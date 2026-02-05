https://sarabic.ae/20260205/لافروف-إيران-شريك-وثيق-لروسيا،-وموسكو-مهتمة-بتطور-الأحداث-في-المنطقة-1110009455.html
لافروف: إيران شريك وثيق لروسيا وموسكو مهتمة بتطور الأحداث في المنطقة
لافروف: إيران شريك وثيق لروسيا وموسكو مهتمة بتطور الأحداث في المنطقة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن إيران شريك وثيق لروسيا، وروسيا قلقة بشأن كيفية تطور الوضع الحالي مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T08:48+0000
2026-02-05T08:48+0000
2026-02-05T08:48+0000
إيران
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/02/1109906226_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_0d5f8833a268b5b851bccc7988096dc1.jpg
وقال لافروف في مقابلة مع ريك سانشيز على قناة "أر تي" التلفزيونية، بمناسبة يوم الدبلوماسي، ردًا على سؤال حول التصعيد الحالي في العلاقات بين واشنطن وطهران: "أعتقد أن إسرائيل وأمريكا وإيران تعلم أننا مستعدون للمساهمة في حل الوضع امتثالا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقاً".وتابع: "لا نفرض أنفسنا حالياً كوسيط على إسرائيل أو إيران أو الولايات المتحدة. في اتصالاتنا معهم، نناقش الوضع فقط".في وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "أسطولاً ضخماً" يتجه نحو إيران، وأعرب عن أمله في أن توافق طهران على اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل للأسلحة النووية.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة قصفت في يونيو/حزيران 2025 منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل". وقال إن "الهجوم القادم سيكون أشدّ وطأة"، ودعا إلى "منع حدوث ذلك".
https://sarabic.ae/20260201/لافروف-أوروبا-تحاول-إحداث-شرخ-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1109870025.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/02/1109906226_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e761a96c5a2007c1b7cd3e6276b97d03.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
لافروف: إيران شريك وثيق لروسيا وموسكو مهتمة بتطور الأحداث في المنطقة
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن إيران شريك وثيق لروسيا، وروسيا قلقة بشأن كيفية تطور الوضع الحالي مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وقال لافروف في مقابلة مع ريك سانشيز على قناة "أر تي" التلفزيونية، بمناسبة يوم الدبلوماسي، ردًا على سؤال حول التصعيد الحالي في العلاقات بين واشنطن وطهران: "أعتقد أن إسرائيل وأمريكا وإيران تعلم أننا مستعدون للمساهمة في حل الوضع امتثالا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقاً".
وأضاف لافروف: "إيران شريكنا، شريكنا الوثيق وجارنا. وبالطبع، نهتم بكيفية تطور الأحداث الآن. لا سيما وأن هذا الوضع ينذر بانفجار محتمل ليس فقط بالنسبة لإيران نفسها، بل للشرق الأوسط بأكمله. فهناك الكثير من الألغام الجاهزة للانفجار، تنتظر فقط أن تُداس".
وتابع: "لا نفرض أنفسنا حالياً كوسيط على إسرائيل أو إيران أو الولايات المتحدة. في اتصالاتنا معهم، نناقش الوضع فقط".
في وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "أسطولاً ضخماً" يتجه نحو إيران، وأعرب عن أمله في أن توافق طهران على اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل للأسلحة النووية.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة قصفت في يونيو/حزيران 2025 منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل". وقال إن "الهجوم القادم سيكون أشدّ وطأة"، ودعا إلى "منع حدوث ذلك".