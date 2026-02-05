عربي
لافروف: إيران شريك وثيق لروسيا وموسكو مهتمة بتطور الأحداث في المنطقة
لافروف: إيران شريك وثيق لروسيا وموسكو مهتمة بتطور الأحداث في المنطقة
وقال لافروف في مقابلة مع ريك سانشيز على قناة "أر تي" التلفزيونية، بمناسبة يوم الدبلوماسي، ردًا على سؤال حول التصعيد الحالي في العلاقات بين واشنطن وطهران: "أعتقد أن إسرائيل وأمريكا وإيران تعلم أننا مستعدون للمساهمة في حل الوضع امتثالا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقاً".وتابع: "لا نفرض أنفسنا حالياً كوسيط على إسرائيل أو إيران أو الولايات المتحدة. في اتصالاتنا معهم، نناقش الوضع فقط".في وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "أسطولاً ضخماً" يتجه نحو إيران، وأعرب عن أمله في أن توافق طهران على اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل للأسلحة النووية.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة قصفت في يونيو/حزيران 2025 منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل". وقال إن "الهجوم القادم سيكون أشدّ وطأة"، ودعا إلى "منع حدوث ذلك".
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن إيران شريك وثيق لروسيا، وروسيا قلقة بشأن كيفية تطور الوضع الحالي مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وقال لافروف في مقابلة مع ريك سانشيز على قناة "أر تي" التلفزيونية، بمناسبة يوم الدبلوماسي، ردًا على سؤال حول التصعيد الحالي في العلاقات بين واشنطن وطهران: "أعتقد أن إسرائيل وأمريكا وإيران تعلم أننا مستعدون للمساهمة في حل الوضع امتثالا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقاً".

وأضاف لافروف: "إيران شريكنا، شريكنا الوثيق وجارنا. وبالطبع، نهتم بكيفية تطور الأحداث الآن. لا سيما وأن هذا الوضع ينذر بانفجار محتمل ليس فقط بالنسبة لإيران نفسها، بل للشرق الأوسط بأكمله. فهناك الكثير من الألغام الجاهزة للانفجار، تنتظر فقط أن تُداس".

وتابع: "لا نفرض أنفسنا حالياً كوسيط على إسرائيل أو إيران أو الولايات المتحدة. في اتصالاتنا معهم، نناقش الوضع فقط".
في وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "أسطولاً ضخماً" يتجه نحو إيران، وأعرب عن أمله في أن توافق طهران على اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل للأسلحة النووية.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة قصفت في يونيو/حزيران 2025 منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل". وقال إن "الهجوم القادم سيكون أشدّ وطأة"، ودعا إلى "منع حدوث ذلك".
