفيف، يقوم بإدخال بيانات في السجل

© Sputnik . Georgy Zelma / الانتقال إلى بنك الصور

قيادة فرقة مدفعية الحرس 284 في ملجأ، بقيادة العقيد نيكولاي باتيوك

قيادة فرقة مدفعية الحرس 284 في ملجأ، بقيادة العقيد نيكولاي باتيوك - سبوتنيك عربي
8/13
© Sputnik . Georgy Zelma
/
الانتقال إلى بنك الصور

قيادة فرقة مدفعية الحرس 284 في ملجأ، بقيادة العقيد نيكولاي باتيوك

© Sputnik . Yakov Ryumkin / الانتقال إلى بنك الصور

جنود سوفييت يقاتلون على مشارف ستالينغراد، خلال الحرب الوطنية العظمى 1941-1945

جنود سوفييت يقاتلون على مشارف ستالينغراد، خلال الحرب الوطنية العظمى 1941-1945 - سبوتنيك عربي
9/13
© Sputnik . Yakov Ryumkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود سوفييت يقاتلون على مشارف ستالينغراد، خلال الحرب الوطنية العظمى 1941-1945

© Sputnik . Arkadyi Shaikhet / الانتقال إلى بنك الصور

سكان ستالينغراد يحيّون جنود وقادة الجيش الأحمر بعد انتهاء القتال لتحرير المدينة، خلال الحرب الوطنية العظمى 1941-1945

سكان ستالينغراد يحيّون جنود وقادة الجيش الأحمر بعد انتهاء القتال لتحرير المدينة، خلال الحرب الوطنية العظمى 1941-1945 - سبوتنيك عربي
10/13
© Sputnik . Arkadyi Shaikhet
/
الانتقال إلى بنك الصور

سكان ستالينغراد يحيّون جنود وقادة الجيش الأحمر بعد انتهاء القتال لتحرير المدينة، خلال الحرب الوطنية العظمى 1941-1945

© Sputnik . Yakov Ryumkin / الانتقال إلى بنك الصور

سكان ستالينغراد المشردون عند مدخل ملجأ تم تحويله إلى مساكن، خلال الحرب الوطنية العظمى 1941-1945

سكان ستالينغراد المشردون عند مدخل ملجأ تم تحويله إلى مساكن، خلال الحرب الوطنية العظمى 1941-1945 - سبوتنيك عربي
11/13
© Sputnik . Yakov Ryumkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

سكان ستالينغراد المشردون عند مدخل ملجأ تم تحويله إلى مساكن، خلال الحرب الوطنية العظمى 1941-1945

© Sputnik . Galina Sanko / الانتقال إلى بنك الصور

أسرى ألمانيون بالقرب من ستالينغراد، في يناير/ كانون الثاني 1943

أسرى ألمانيون بالقرب من ستالينغراد، في يناير/ كانون الثاني 1943 - سبوتنيك عربي
12/13
© Sputnik . Galina Sanko
/
الانتقال إلى بنك الصور

أسرى ألمانيون بالقرب من ستالينغراد، في يناير/ كانون الثاني 1943

© Sputnik . Davydov / الانتقال إلى بنك الصور

إعادة بناء ستالينغراد بعد أشهر عدة من انتهاء المعركة، حيث تقوم النساء في شوارع المدينة المدمرة، بإزالة أنقاض المباني السكنية

إعادة بناء ستالينغراد بعد أشهر عدة من انتهاء المعركة، حيث تقوم النساء في شوارع المدينة المدمرة، بإزالة أنقاض المباني السكنية - سبوتنيك عربي
13/13
© Sputnik . Davydov
/
الانتقال إلى بنك الصور

إعادة بناء ستالينغراد بعد أشهر عدة من انتهاء المعركة، حيث تقوم النساء في شوارع المدينة المدمرة، بإزالة أنقاض المباني السكنية

