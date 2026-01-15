عربي
الكرملين: روسيا تنتظر رد واشنطن على مبادرة "نيو ستارت" التي اقترحها الرئيس بوتين
أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "روسيا تنتظر ردا من الولايات المتحدة على مبادرة "نيو ستارت" التي اقترحها الرئيس فلاديمير... 15.01.2026, سبوتنيك عربي
الكرملين: روسيا تنتظر رد واشنطن على مبادرة "نيو ستارت" التي اقترحها الرئيس بوتين

10:54 GMT 15.01.2026
أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "روسيا تنتظر ردا من الولايات المتحدة على مبادرة "نيو ستارت" التي اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين، وأنها لم تتلق ردا حتى الآن".
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع، ننتظر ردا على مبادرة بوتين، نعتبر هذه المسألة بالغة الأهمية، ونعتقد أنه (إذا تم الاتفاق)، على وثيقة واتفاقية أكثر ملاءمة للجميع فهذا سيكون ضروريا، لكن التوصل إلى مثل هذه الاتفاقية عملية معقدة للغاية وتستغرق وقتا طويلا".
ترامب يعرب عن ثقته برغبة بوتين في تسوية الأزمة الأوكرانية
9 يناير, 06:12 GMT
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، أن الرفض الكامل لمعاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية سيؤثر سلبا على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال بوتين: "أود أن أبدأ اليوم بقضية أخرى ذات أهمية حاسمة لحماية مصالحنا الوطنية وسيادة روسيا والأمن الدولي بشكل عام، دون أي مبالغة، وأنا أشير إلى الحالة في مجال الاستقرار الاستراتيجي".

وأضاف: "تنتهي معاهدة "ستارت"، في 5 فبراير/شباط 2026، ما يعني الاختفاء الوشيك للاتفاق الدولي الأخير بشأن القيود المباشرة على قدرات الصواريخ النووية، إن الرفض الكامل لإرث هذا الاتفاق، سيكون من وجهات نظر عديدة، خطوة خاطئة وقصيرة النظر، والتي في رأينا، ستؤثر سلبا على تحقيق أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
وتابع: "بعد 5 فبراير 2026، روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود المركزية بموجب معاهدة "نيو ستارت" لمدة عام واحد. في المستقبل، بناء على تحليل الموقف، سنتخذ قرارا محددا بشأن الصيانة اللاحقة لهذه القيود الذاتية الطوعية".
موسكو: الحوار مع واشنطن حول "نيو ستارت" ممكن بعد إزالة كافة "مصادر التوتر"
