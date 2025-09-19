https://sarabic.ae/20250919/بوتين-روسيا-ستواصل-تطوير-قواتها-المسلحة-وجعلها-حديثة-1105040969.html
بوتين: روسيا ستواصل تطوير قواتها المسلحة وجعلها حديثة
بوتين: روسيا ستواصل تطوير قواتها المسلحة وجعلها حديثة
أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا ستواصل تطوير قواتها المسلحة وجعلها حديثة. 19.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال بوتين خلال اجتماع مع موظفي مصانع موتوفيليخا أثناء زيارته إلى مدينة بيرم الروسية: "سنواصل تطوير قواتنا المسلحة وتحديثها".وأكد الرئيس الروسي على أن "الحاجة إلى قوات مسلحة روسية حديثة لن تنتهي حتى مع انتهاء العملية العسكرية الخاصة".وقال بوتين خلال اجتماع مع عمال مصانع موتوفيليخا في بيرم: "آمل أن نعزز معا القوات المسلحة الروسية للمستقبل. سنعمل على استقلال البلاد وسيادتها، وبدون مساعدتكم وعملكم، هذا مستحيل".وأضاف بوتين خلال الاجتماع، أنه "أود أن أشكركم على عملكم... عندما تأتي الأوقات الصعبة، يتذكر الناس فورًا: أين صناعتنا الدفاعية؟ - تلك التي لطالما افتخرنا بها. وهذا حق لنا".
