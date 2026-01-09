عربي
ترامب يعرب عن ثقته برغبة بوتين في تسوية الأزمة الأوكرانية
ترامب يعرب عن ثقته برغبة بوتين في تسوية الأزمة الأوكرانية
ترامب يعرب عن ثقته برغبة بوتين في تسوية الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه مقتنع برغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في التوصل إلى اتفاق لحل النزاع الأوكراني. 09.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-09T06:12+0000
2026-01-09T06:12+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
دونالد ترامب
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108627959_0:0:2665:1499_1920x0_80_0_0_5d774a2ed2ea4ff4ec6dc7364cb82e7b.jpg
وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة أمريكية: "أعتقد أنه (بوتين) يرغب في إبرام صفقة".وذكر ترامب أنه خلال عملية التفاوض، كانت هناك حالات وافق فيها الزعيم الروسي على شروط التسوية المقترحة، بينما عارضها فلاديمير زيلينسكي. وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت سابقًا عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، وأكد الكرملين أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريج.وأجرى الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف، محادثات في ميامي يومي 20 و21 ديسمبر/كانون الأول مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.ووصف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، محادثات الكرملين بأنها جوهرية للغاية، مضيفًا أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر.وأشار أوشاكوف إلى أن نجاحات الجيش الروسي في ساحة المعركة كان لها أثر إيجابي على مسار المحادثات وطبيعتها.صواريخ "أوريشنيك" تشارك في ضربة واسعة النطاق ضد أهداف استراتيجية أوكرانية- الدفاع الروسية
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه مقتنع برغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في التوصل إلى اتفاق لحل النزاع الأوكراني.
وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة أمريكية: "أعتقد أنه (بوتين) يرغب في إبرام صفقة".
وذكر ترامب أنه خلال عملية التفاوض، كانت هناك حالات وافق فيها الزعيم الروسي على شروط التسوية المقترحة، بينما عارضها فلاديمير زيلينسكي.

وأضاف ترامب: كانت هناك حالات أخرى كان فيها الوضع معكوسًا، أعتقد أن كليهما يرغب في التوصل إلى اتفاق الآن، ولكن سنرى.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت سابقًا عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، وأكد الكرملين أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريج.
وأجرى الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف، محادثات في ميامي يومي 20 و21 ديسمبر/كانون الأول مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين، كلاً من ويتكوف وكوشنر في الثاني من ديسمبر/كانون الأول، وجاءت زيارة الممثلين الأمريكيين إلى روسيا في سياق مناقشة خطة السلام الأمريكية لأوكرانيا، ووفقًا لبوتين، قسّم الجانب الأمريكي النقاط الـ 27 إلى أربع حزم، واقترح مناقشتها بشكل منفصل.

ووصف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، محادثات الكرملين بأنها جوهرية للغاية، مضيفًا أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر.
وأشار أوشاكوف إلى أن نجاحات الجيش الروسي في ساحة المعركة كان لها أثر إيجابي على مسار المحادثات وطبيعتها.
صواريخ "أوريشنيك" تشارك في ضربة واسعة النطاق ضد أهداف استراتيجية أوكرانية- الدفاع الروسية
