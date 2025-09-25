https://sarabic.ae/20250925/غروسي-روسيا-دولة-رائدة-في-مجال-الصناعة-النووية-والتواصل-معها-مهم-1105241534.html

غروسي: روسيا دولة رائدة في مجال الصناعة النووية والتواصل معها مهم

غروسي: روسيا دولة رائدة في مجال الصناعة النووية والتواصل معها مهم

سبوتنيك عربي

صرّح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن الوضع في محطة زابوروجيه لا يزال مثيرا للقلق، والوكالة تراقب الوضع يوميًا وستناقشه مع الجانبين... 25.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-25T11:19+0000

2025-09-25T11:19+0000

2025-09-25T11:19+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101217939_0:17:1014:587_1920x0_80_0_0_81f6eca07aee539f39c3cb8fcddf3eae.jpg

وقال على هامش افتتاح منتدى "الأسبوع الذري العالمي": "لا يزال الوضع مثيرا للقلق، ونراقبه يوما بعد يوم. أبلغت الوكالة عن حوادث جديدة، بما في ذلك الانقطاع العاشر لإمدادات الطاقة الخارجية. نعتقد أن هذا يُعرّض سلامة المنشأة للخطر... سنناقش هذا الأمر هنا في موسكو، وسأناقشه أيضًا مع الجانب الأوكراني".وأكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، على أهمية التعاون مع روسيا، الرائدة في الصناعة النووية.وقال غروسي، على هامش افتتاح منتدى "الأسبوع الذري العالمي"معلقًا على أهمية التعاون مع روسيا: "روسيا رائدة في الصناعة النووية. هذه ليست مسألة اعتبارات سياسية، إنها حقيقة واقعة".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم 19 سبتمبر/ أيلول، أن روسيا تضمن أمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية وفقًا لالتزاماتها الدولية والتشريعات الوطنية، على الرغم من الهجمات المستمرة التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية.وجاء في بيان الوزارة: "على الرغم من الهجمات المستمرة التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية، روسيا تضمن من محطة زابوروجيه للطاقة النووية وفقًا لتشريعاتها الوطنية، وكذلك الالتزامات الدولية التي تعهدت بها بلادنا".وقالت الخارجية في بيان على موقعها الرسمي: "أما بالنسبة لتطبيق الضمانات في محطة زابوروجيه النووية، لن يكون ذلك ممكنا إلا إذا أدرجت روسيا هذه المحطة ضمن قائمة المنشآت النووية السلمية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم تتخذ بلادنا مثل هذا القرار حتى الآن".

https://sarabic.ae/20250919/الخارجية-الروسية-موسكو-تضمن-أمن-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-وفقا-لالتزاماتها-الدولية-1105045436.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم