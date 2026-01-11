عربي
موسكو: منفذو الهجوم الأوكراني على فورونيج ومناطق أخرى من روسيا يواجهون عقابا لا مفر منه
موسكو: منفذو الهجوم الأوكراني على فورونيج ومناطق أخرى من روسيا يواجهون عقابا لا مفر منه
موسكو: منفذو الهجوم الأوكراني على فورونيج ومناطق أخرى من روسيا يواجهون عقابا لا مفر منه
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن كييف أثبتت مجددا طبيعتها النازية اللاإنسانية بشنها هجمات إرهابية على منطقة فورونيج ومناطق أخرى في... 11.01.2026, سبوتنيك عربي
وأضافت الوزارة في بيان لها بشأن هجمات كييف: "أثبت نظام كييف مجددا طبيعته النازية اللاإنسانية بارتكابه جريمة دموية أخرى... وتدين وزارة الخارجية الروسية بشدة هذه الأعمال الإرهابية. وقد تميزت هذه الأعمال باستهدافها المتعمد لأكبر عدد ممكن من الأهداف المدنية".أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أمل روسيا في أن تُجري المنظمات الدولية المعنية تقييمًا محايدًا للهجوم الأوكراني على منطقة فورونيج ومناطق أخرى في روسيا، مؤكدةً أن صمتها إزاء هذا الهجوم يُعد تواطؤًا مع أعمال كييف.وأعلن محافظ منطقة فورونيج، ألكسندر غوسيف، ارتفاع عدد المصابين في الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة على مدينة فورونيج الروسية إلى أربعة، ونُقل المصابون إلى المستشفى.وقال غوسيف عبر تطبيق تلغرام: "بحسب المعلومات المُحدّثة، أُصيب أربعة أشخاص. امرأة بإصابة دماغية رضية، وأخرى بجرح نافذ في البطن، وثالث ورجل بجروح طفيفة. وقد نُقل جميع المصابين إلى المستشفى".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
موسكو: منفذو الهجوم الأوكراني على فورونيج ومناطق أخرى من روسيا يواجهون عقابا لا مفر منه

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن كييف أثبتت مجددا طبيعتها النازية اللاإنسانية بشنها هجمات إرهابية على منطقة فورونيج ومناطق أخرى في روسيا.
وأضافت الوزارة في بيان لها بشأن هجمات كييف: "أثبت نظام كييف مجددا طبيعته النازية اللاإنسانية بارتكابه جريمة دموية أخرى... وتدين وزارة الخارجية الروسية بشدة هذه الأعمال الإرهابية. وقد تميزت هذه الأعمال باستهدافها المتعمد لأكبر عدد ممكن من الأهداف المدنية".
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن منظمي ومنفذي الهجوم الأوكراني على منطقة فورونيج ومناطق أخرى في روسيا سيواجهون عقابًا لا مفر منه.
أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أمل روسيا في أن تُجري المنظمات الدولية المعنية تقييمًا محايدًا للهجوم الأوكراني على منطقة فورونيج ومناطق أخرى في روسيا، مؤكدةً أن صمتها إزاء هذا الهجوم يُعد تواطؤًا مع أعمال كييف.
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محافظ: ارتفاع عدد المصابين في هجوم بطائرة مسيرة على فورونيج إلى 4 أشخاص
أمس, 23:23 GMT
وأعلن محافظ منطقة فورونيج، ألكسندر غوسيف، ارتفاع عدد المصابين في الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة على مدينة فورونيج الروسية إلى أربعة، ونُقل المصابون إلى المستشفى.
وقال غوسيف عبر تطبيق تلغرام: "بحسب المعلومات المُحدّثة، أُصيب أربعة أشخاص. امرأة بإصابة دماغية رضية، وأخرى بجرح نافذ في البطن، وثالث ورجل بجروح طفيفة. وقد نُقل جميع المصابين إلى المستشفى".
وأعلن المحافظ أن سبعة مبانٍ سكنية، من بينها مبنى قيد الإنشاء، تضررت جراء سقوط حطام الطائرة المسيرة على فورونيج.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
