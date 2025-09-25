https://sarabic.ae/20250925/غروسي-روسيا-دولة-رائدة-في-مجال-الصناعة-النووية-والتواصل-معها-مهم-1105241534.html
غروسي: روسيا دولة رائدة في مجال الصناعة النووية والتواصل معها مهم
صرّح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن الوضع في محطة زابوروجيه لا يزال مثيرا للقلق، والوكالة تراقب الوضع يوميًا وستناقشه مع الجانبين... 25.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال على هامش افتتاح منتدى "الأسبوع الذري العالمي": "لا يزال الوضع مثيرا للقلق، ونراقبه يوما بعد يوم. أبلغت الوكالة عن حوادث جديدة، بما في ذلك الانقطاع العاشر لإمدادات الطاقة الخارجية. نعتقد أن هذا يُعرّض سلامة المنشأة للخطر... سنناقش هذا الأمر هنا في موسكو، وسأناقشه أيضًا مع الجانب الأوكراني".وأكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، على أهمية التعاون مع روسيا، الرائدة في الصناعة النووية.وقال غروسي، على هامش افتتاح منتدى "الأسبوع الذري العالمي"معلقًا على أهمية التعاون مع روسيا: "روسيا رائدة في الصناعة النووية. هذه ليست مسألة اعتبارات سياسية، إنها حقيقة واقعة".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم 19 سبتمبر/ أيلول، أن روسيا تضمن أمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية وفقًا لالتزاماتها الدولية والتشريعات الوطنية، على الرغم من الهجمات المستمرة التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية.وجاء في بيان الوزارة: "على الرغم من الهجمات المستمرة التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية، روسيا تضمن من محطة زابوروجيه للطاقة النووية وفقًا لتشريعاتها الوطنية، وكذلك الالتزامات الدولية التي تعهدت بها بلادنا".وقالت الخارجية في بيان على موقعها الرسمي: "أما بالنسبة لتطبيق الضمانات في محطة زابوروجيه النووية، لن يكون ذلك ممكنا إلا إذا أدرجت روسيا هذه المحطة ضمن قائمة المنشآت النووية السلمية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم تتخذ بلادنا مثل هذا القرار حتى الآن".
وقال على هامش افتتاح منتدى "الأسبوع الذري العالمي": "لا يزال الوضع مثيرا للقلق، ونراقبه يوما بعد يوم. أبلغت الوكالة عن حوادث جديدة، بما في ذلك الانقطاع العاشر لإمدادات الطاقة الخارجية. نعتقد أن هذا يُعرّض سلامة المنشأة للخطر... سنناقش هذا الأمر هنا في موسكو، وسأناقشه أيضًا مع الجانب الأوكراني".
وقال ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك: "سنناقش كل شيء. أعتقد أن دور روسيا في مجال الطاقة النووية بالغ الأهمية. وبالطبع، هذه فرصة أيضا لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، وكذلك في أوكرانيا، لمواصلة البحث عن سبل لتجنب وقوع حادث نووي وتجنب هذه المشكلة الخطيرة".
وأكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، على أهمية التعاون مع روسيا، الرائدة في الصناعة النووية.
وقال غروسي، على هامش افتتاح منتدى "الأسبوع الذري العالمي"معلقًا على أهمية التعاون مع روسيا: "روسيا رائدة في الصناعة النووية. هذه ليست مسألة اعتبارات سياسية، إنها حقيقة واقعة".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم 19 سبتمبر/ أيلول، أن روسيا تضمن أمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية وفقًا لالتزاماتها الدولية والتشريعات الوطنية، على الرغم من الهجمات المستمرة التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان الوزارة: "على الرغم من الهجمات المستمرة التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية، روسيا تضمن من محطة زابوروجيه للطاقة النووية وفقًا لتشريعاتها الوطنية، وكذلك الالتزامات الدولية التي تعهدت بها بلادنا".
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه النووية لن تطبق إلا إذا أدرجتها روسيا ضمن قائمة المنشآت النووية السلمية، مشيرة إلى أن مثل هذا القرار لم يتخذ بعد.
وقالت الخارجية في بيان على موقعها الرسمي: "أما بالنسبة لتطبيق الضمانات في محطة زابوروجيه النووية، لن يكون ذلك ممكنا إلا إذا أدرجت روسيا هذه المحطة ضمن قائمة المنشآت النووية السلمية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم تتخذ بلادنا مثل هذا القرار حتى الآن".