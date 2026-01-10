عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
محافظ: ارتفاع عدد المصابين في هجوم بطائرة مسيرة على فورونيج إلى 4 أشخاص

23:23 GMT 10.01.2026
© Photo / Unsplash/ João Rochaطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
© Photo / Unsplash/ João Rocha
أعلن محافظ منطقة فورونيج، ألكسندر غوسيف، ارتفاع عدد المصابين في الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة على مدينة فورونيج الروسية إلى أربعة، ونُقل المصابون إلى المستشفى.
وقال غوسيف عبر تطبيق تلغرام: "بحسب المعلومات المُحدّثة، أُصيب أربعة أشخاص. امرأة بإصابة دماغية رضية، وأخرى بجرح نافذ في البطن، وثالث ورجل بجروح طفيفة. وقد نُقل جميع المصابين إلى المستشفى".
وأعلن المحافظ أن سبعة مبانٍ سكنية، من بينها مبنى قيد الإنشاء، تضررت جراء سقوط حطام الطائرة المسيرة على فورونيج.
أنظمة الدفاع الجوي الروسي - نظام بانتسير-إس1 الصاروخي والمدفعي المضاد للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 59 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
04:46 GMT
وأضاف أن الهجوم ألحق أضرارًا بستة منازل خاصة، ومنشأة إنقاذ، ومركبتين، وجهاز متخصص.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
