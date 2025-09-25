https://sarabic.ae/20250925/غروسي-يدعو-روسيا-لحضور-أول-مؤتمر-حول-الطاقة-النووية-في-فيينا--1105256730.html
غروسي يدعو روسيا لحضور أول مؤتمر حول الطاقة النووية في فيينا
دعا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، روسيا لحضور أول مؤتمر حول الطاقة النووية في فيينا، والذي سينعقد في كانون الأول/ديسمبر المقبل. 25.09.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
العالم
وقال غروسي خلال جلسة المنتدى العالمي للطاقة الذرية: "أدعوكم في ديسمبر إلى فيينا. سنعقد مؤتمرًا دوليًا حول الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي. جميع الشركات من روسيا، ومن الدول الغربية، ومن الدول الآسيوية.. جميعها ستكون ممثلة هناك".وقال على هامش افتتاح منتدى "الأسبوع الذري العالمي": "لا يزال الوضع مثيرا للقلق، ونراقبه يوما بعد يوم. أبلغت الوكالة عن حوادث جديدة، بما في ذلك الانقطاع العاشر لإمدادات الطاقة الخارجية. نعتقد أن هذا يُعرّض سلامة المنشأة للخطر... سنناقش هذا الأمر هنا في موسكو، وسأناقشه أيضًا مع الجانب الأوكراني".وقال ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك: "سنناقش كل شيء. أعتقد أن دور روسيا في مجال الطاقة النووية بالغ الأهمية. وبالطبع، هذه فرصة أيضا لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، وكذلك في أوكرانيا، لمواصلة البحث عن سبل لتجنب وقوع حادث نووي وتجنب هذه المشكلة الخطيرة".وقال غروسي، على هامش افتتاح منتدى "الأسبوع الذري العالمي"معلقًا على أهمية التعاون مع روسيا: "روسيا رائدة في الصناعة النووية. هذه ليست مسألة اعتبارات سياسية، إنها حقيقة واقعة".
