أعضاء الكونغرس الأمريكي يحذرون ترامب من انتهاء معاهدة "ستارت" مع روسيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، أردوغان يزور السعودية ومصر الشهر المقبل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أعضاء الكونغرس الأمريكي يحذرون ترامب من انتهاء معاهدة "ستارت" مع روسيا
معاهدة ستارت
تمديد العمل بمعاهدة "ستارت-3"
روسيا
سلاح روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
وقال السيناتور إدوارد ماركي، الذي قدم أيضًا مشروع قرار لإعادة الولايات المتحدة إلى السيطرة على الأسلحة، في بيان: "أدعو الرئيس ترامب للعمل مع روسيا على استبدال المعاهدة وإجراء مفاوضات مع الصين بشأن السيطرة على الأسلحة".وأضاف أن إدارة البيت الأبيض الحالية لديها فرصة تاريخية للشروع في مفاوضات رفيعة المستوى بشأن اتفاق جديد ومنع سباق نووي خطير ومكلف.وأشارت السيناتور الديمقراطية في لجنة العلاقات الدولية، جاني شاهين، إلى التحديات القادمة في مجال الأمن النووي العالمي: "تقترب هذه التحديات مع اقتراب انتهاء المعاهدة، التي تمثل آخر قيود قانونية على الأسلحة النووية الروسية. هناك قادة في كلا الحزبين يدركون جدية هذه اللحظة، ومن بينهم الرئيس ترامب، الذي له تاريخ طويل من القلق بشأن الحرب النووية".وحذرت شاهين من أن التخلي عن هذه الإجراءات الأخيرة دون خطة سيمنح موسكو وبكين ميزة استراتيجية، ويطلق سباقًا نوويًا جديدًا ويزيد خطر وقوع خطأ نووي مدمر.وانضم إلى موقف السيناتورات أعضاء مجلس النواب، حيث دعا النائب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس جيم ماكغفرن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، مؤكدًا على ضرورة قيادة الولايات المتحدة في نزع السلاح النووي:وأضاف: "كل دولار يُستثمر في الأسلحة النووية يقرب البشرية من حافة الهاوية ويعزز قوى الشر في العالم".يُذكر أن روسيا والولايات المتحدة وقعتا معاهدة "نيو ستارت" في عام 2010، التي نصت على ألا تتجاوز ترسانات كل دولة بحلول فبراير/شباط 2018، 700 صاروخ باليستي عابر للقارات نشط، بما في ذلك الصواريخ على الغواصات والقاذفات الثقيلة، و800 منصة إطلاق نشطة وغير نشطة، و1550 رأسًا نوويًا.وقد نفذت روسيا التزاماتها بالكامل، فيما أعلنت الولايات المتحدة تحقيق مستويات متفق عليها جزئيًا، لكنها وصلت إلى الأرقام المحددة جزئيًا من خلال استثناء أحادي غير قانوني لبعض الأسلحة المحتسبة.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 22 سبتمبر/أيلول 2025 استعداد روسيا للالتزام بالقيود المنصوص عليها في المعاهدة لمدة عام بعد 5 فبراير/شباط، مشددًا على أن هذه الخطوات ستثمر فقط عند وجود متبادلية من الولايات المتحدة.وأفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا في 22 يناير/كانون الثاني بأن موسكو لم تتلق بعد ردًا رسميًا من واشنطن عبر القنوات الثنائية على مبادرة الرئيس الروسي.
أعضاء الكونغرس الأمريكي يحذرون ترامب من انتهاء معاهدة "ستارت" مع روسيا

حذر أعضاء الكونغرس الأمريكي، السبت، الرئيس دونالد ترامب علنًا من المخاطر المرتبطة بانتهاء سريان المعاهدة الروسية-الأمريكية للأسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيو ستارت)، والتي تنتهي صلاحيتها في 5 فبراير/شباط.
وقال السيناتور إدوارد ماركي، الذي قدم أيضًا مشروع قرار لإعادة الولايات المتحدة إلى السيطرة على الأسلحة، في بيان: "أدعو الرئيس ترامب للعمل مع روسيا على استبدال المعاهدة وإجراء مفاوضات مع الصين بشأن السيطرة على الأسلحة".
وأضاف أن إدارة البيت الأبيض الحالية لديها فرصة تاريخية للشروع في مفاوضات رفيعة المستوى بشأن اتفاق جديد ومنع سباق نووي خطير ومكلف.
وأشارت السيناتور الديمقراطية في لجنة العلاقات الدولية، جاني شاهين، إلى التحديات القادمة في مجال الأمن النووي العالمي: "تقترب هذه التحديات مع اقتراب انتهاء المعاهدة، التي تمثل آخر قيود قانونية على الأسلحة النووية الروسية. هناك قادة في كلا الحزبين يدركون جدية هذه اللحظة، ومن بينهم الرئيس ترامب، الذي له تاريخ طويل من القلق بشأن الحرب النووية".
وحذرت شاهين من أن التخلي عن هذه الإجراءات الأخيرة دون خطة سيمنح موسكو وبكين ميزة استراتيجية، ويطلق سباقًا نوويًا جديدًا ويزيد خطر وقوع خطأ نووي مدمر.
وانضم إلى موقف السيناتورات أعضاء مجلس النواب، حيث دعا النائب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس جيم ماكغفرن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، مؤكدًا على ضرورة قيادة الولايات المتحدة في نزع السلاح النووي:
"العالم لا يزال يسير في الاتجاه الخاطئ في مسائل نزع السلاح النووي والسيطرة على الأسلحة. إذا أردنا تجنب الكارثة، يجب على الولايات المتحدة أن تتولى القيادة في تعزيز التجميد العالمي للتجارب النووية والإنتاج والنشر".
وأضاف: "كل دولار يُستثمر في الأسلحة النووية يقرب البشرية من حافة الهاوية ويعزز قوى الشر في العالم".
يُذكر أن روسيا والولايات المتحدة وقعتا معاهدة "نيو ستارت" في عام 2010، التي نصت على ألا تتجاوز ترسانات كل دولة بحلول فبراير/شباط 2018، 700 صاروخ باليستي عابر للقارات نشط، بما في ذلك الصواريخ على الغواصات والقاذفات الثقيلة، و800 منصة إطلاق نشطة وغير نشطة، و1550 رأسًا نوويًا.
وقد نفذت روسيا التزاماتها بالكامل، فيما أعلنت الولايات المتحدة تحقيق مستويات متفق عليها جزئيًا، لكنها وصلت إلى الأرقام المحددة جزئيًا من خلال استثناء أحادي غير قانوني لبعض الأسلحة المحتسبة.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 22 سبتمبر/أيلول 2025 استعداد روسيا للالتزام بالقيود المنصوص عليها في المعاهدة لمدة عام بعد 5 فبراير/شباط، مشددًا على أن هذه الخطوات ستثمر فقط عند وجود متبادلية من الولايات المتحدة.
وأفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا في 22 يناير/كانون الثاني بأن موسكو لم تتلق بعد ردًا رسميًا من واشنطن عبر القنوات الثنائية على مبادرة الرئيس الروسي.
