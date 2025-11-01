https://sarabic.ae/20251101/موسكو-الحوار-مع-واشنطن-حول-نيو-ستارت-ممكن-بعد-إزالة-كافة-مصادر-التوتر-في-العلاقات-1106616304.html

موسكو: الحوار مع واشنطن حول "نيو ستارت" ممكن بعد إزالة كافة "مصادر التوتر"

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، اليوم السبت، أن الحوار الموضوعي مع الولايات المتحدة حول معاهدة "نيو ستارت" والرقابة على... 01.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-01T00:57+0000

2025-11-01T00:57+0000

2025-11-01T01:58+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg

وقال غاتيلوف لوكالة "سبوتنيك": "لقد أكدنا مرارا وتكرارا أن الحوار الموضوعي مع واشنطن حول هذا الموضوع، وكذلك حول مجموعة واسعة من القضايا في مجال ضبط الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار، لا يمكن أن يكون ممكنا إلا بعد إزالة كافة "مصادر التوتر" القائمة".كما أكد غاتيلوف أن موسكو تأمل أن تبتعد الإدارة الأمريكية الجديدة عن السياسة العدائية تجاه روسيا، كما أن مستقبل معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيو ستارت) يعتمد على ذلك أيضا.وقال غاتيلوف: "نأمل أن تبتعد الإدارة الأمريكية الحالية عن السياسة العدائية الواضحة تجاه روسيا، وأن تسعى جاهدة لإيجاد مخرج من المأزق الحالي في العلاقات الثنائية".وأضاف غاتيلوف أن "مصير معاهدة (نيو ستارت)، التي تنتهي في 5 فبراير 2026، يعتمد أيضا على النجاح في هذا المجال".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن الرفض الكامل لمعاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة ستارت) سيؤثر سلبا على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.وقال بوتين: "أود أن أبدأ اليوم بقضية أخرى ذات أهمية حاسمة لحماية مصالحنا الوطنية وسيادة روسيا والأمن الدولي بشكل عام، دون أي مبالغة. وأنا أشير إلى الحالة في مجال الاستقرار الاستراتيجي".وأضاف:وتابع: "بعد 5 فبراير 2026، روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود المركزية بموجب معاهدة "نيو ستارت" لمدة عام واحد. في المستقبل، بناء على تحليل الموقف، سنتخذ قرارا محددا بشأن الصيانة اللاحقة لهذه القيود الذاتية الطوعية".يشار إلى أنه تم توقيع معاهدة "نيو ستارت" في عام 2010، وتم تمديدها حتى 5 فبراير/ شباط 2026، وهي تعد حجر الأساس للاستقرار الاستراتيجي بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تركز بشكل أساسي على الحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية المنشورة وأنظمة إيصالها.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في فبراير 2023، تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة، مؤكدًا أن روسيا الاتحادية لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية، وحلف الناتو بتفتيش منشآتها النووية، متهمًا واشنطن بعدم الالتزام ببنود المعاهدة والسعي لتقويض الأمن القومي الروسي.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، لم يستبعد قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الجنرال سيرغي كاراكاييف، إمكانية زيادة روسيا لعدد الرؤوس النووية على منصاتها المنشورة، ردًا على إجراءات مماثلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن موسكو تعتزم الحفاظ على عدد رؤوسها النووية ضمن حدود معاهدة "نيو ستارت".

