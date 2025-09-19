الخارجية الروسية: موسكو تضمن أمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية وفقا لالتزاماتها الدولية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الروسية: موسكو تضمن أمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية وفقا لالتزاماتها الدولية
الخارجية الروسية: موسكو تضمن أمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية وفقا لالتزاماتها الدولية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا تضمن أمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية وفقًا لالتزاماتها الدولية والتشريعات الوطنية، على الرغم من الهجمات... 19.09.2025, سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا تضمن أمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية وفقًا لالتزاماتها الدولية والتشريعات الوطنية، على الرغم من الهجمات المستمرة التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان الوزارة: " على الرغم من الهجمات المستمرة التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية، روسيا تضمن من محطة زابوروجيه للطاقة النووية وفقًا لتشريعاتها الوطنية، وكذلك الالتزامات الدولية التي تعهدت بها بلادنا".
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه النووية لن تطبق إلا إذا أدرجتها روسيا ضمن قائمة المنشآت النووية السلمية، مشيرة الى ان مثل هذا القرار لم يتخذ بعد.
وقالت الخارجية في بيان على موقعها الرسمي: "أما بالنسبة لتطبيق الضمانات في محطة زابوروجيه النووية ، لن يكون ذلك ممكنا إلا إذا أدرجت روسيا هذه المحطة ضمن قائمة المنشآت النووية السلمية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم تتخذ بلادنا مثل هذا القرار حتى الآن".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا ويبذل الكثير لتحقيق ذلك
16:59 GMT
وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، يوم 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، أنه بحث مع مدير مؤسسة "روساتوم" الروسية أليكسي ليخاتشيوف، التطورات المهمة في الطاقة النووية، إضافة إلى مسائل السلامة النووية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وكتب غروسي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "التقيت بأليكسي ليخاتشيوف، على هامش المؤتمر العام للوكالة، لمناقشة التطورات المهمة في مجال الطاقة النووية، بالإضافة إلى مسائل السلامة النووية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، التي تحتفظ الوكالة بحضور دائم فيها، منذ أيلول/سبتمبر 2022".
