https://sarabic.ae/20250919/الخارجية-الروسية-موسكو-تضمن-أمن-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-وفقا-لالتزاماتها-الدولية-1105045436.html
الخارجية الروسية: موسكو تضمن أمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية وفقا لالتزاماتها الدولية
الخارجية الروسية: موسكو تضمن أمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية وفقا لالتزاماتها الدولية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا تضمن أمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية وفقًا لالتزاماتها الدولية والتشريعات الوطنية، على الرغم من الهجمات... 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T17:44+0000
2025-09-19T17:44+0000
2025-09-19T17:44+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075290542_0:60:2908:1696_1920x0_80_0_0_bab1870f61fd1f284f43d5d12dc61c48.jpg
وجاء في بيان الوزارة: " على الرغم من الهجمات المستمرة التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية، روسيا تضمن من محطة زابوروجيه للطاقة النووية وفقًا لتشريعاتها الوطنية، وكذلك الالتزامات الدولية التي تعهدت بها بلادنا".وقالت الخارجية في بيان على موقعها الرسمي: "أما بالنسبة لتطبيق الضمانات في محطة زابوروجيه النووية ، لن يكون ذلك ممكنا إلا إذا أدرجت روسيا هذه المحطة ضمن قائمة المنشآت النووية السلمية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم تتخذ بلادنا مثل هذا القرار حتى الآن".وكتب غروسي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "التقيت بأليكسي ليخاتشيوف، على هامش المؤتمر العام للوكالة، لمناقشة التطورات المهمة في مجال الطاقة النووية، بالإضافة إلى مسائل السلامة النووية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، التي تحتفظ الوكالة بحضور دائم فيها، منذ أيلول/سبتمبر 2022".
https://sarabic.ae/20250919/الكرملين-بوتين-مستعدا-لتسوية-الوضع-في-أوكرانيا-ويبذل-الكثير-لتحقيق-ذلك-1105044528.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075290542_555:0:2816:1696_1920x0_80_0_0_7eb93838423a6ff9a5be739013f6c679.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
الخارجية الروسية: موسكو تضمن أمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية وفقا لالتزاماتها الدولية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا تضمن أمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية وفقًا لالتزاماتها الدولية والتشريعات الوطنية، على الرغم من الهجمات المستمرة التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان الوزارة: " على الرغم من الهجمات المستمرة التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية، روسيا تضمن من محطة زابوروجيه للطاقة النووية وفقًا لتشريعاتها الوطنية، وكذلك الالتزامات الدولية التي تعهدت بها بلادنا".
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه النووية لن تطبق إلا إذا أدرجتها روسيا ضمن قائمة المنشآت النووية السلمية، مشيرة الى ان مثل هذا القرار لم يتخذ بعد.
وقالت الخارجية في بيان على موقعها الرسمي: "أما بالنسبة لتطبيق الضمانات في محطة زابوروجيه النووية ، لن يكون ذلك ممكنا إلا إذا أدرجت روسيا هذه المحطة ضمن قائمة المنشآت النووية السلمية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم تتخذ بلادنا مثل هذا القرار حتى الآن".
وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، يوم 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، أنه بحث مع مدير مؤسسة "روساتوم" الروسية أليكسي ليخاتشيوف، التطورات المهمة في الطاقة النووية، إضافة إلى مسائل السلامة النووية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وكتب غروسي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "التقيت بأليكسي ليخاتشيوف، على هامش المؤتمر العام للوكالة، لمناقشة التطورات المهمة في مجال الطاقة النووية، بالإضافة إلى مسائل السلامة النووية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، التي تحتفظ الوكالة بحضور دائم فيها، منذ أيلول/سبتمبر 2022".