https://sarabic.ae/20250925/الكرملين-العالم-دون-معاهدة-نيو-ستارت-سيكون-أكثر-خطرا-والاستقرار-الاستراتيجي-سيتعرض-لتهديدات-أكبر-1105259684.html
الكرملين: العالم دون معاهدة "نيو ستارت" سيكون أكثر خطرا والاستقرار الاستراتيجي سيتعرض لتهديدات أكبر
الكرملين: العالم دون معاهدة "نيو ستارت" سيكون أكثر خطرا والاستقرار الاستراتيجي سيتعرض لتهديدات أكبر
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن العالم من دون معاهدة "ستارت"، سيكون أكثر خطورة. 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T16:18+0000
2025-09-25T16:18+0000
2025-09-25T16:18+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما سيحدث للعالم من دون معاهدة "ستارت": "عالم أكثر خطورة. عالم محفوف بتهديدات جسيمة للاستقرار الاستراتيجي".وأشار دميتري بيسكوف، إلى أن موسكو تنتظر رد الولايات المتحدة على مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن معاهدة "نيو ستارت".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، استعداد روسيا للالتزام بالقيود، التي تنص عليها معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت) لمدة عام، شريطة اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية، موقفًا مماثلا.وقال بيسكوف للصحفيين، يوم الثلاثاء: "نحن مستعدون لمواصلة الالتزام بالقيود لمدة عام. هذا ما سنفعله، لكن هذا، بالطبع، يتطلب موقفًا مماثلاً من الولايات المتحدة".وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "سمعنا أمس تصريحًا من زميلي في البيت الأبيض، يفيد بأن الرئيس ترامب سيُعلق شخصيًا على هذه المسألة".
https://sarabic.ae/20250925/غروسي-يدعو-روسيا-لحضور-أول-مؤتمر-حول-الطاقة-النووية-في-فيينا--1105256730.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
الكرملين: العالم دون معاهدة "نيو ستارت" سيكون أكثر خطرا والاستقرار الاستراتيجي سيتعرض لتهديدات أكبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن العالم من دون معاهدة "ستارت"، سيكون أكثر خطورة.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما سيحدث للعالم من دون معاهدة "ستارت": "عالم أكثر خطورة. عالم محفوف بتهديدات جسيمة للاستقرار الاستراتيجي".
وأشار دميتري بيسكوف، إلى أن موسكو تنتظر رد الولايات المتحدة على مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن معاهدة "نيو ستارت".
وأضاف بيسكوف للصحفيين: "بشكل عام، يرحب الجميع بمقترحات روسيا ومبادرة بوتين، لذا ننتظر رد فعل الطرف الآخر في هذه العملية".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، استعداد روسيا للالتزام بالقيود، التي تنص عليها معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت) لمدة عام، شريطة اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية، موقفًا مماثلا.
وقال بيسكوف للصحفيين، يوم الثلاثاء: "نحن مستعدون لمواصلة الالتزام بالقيود لمدة عام. هذا ما سنفعله، لكن هذا، بالطبع، يتطلب موقفًا مماثلاً من الولايات المتحدة".
وكشف بيسكوف أن "الكرملين اطلع على تقارير تفيد بأن ترامب شخصيا سيتحدث عن مبادرة روسيا بشأن معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت".
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "سمعنا أمس تصريحًا من زميلي في البيت الأبيض، يفيد بأن الرئيس ترامب سيُعلق شخصيًا على هذه المسألة".