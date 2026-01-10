https://sarabic.ae/20260110/محافظ-ارتفاع-عدد-المصابين-في-هجوم-بطائرة-مسيرة-على-فورونيج-إلى-4-أشخاص-1109110774.html

محافظ: ارتفاع عدد المصابين في هجوم بطائرة مسيرة على فورونيج إلى 4 أشخاص

محافظ: ارتفاع عدد المصابين في هجوم بطائرة مسيرة على فورونيج إلى 4 أشخاص

أعلن محافظ منطقة فورونيج، ألكسندر غوسيف، ارتفاع عدد المصابين في الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة على مدينة فورونيج الروسية إلى أربعة، ونُقل المصابون إلى المستشفى. 10.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال غوسيف عبر تطبيق تلغرام: "بحسب المعلومات المُحدّثة، أُصيب أربعة أشخاص. امرأة بإصابة دماغية رضية، وأخرى بجرح نافذ في البطن، وثالث ورجل بجروح طفيفة. وقد نُقل جميع المصابين إلى المستشفى".وأعلن المحافظ أن سبعة مبانٍ سكنية، من بينها مبنى قيد الإنشاء، تضررت جراء سقوط حطام الطائرة المسيرة على فورونيج.وأضاف أن الهجوم ألحق أضرارًا بستة منازل خاصة، ومنشأة إنقاذ، ومركبتين، وجهاز متخصص.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

