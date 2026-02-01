لافروف: أوروبا تحاول إحداث شرخ بين روسيا والولايات المتحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
17:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
موسكو توافق على طلب ترامب تعليق الضربات الروسية على كييف حتى الأول من فبراير و طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:03 GMT
14 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:23 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
12:30 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
13:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:33 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، بأن "أوروبا حاولت وما تزال زرع الشقاق بين روسيا والولايات المتحدة".
وقال لافروف لمقدم برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا 1"، بافل زاروبين: "من الصعب اتهامنا بأننا من زرع الشقاق. أوروبا حاولت وما تزال زرع الشقاق بين روسيا والولايات المتحدة، معتبرة أن سياسة الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب تميل، كما يعتقدون، لصالح روسيا على حساب مصالح أوروبا".
وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول، بأن التواصل الخاص بتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة أخذ طابعاً مستقراً منذ شباط/فبراير الماضي.
وقال لافروف لوكالة "ريا نوفوستي": "في الواقع، ومنذ المكالمة الهاتفية الأولى التي جرت في 12 شباط/فبراير – وشكلت أول اتصال بين الرئيسين منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض - اتفق خلالها الرئيسان، الروسي والأمريكي، على ضرورة التجاوز السريع لـ "الإرث المسموم" عن إدارة جو بايدن، بما يخدم غاية تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية. وقد بدأ هذا العمل على الفور، ومنذ ذلك الحين أصبحت الاتصالات مستقرة ".
وأكد الوزير على أن موسكو وواشنطن تتقاسمان الرأي بأهمية التنسيق المنتظم لمواقفهما بشأن القضايا الثنائية والدولية، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية.
