https://sarabic.ae/20250925/الكرملين-العالم-دون-معاهدة-نيو-ستارت-سيكون-أكثر-خطرا-والاستقرار-الاستراتيجي-سيتعرض-لتهديدات-أكبر-1105259684.html

الكرملين: العالم دون معاهدة "نيو ستارت" سيكون أكثر خطرا والاستقرار الاستراتيجي سيتعرض لتهديدات أكبر

الكرملين: العالم دون معاهدة "نيو ستارت" سيكون أكثر خطرا والاستقرار الاستراتيجي سيتعرض لتهديدات أكبر

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن العالم من دون معاهدة "ستارت"، سيكون أكثر خطورة. 25.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-25T16:18+0000

2025-09-25T16:18+0000

2025-09-25T16:18+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما سيحدث للعالم من دون معاهدة "ستارت": "عالم أكثر خطورة. عالم محفوف بتهديدات جسيمة للاستقرار الاستراتيجي".وأشار دميتري بيسكوف، إلى أن موسكو تنتظر رد الولايات المتحدة على مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن معاهدة "نيو ستارت".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، استعداد روسيا للالتزام بالقيود، التي تنص عليها معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت) لمدة عام، شريطة اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية، موقفًا مماثلا.وقال بيسكوف للصحفيين، يوم الثلاثاء: "نحن مستعدون لمواصلة الالتزام بالقيود لمدة عام. هذا ما سنفعله، لكن هذا، بالطبع، يتطلب موقفًا مماثلاً من الولايات المتحدة".وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "سمعنا أمس تصريحًا من زميلي في البيت الأبيض، يفيد بأن الرئيس ترامب سيُعلق شخصيًا على هذه المسألة".

https://sarabic.ae/20250925/غروسي-يدعو-روسيا-لحضور-أول-مؤتمر-حول-الطاقة-النووية-في-فيينا--1105256730.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم