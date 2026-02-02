يوم النصر على النازية في معركة ستالينغراد

© Sputnik . Georgy Zelma

جنود سوفييت ينظرون إلى صور معلقة على جدار صحيفة جدارية لفرقة الحرس الـ39 على ضفاف نهر الـ"فولغا" في ستالينغراد، حيث خاضت فرقة المدفعية، بقيادة الجنرال ستيبان غورييف، معارك في جنوب غربي ستالينغراد، ثم في مدينة ستالينغراد ذاتها، بالقرب من مصانع الصلب "كراسني أوكتيابر"