https://sarabic.ae/20260109/ترامب-يعرب-عن-ثقته-برغبة-بوتين-في-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-1109047167.html

ترامب يعرب عن ثقته برغبة بوتين في تسوية الأزمة الأوكرانية

ترامب يعرب عن ثقته برغبة بوتين في تسوية الأزمة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه مقتنع برغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في التوصل إلى اتفاق لحل النزاع الأوكراني. 09.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-09T06:12+0000

2026-01-09T06:12+0000

2026-01-09T06:12+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

دونالد ترامب

فلاديمير بوتين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108627959_0:0:2665:1499_1920x0_80_0_0_5d774a2ed2ea4ff4ec6dc7364cb82e7b.jpg

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة أمريكية: "أعتقد أنه (بوتين) يرغب في إبرام صفقة".وذكر ترامب أنه خلال عملية التفاوض، كانت هناك حالات وافق فيها الزعيم الروسي على شروط التسوية المقترحة، بينما عارضها فلاديمير زيلينسكي. وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت سابقًا عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، وأكد الكرملين أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريج.وأجرى الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف، محادثات في ميامي يومي 20 و21 ديسمبر/كانون الأول مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.ووصف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، محادثات الكرملين بأنها جوهرية للغاية، مضيفًا أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر.وأشار أوشاكوف إلى أن نجاحات الجيش الروسي في ساحة المعركة كان لها أثر إيجابي على مسار المحادثات وطبيعتها.صواريخ "أوريشنيك" تشارك في ضربة واسعة النطاق ضد أهداف استراتيجية أوكرانية- الدفاع الروسية

https://sarabic.ae/20260107/البيت-الأبيض-ترامب-لديه-علاقات-صادقة-مع-بوتين-وشي-جين-بينغ-1109002241.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين