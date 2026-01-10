https://sarabic.ae/20260110/القوات-الروسية-تدمر-59-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1109079791.html
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية المناوبة دمرت خلال الليلة الماضية 59 مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد. 10.01.2026, سبوتنيك عربي
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 59 طائرة مسيرة أوكرانية، 11 طائرة مسيرة منها فوق البحر الأسود، و10 طائرات مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و6 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، و4 طائرات مسيرة فوق بحر آزوف، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية أديغيا، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم".وأضافت الوزارة في بيانها: "إضافة إلى 3 طائرات مسيرة فوق منطقة موسكو، بما في ذلك واحدة كانت متجهة نحو موسكو (العاصمة)، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وطائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة تولا".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.عناصر من لواءين أوكرانيين يرفضون علنا تنفيذ أوامر القيادة – الأمن الروسي
