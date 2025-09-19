عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الكرملين: بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا ويبذل الكثير لتحقيق ذلك
الكرملين: بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا ويبذل الكثير لتحقيق ذلك
الكرملين: بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا ويبذل الكثير لتحقيق ذلك

16:59 GMT 19.09.2025 (تم التحديث: 17:30 GMT 19.09.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
ذكر المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يظل مستعدا ومتطلعا لتسوية الوضع في أوكرانيا بالوسائل الدبلوماسية ويبذل الكثير لتحقيق ذلك.
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول رد فعل بوتين على أقوال ترامب بأن الرئيس الروسي خيب ظنه فيما يتعلق بموضوع التسوية الأوكرانية، قائلاً: "ننطلق من افتراض أن الولايات المتحدة والرئيس ترامب شخصيًا يحافظان على إرادتهما السياسية وعزمهما على مواصلة جهودهما لإنجاح التسوية الأوكرانية. لذلك، بالطبع، الرئيس ترامب يتصرف بانفعال، إن جاز التعبير، تجاه هذا الموضوع، وهذا مفهوم تماما".

وأكد بيسكوف على أن"الرئيس بوتين يحافظ أيضا على استعداده ورغبته في حل (الوضع) بالوسائل السياسية والدبلوماسية، وهو يبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، أن الصراع في أوكرانيا لم يعد ينذر بالتصعيد إلى حرب عالمية، مشيرا إلى أن إنهاء الحروب مهمة صعبة، ومضيفا أنه يبذل جهودا كبيرة لحل النزاع في أوكرانيا.
زيارة عمل للرئيس فلاديمير بوتن إلى مدينة بيرم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
بوتين: روسيا تواصل تطوير قواتها المسلحة وجعلها حديثة ... فيديو
15:11 GMT
وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في المملكة المتحدة، وبثه البيت الأبيض مباشرة، إنه كان يأمل في حل سريع للوضع في أوكرانيا بفضل علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف: "لقد حسمنا سبع حروب كانت مستعصية. ظننت أن هذه ستكون الأسهل بفضل علاقتي بالرئيس بوتين". وأكد ترامب أنه لا يزال يؤمن بإمكانية تحقيق تسوية في أوكرانيا.
وتابع ترامب: "نعمل بنشاط كبير على قضية إسرائيل وغزة. ما يحدث هناك معقد، لكنه سيحل، وستسوى كل الأمور. كما سيتم حل الوضع مع روسيا وأوكرانيا".
