ردا على استهداف مقر بوتين... صواريخ "أوريشنيك" تدك أهدافا استراتيجية أوكرانية- الدفاع الروسية

ردا على استهداف مقر بوتين... صواريخ "أوريشنيك" تدك أهدافا استراتيجية أوكرانية- الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، استخدام قواتها، صواريخ "أوريشنيك"، في هجوم واسع النطاق على أهداف حيوية في أوكرانيا، منها خطوط إنتاج الطائرات المسيرة... 09.01.2026, سبوتنيك عربي

وقالت الوزارة في بيان: "في ليلة الجمعة، شنت القوات المسلحة الروسية هجوماً واسع النطاق، رداً على محاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود، الذي وقع ليلة 29 ديسمبر/كانون الأول 2025".وجاء في البيان: "شنت القوات المسلحة الروسية هجوماً واسع النطاق باستخدام أسلحة برية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك منظومة صواريخ أوريشنيك متوسطة المدى، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية، على أهداف حيوية في أوكرانيا".وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه في الفترة من 28 ديسمبر/ كانون الأول، إلى 29 ديسمبر لعام 2025، حاول نظام كييف شن هجوما إرهابيا باستخدام مكثف للطائرات دون طيار بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في نوفغورود، مشيرة إلى أن الطائرات أقلعت من مقاطعتي سومي وتشيرنيغوف.وأضاف البيان: "حاولت كييف تنفيذ هذه الضربة من عدة اتجاهات في وقت واحد، تم إسقاط طائرات دون طيار فوق مقاطعات بريانسك وسمولينسك ونوفغورود".واستنكر العديد من زعماء الدول حول العالم هذا الهجوم وعبروا عن تضامنهم مع روسيا.لوكاشينكو يدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة بوتينتفاصيل إسقاط مسيرات أوكرانية حاولت استهداف مقر إقامة بوتين

